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الأزهر يؤجل امتحانات الشفوي بسبب درجات الحرارة

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ م
الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف
الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف
أعلن الأزهر الشريف، تأجيل امتحانات الشفوي، بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها مصر خلال هذه الأيام. وذكر بيان للأزهر، مساء الأربعاء، أنه "نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد قرر فضيلة وكيل الأزهر الشريف الشيخ/ صالح عباس تأجيل امتحانات الشفوي المنعقدة بالقاهرة بمجمع معاهد مدينة نصر النموذجي غدا الخميس 23 مايو ليوم السبت 1 يونيو، رفقا بأبناء الأزهر الشريف في هذه الأجواء شديدة الحرارة، وذلك بمناطق "الدقهلية والمنوفية والغربية" فقط.
وكان الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، أصدر تعليماته لعمداء الكليات بالقاهرة والأقاليم، بمراعاة صحة وحياة أبنائنا وبناتنا من الطلبة والطالبات بجميع الكليات، وذلك بالنظر لسوء الأحوال الجوية غدًا للارتفاع الشديد فى درجات الحرارة بأغلب المحافظات. وترك لعمداء الكليات حرية تقدير الموقف بشأن استكمال
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مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الخميس 23 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
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حكم أحمر الشفاه في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

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التعليم: 99% من طلاب أولى ثانوي امتحنوا الجغرافيا إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، صباح اليوم، امتحان الجغرافيا في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، ذلك في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، أن 436 ألفًا و106 طلاب وطالبات أدوا امتحان الجغرافيا في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية بنسبة 99% من الطلاب المستهدف أدائهم الاختبار إلكترونيًا. وشهدت الفترة الصباحية، التي بدأت في الساعة التاسعة واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أداء 389 ألفا و575 طالبا وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 98,86%.
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خليفة حفتر يعلن موقفه من وقف الحرب في ليبيا

التقى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الرئيس إيمانويل ماكرون، في باريس اليوم الأربعاء، وأبلغه الظروف غير مواتية لوقف إطلاق النار ولكنه سيكون مستعدا للحديث إذا ما توفرت هذه الظروف، مضيفا أنه لا هو ولا قواته يستفيدون ماليا من مبيعات النفط في شرق البلاد. وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن مسؤول بالرئاسة الفرنسية. ووصل حفتر إلى العاصمة الفرنسية باريس، اليوم، لعقد اجتماعات مع ماكرون، بعد أسبوعين من استضافة الأخير رئيس حكومة الوفاق في طرابلس فايز السراج.
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الأرصاد تحذر: اليوم ارتفاع آخر في درجات الحرارة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا آخر فى درجات الحرارة ليسود، غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية متكاثرة غربا قد يصاحبها سقوط الأمطار هناك والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على الوجه البحرى والقاهرة تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر.
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الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. بيان بدرجات الحرارة

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