الأزهر يؤجل امتحانات الشفوي بسبب درجات الحرارة

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ م

الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف

أعلن الأزهر الشريف، تأجيل امتحانات الشفوي، بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها مصر خلال هذه الأيام. وذكر بيان للأزهر، مساء الأربعاء، أنه "نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد قرر فضيلة وكيل الأزهر الشريف الشيخ/ صالح عباس تأجيل امتحانات الشفوي المنعقدة بالقاهرة بمجمع معاهد مدينة نصر النموذجي غدا الخميس 23 مايو ليوم السبت 1 يونيو، رفقا بأبناء الأزهر الشريف في هذه الأجواء شديدة الحرارة، وذلك بمناطق "الدقهلية والمنوفية والغربية" فقط.

وكان الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، أصدر تعليماته لعمداء الكليات بالقاهرة والأقاليم، بمراعاة صحة وحياة أبنائنا وبناتنا من الطلبة والطالبات بجميع الكليات، وذلك بالنظر لسوء الأحوال الجوية غدًا للارتفاع الشديد فى درجات الحرارة بأغلب المحافظات. وترك لعمداء الكليات حرية تقدير الموقف بشأن استكمال