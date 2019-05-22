جريمة

أتوبيس ومزرعة ومخزن.. 8 حرائق تضرب القاهرة والجيزة

8 حرائق شهدتها القاهرة والجيزة ما بين حريق التهم أتوبيس نقل عام وحريق بعقار في الموسكي وآخر في مخزن كرتون بحلوان وحريق بمزرعة موز في كرداسة واحتراق كشك في النادي الأهلي
تحرير:محمد أبو زيد ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م
حريق -صورة أرشيفية
حريق -صورة أرشيفية
يوم من نار وحرائق شهدتها القاهرة دون وقوع إصابات، بعضها اندلع بسبب حرارة الجو المرتفعة والآخر بسبب ماس كهربائي، كانت البداية بنشوب حريق هائل في أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، ثم حريق داخل سيارة ميكروباص في أثناء سيرها بمنطقة أطلس، بمدينة حلوان، ليندلع حريق هائل في مخزن كرتون بمدينة السلام تزامنا مع حريق في "عشة" أعلى عقار بمنطقة المقطم وحريق بعقار في الموسكي، وفي الجيزة لم يكن الحال أفضل من القاهرة إذ اندلع حريق هائل في مزرعة موز بكرداسة وحريق في أحد الأكشاك في النادي الأهلي كما انفجرت أسطوانة بوتاجاز داخل منزل أدى لإصابة 4 أشخاص بينهم طفلان.
أتوبيس نقل أنقذت العناية الإلهية 50 راكبًا بعدما تمكنوا من النزول في أثناء استقلالهم أتوبيسا تابعا لهيئة النقل العام، إذ تفحم بعدما نشبت به النيران خلال سيره في شارع بورسعيد، بالقرب من محطة الشادر، بالطريق المتجه للأميرية، بسبب درجة حرارة الجو المرتفعة بعدما اندلع الحريق في الجزء الخلفي للأتوبيس، وامتد
اقرأ المزيد
السفير-معصوم مرزوق

نقل معصوم مرزوق لقسم أكتوبر تمهيدا لإخلاء سبيله

نقلت الأجهزة الأمنية السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة، من تخشيبة الجيزة إلى قسم أكتوبر تمهيدا لإخلاء سبيلهما، بينما ما زال عبدالفتاح البنا، في تخشيبة الجيزة، ولم يتم نقله لقسم الهرم فيما يمكث يحيى القزاز بقسم المرج، والناشطة نرمين حسين بقسم البساتين، في انتظار تأشيرة الأمن الوطني لإطلاق سراحهما من الأقسام والتخشيبة، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بشأن اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018.
تصادم

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارتين ملاكي مع ميكروباص، على طريق دسوق كفر الشيخ بالقرب من قرية محلة القصب بمركز كفر الشيخ، نتيجة السرعة الزائدة، وذلك قبيل أذان المغرب، ما أدى إلى تعطل حركة المرور على الطريق وفور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ بلاغ بالحادث، انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير حركة السيارات، وإزالة أثار الحادث، لإعادة فتح الطريق مرة أخرى، بينما تم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام.
حريق-بمزرعة-نخيل

الحماية المدنية تنقذ مالك مزرعة موز بكرداسة من كارثة

رغم حرارة الطقس وتحذير هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر وخطورة العمل في ظل تلك الأجواء الحارة إلا ان عمال مزرعة موز بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بمنطقة أبي رواش التابعة لمركز كرداسة باشروا أعمالهم اليومية للاعتناء بالمحصول، عمد بعضهم إلى تنظيف الأشجار وجمع المخلفات والتخلص منها بحرقها إلا أن الرياح آتت بما لا تشتهِ السفن، امتدت األسنة النيران إلى مساحات واسعة من المزرعة، وتصاعدت أدخنة كثيفة فقرروا الاستعانة بخدمات رجال الإطفاء.
القبض-على-متهم

ضبط سائق والبحث عن آخر لسرقتهما خطوط بترول ببنها

نجحت مباحث القليوبية، اليوم الأربعاء، في القبض على سائق، وجار تكثيف الجهود للقبض على أخر لقيامهما بالاستيلاء على مواد بترولية خام من أحد خطوط أنابيب البترول بإحدى قرى مركز بنها، وأحيل المتهم للنيابة والتي تولت التحقيق. وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد يحيى راضى رئيس المباحث، يفيد بأنه أثناء تفقد قوة أمنيه من مباحث مركز شرطة بنها الحالة الأمنية بطريق "بنها – شبلنجة"، شاهدت القوات سيارتين نقل بكل منهما تانك أثناء سيرهما بطريق فرعي للطريق المؤدي إلى عزبتي "الرمالي والفاروقية"، بدائرة مركز بنها.
اقرأ المزيد من الأخبار
حريق-بمزرعة-نخيل

الحماية المدنية تنقذ مالك مزرعة موز بكرداسة من كارثة

رغم حرارة الطقس وتحذير هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر وخطورة العمل في ظل تلك الأجواء الحارة إلا ان عمال مزرعة موز بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بمنطقة أبي رواش التابعة لمركز كرداسة باشروا أعمالهم اليومية للاعتناء بالمحصول، عمد بعضهم إلى تنظيف الأشجار وجمع المخلفات والتخلص منها بحرقها إلا أن الرياح آتت بما لا تشتهِ السفن، امتدت األسنة النيران إلى مساحات واسعة من المزرعة، وتصاعدت أدخنة كثيفة فقرروا الاستعانة بخدمات رجال الإطفاء.
حريق

الحماية المدنية تحاصر النيران بمصنع ملابس في 15 مايو

حاصرت قوات الحماية المدنية حريقا هائلا، شب مساء الأحد، داخل مصنع ملابس، بمدينة 15 مايو، وتمكنت من إخماد ألسنة اللهب دون وقوع خسائر بشرية. تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق هائل، بمصنع ملابس، بمجاورة 27 بمدينة 15 مايو، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق لمنع خطر امتداده للأماكن المجاورة، وانتقل اللواء علاء عطية، مساعد فرقة جنوب القاهرة، لموقع الحادث، وجارٍ عمل المعاينة لكشف ملابسات الحريق.
حريق مركب - أرشيفية

حريق باخرتين بكورنيش النيل دون سقوط خسائر بشرية

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة والقاهرة، مساء اليوم الأحد، في السيطرة على حريق هائل التهم باخرتين داخل إحدى ورش الصيانة بكورنيش النيل، وحاصر رجال الحماية المدنية الحريق وأخمدوه دون إصابات.. كان حريق هائل قد شب داخل باخرتين أثناء تواجدهما لإجراء الصيانة الدورية داخل ورش الصيانة الموجودة بمنطقة ركن فاروق على كورنيش حلوان، وكانت شرطة النجدة تلقت بلاغا بنشوب حريق هائل داخل باخرتين سياحيتين بورش ركن فاروق للصيانة، وانتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى موقع الحادث.
اطفاء-حريق

اشتعال النيران في مكتب وكيل نيابة بمحكمة «تاج الدول»

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل محكمة "تاج الدول" فى منطقة إمبابة دون إصابات، إذ تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من غرفة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من داخل المحكمة، ودفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء بقيادة الرائد أحمد الشافعي والنقيب باسم مشالي، وتبين نشوب الحريق بالطابق الثالث بمكتب وكيل نيابة الوراق، وتم فرض كردون أمنى والسيطرة على النيران المشتعلة وإخماد الحريق ومنع امتداده إلى المكاتب المجاورة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org