أتوبيس ومزرعة ومخزن.. 8 حرائق تضرب القاهرة والجيزة

8 حرائق شهدتها القاهرة والجيزة ما بين حريق التهم أتوبيس نقل عام وحريق بعقار في الموسكي وآخر في مخزن كرتون بحلوان وحريق بمزرعة موز في كرداسة واحتراق كشك في النادي الأهلي
يوم من نار وحرائق شهدتها القاهرة دون وقوع إصابات، بعضها اندلع بسبب حرارة الجو المرتفعة والآخر بسبب ماس كهربائي، كانت البداية بنشوب حريق هائل في أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، ثم حريق داخل سيارة ميكروباص في أثناء سيرها بمنطقة أطلس، بمدينة حلوان، ليندلع حريق هائل في مخزن كرتون بمدينة السلام تزامنا مع حريق في "عشة" أعلى عقار بمنطقة المقطم وحريق بعقار في الموسكي، وفي الجيزة لم يكن الحال أفضل من القاهرة إذ اندلع حريق هائل في مزرعة موز بكرداسة وحريق في أحد الأكشاك في النادي الأهلي كما انفجرت أسطوانة بوتاجاز داخل منزل أدى لإصابة 4 أشخاص بينهم طفلان.
أتوبيس نقل
أنقذت العناية الإلهية 50 راكبًا بعدما تمكنوا من النزول في أثناء استقلالهم أتوبيسا تابعا لهيئة النقل العام، إذ تفحم بعدما نشبت به النيران خلال سيره في شارع بورسعيد، بالقرب من محطة الشادر، بالطريق المتجه للأميرية، بسبب درجة حرارة الجو المرتفعة بعدما اندلع الحريق في الجزء الخلفي للأتوبيس، وامتد
أتوبيس نقل
أنقذت العناية الإلهية 50 راكبًا بعدما تمكنوا من النزول في أثناء استقلالهم أتوبيسا تابعا لهيئة النقل العام، إذ تفحم بعدما نشبت به النيران خلال سيره في شارع بورسعيد، بالقرب من محطة الشادر، بالطريق المتجه للأميرية، بسبب درجة حرارة الجو المرتفعة بعدما اندلع الحريق في الجزء الخلفي للأتوبيس، وامتد لباقي الأجزاء، وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وتم السيطرة عليه وإخماده دون وقوع إصابات.
مخزن السلام
وفي مدينة السلام نشب حريق هائل بمخزن كرتون، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، ومحاصرته وتبين أن "ماسا كهربائيا"في الوصلات الكهربائية، أدى إلى نشوب الحريق، وامتد ليشمل المخزن بالكامل.
ميكروباص حلوان
وفي حلوان اندلعت النيران في سيارة ميكروباص أثناء سيرها بمنطقة أطلس، بمدينة حلوان، بسبب درجة حرارة الجو المرتفعة، دون وقوع إصابات، وتم الدفع بسيارة إطفاء، وتم فرض كردون أمني في محيط موقع الحريق، والسيطرة عليه وإخماده.
عشة في المقطم
الحال لم يختلف كثيرًا في المقطم، إذ إندلع حريق فى "عشة" أعلى عقار، دون وقوع إصابات، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، والسيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، أو انتقاله لباقي المجاورات.
عقار الموسكي
وفي منطقة الموسكي نشب حريق في عقار، إذ تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بعدما تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على الحريق وإخماده.
مزرعة كرداسة
واندلع حريق هائل في مخلفات مزرعة موز بمنطقة أبو رواش التابعة لمركز كرداسة بمحافظة الجيزة، وتلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مزرعة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء.
وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجدده مرة أخرى، وكشفت المعاينة أن الحريق شب في مساحة 500 متر فقط من المزرعة إذ قام بعض المزارعين بإشعال النيران في كمية مخلفات أشجار موز إلا أن الحريق امتد لمساحات واسعة بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو.
النادي الأهلي
وتمكنت قوات الحماية المدنية في الجيزة من السيطرة على حريق في كشك بالقرب من فرع النادي الأهلي بمنطقة الشيخ زايد، بعدما فوجئ العاملون داخل النادي بتصاعد الأدخنة من أحد الأكشاك، ودفعت الحماية بـ3 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.
حريق داخل النادي الأهلي يُثير ذعر الأعضاء
أسطوانة بوتاجاز في كرداسة
وفي منطقة أبو رواش بكرداسة بالجيزة انفجرت أسطوانة بوتاجاز داخل منزل أثناء قيام أسرة بتحضير الطعام؛ ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص سيدتين وطفلين تم نقلهم إلى مستشفى إمبابة العام.
وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بانفجار أسطوانة غاز داخل منزل، بمنطقة دوار العمدة بدائرة القسم، وتمكن الأهالي من السيطرة على الحريق، وإخماده، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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