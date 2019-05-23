أم كلثوم حاضرة.. اقض ليلة الخميس مع هذه الحفلات

تحرير:كريم محجوب ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

أم كلثوم

ينظم قطاع التنمية الثقافية، التابع لوزارة الثقافة، مساء اليوم الخميس، حفل «ثنائي العود» للفنانين المبدعين غسان اليوسف، ودينا عبدالحميد، في ليلة رمضانية طربية في قصر المانسترلي في منطقة منيل الروضة. برنامج الحفل يضم عزف عدد من أشهر الألحان لكبار المطربين والمنشدين الدينيين، مثل "لأجل النبي" للمنشد الراحل محمد الكحلاوي، "مولاي" للمنشد سيد النقشبندي، "يا صلاة الزين" للشيخ زكريا أحمد، بالإضافة إلى أغنيتي الرائع سيد درويش "أهو دا اللي صار"، و"الحلوة دي"، ويصحبهما أغنيتان لسيدة الطرب العربي أم كلثوم هما "أنت عمري، وألف ليلة وليلة".

كما يشهد قصر «الأمير بشتاك» في شارع المعز، حفلا لأوركسترا «النور والأمل»، وفيه يُعزف مجموعة من روائع الموسيقى الكلاسيكية الشرقية والغربية. أوركسترا «النور والأمل» تأسست عام 1961، حينما قدمت رئيس الأكاديمية المصرية للفنون الراحلة سمحة الخولي فكرة إنشاء فريق موسيقي