أتوبيس ومزرعة ومخزن.. 8 حرائق تضرب القاهرة والجيزة

8 حرائق شهدتها القاهرة والجيزة ما بين حريق التهم أتوبيس نقل عام وحريق بعقار في الموسكي وآخر في مخزن كرتون بحلوان وحريق بمزرعة موز في كرداسة واحتراق كشك في النادي الأهلي

تحرير:محمد أبو زيد ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م

حريق -صورة أرشيفية

يوم من نار وحرائق شهدتها القاهرة دون وقوع إصابات، بعضها اندلع بسبب حرارة الجو المرتفعة والآخر بسبب ماس كهربائي، كانت البداية بنشوب حريق هائل في أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، ثم حريق داخل سيارة ميكروباص في أثناء سيرها بمنطقة أطلس، بمدينة حلوان، ليندلع حريق هائل في مخزن كرتون بمدينة السلام تزامنا مع حريق في "عشة" أعلى عقار بمنطقة المقطم وحريق بعقار في الموسكي، وفي الجيزة لم يكن الحال أفضل من القاهرة إذ اندلع حريق هائل في مزرعة موز بكرداسة وحريق في أحد الأكشاك في النادي الأهلي كما انفجرت أسطوانة بوتاجاز داخل منزل أدى لإصابة 4 أشخاص بينهم طفلان.

أتوبيس نقل أنقذت العناية الإلهية 50 راكبًا بعدما تمكنوا من النزول في أثناء استقلالهم أتوبيسا تابعا لهيئة النقل العام، إذ تفحم بعدما نشبت به النيران خلال سيره في شارع بورسعيد، بالقرب من محطة الشادر، بالطريق المتجه للأميرية، بسبب درجة حرارة الجو المرتفعة بعدما اندلع الحريق في الجزء الخلفي للأتوبيس، وامتد