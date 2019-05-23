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أم كلثوم حاضرة.. اقض ليلة الخميس مع هذه الحفلات

تحرير:كريم محجوب ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص
أم كلثوم
أم كلثوم
ينظم قطاع التنمية الثقافية، التابع لوزارة الثقافة، مساء اليوم الخميس، حفل «ثنائي العود» للفنانين المبدعين غسان اليوسف، ودينا عبدالحميد، في ليلة رمضانية طربية في قصر المانسترلي في منطقة منيل الروضة. برنامج الحفل يضم عزف عدد من أشهر الألحان لكبار المطربين والمنشدين الدينيين، مثل "لأجل النبي" للمنشد الراحل محمد الكحلاوي، "مولاي" للمنشد سيد النقشبندي، "يا صلاة الزين" للشيخ زكريا أحمد، بالإضافة إلى أغنيتي الرائع سيد درويش "أهو دا اللي صار"، و"الحلوة دي"، ويصحبهما أغنيتان لسيدة الطرب العربي أم كلثوم هما "أنت عمري، وألف ليلة وليلة".
كما يشهد قصر «الأمير بشتاك» في شارع المعز، حفلا لأوركسترا «النور والأمل»، وفيه يُعزف مجموعة من روائع الموسيقى الكلاسيكية الشرقية والغربية. أوركسترا «النور والأمل» تأسست عام 1961، حينما قدمت رئيس الأكاديمية المصرية للفنون الراحلة سمحة الخولي فكرة إنشاء فريق موسيقي
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عاصي-الحلاني في القرية-العالمية (3)

عاصي الحلاني يكشف حقيقة مرضه الخطير (فيديو)

قال الفنان اللبناني عاصي الحلاني، خلال الجزء الثاني من لقائه مع الإعلامية التونسية عائشة عثمان، في برنامجها "عايشة شو" مساء اليوم الإثنين، إنه نوّع كثيرًا في تقديم الأغاني، وكان خائفًا من عدم تقبل الجمهور لاختلافه المستمر، موضحًا أنه يرى أن إصدار ألبوم أحيانا يظلم بعض الأغاني، لكن الفنان حينما يطرح ألبومًا كاملاً، يحاول فيه أن يرضي نفسه بالموسيقى والكلمات التي يقدمها، وليس فكرة الانتشار وتحقيق النجاح الكبير، لافتًا إلى أنه لا يركز على الأرقام في نجاح أعماله أو لا، فمقاييس النجاح بالنسبة له ليست الأرقام التي تحققها الأغاني على "السوشيال ميديا".
دينا-الوديدى

TIME تختار دينا الوديدي ضمن قادة المستقبل: صوت الأمل

اختارت مجلة "تايم" الأمريكية، المغنية دينا الوديدي ضمن قائمة الشباب حول العالم، الذين سيصبحون قادة المستقبل (الجيل القادم). المجلة تناولت ألبوم دينا، "تدور وترجع"، الصادر عام 2014، واصفة إياه بأنه بمثابة رحلة في تاريخ مصر، إذ يتضمن الألبوم موسيقى من الفولكلور والشعر العربي، أسهمت من خلاله في تعريف الجمهور بتراث لا يعرفه كثيرون. الفنانة تعاونت مع فرقة مشروع النيل، فى مشروع فني جديد يربط الفنانين الأفارقة والجمهور الأوروبي والأمريكي، من أجل توعيتهم بمشاكل المياه في إفريقيا وأهمية الحفاظ عليها، كجزء من إيمانها بدور الفنانين الاجتماعي والتوعوي.
منيرة-المهدية

«السلطانة» منيرة المهدية.. سيدة ورجل المسرح

منيرة المهدية، سلطانة الطرب، ورائدة المسرح الأوبرالي، جلست على عرش الغناء العربي وحدها لسنوات، سرقت عقول الجميع كبارًا وصغارًا، سيطرت على وجدان الشباب، وأحبها العامة والخاصة والملوك ورجال السياسية، هي أول سيدة تقف على خشبة المسرح في مصر والوطن العربي، وأول مغنية عربية تسجل لها أسطوانات موسيقية، وأول امرأة تغني بالإذاعة، كما قدّمت للفن المصري أحد أعظم الموسيقيين في تاريخه، حيث كان لها الفضل في شهرة الموسيقار محمد عبد الوهاب بعدما قدّمته لأول مرة على خشبة المسرح عقب وفاة الشيخ سيد درويش دون أن يُكمل مسرحية "كليوباترا".
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مسلسل فكرة ب مليون جنية على ربيع

فكرة بمليون جنيه حلقة7..البورصة تضاعف أموال علي ربيع

تبدأ الحلقة السابعة من مسلسل «فكرة بمليون جنيه»، المذاع عبر فضائية MBC مصر، بصدمة "علاء الدين" الذي يجسده الفنان علي ربيع بخسارته المليون جنيه الذي حصل عليه من التبرعات، بعد دخوله عالم البورصة، وهو الأمر الذي أصابه بالجنون فقرر أن ينتحر، ولكنه تراجع عن الفكرة على الفور على الرغم من تشجيع صديقه الذي يجسده الفنان كريم عفيفي، وداعبه واتصل له بمستشفى المجانين، وفى مشهد أخر تفاجأ علاء بخبر فى التليفزيون يفيد بأن المعاملات فى البورصة على الأسهم الخاصة به عادت للربح، ففرح بأن أمواله ستعود إليه مرة أخرى.
مسلسل-ياسمين-عبد العزيز (6)

«لآخر نفس»| سليم ينجو من الموت وسلمى متهمة بقتل ضابط

تبدأ الحلقة الرابعة من مسلسل "لآخر نفس"، بشقيقة سليم -أحمد صلاح حسني- وهي تنتظر بترقب مكالمة المسلح الذي استأجرته ليقتل شقيقها، حتى يتسنى لها الاستيلاء على أمواله، وتأتي لها المكالمة وهي تدخن سيجارتها بتوتر، ليخبرها المجرم أنه فشل فيما أمرته وأنه قد هرب منه، لكنه يعدها بمطاردته. إلا أن المرتزق يفشل مجددًا في قتل سليم، حيث تبادلا إطلاق النار، وأصاب عيار من مسدس سليم، أحد المارة بالشارع خطأ، ليلقى القبض عليه، لكنه يخرج بعدما أثبتت الأدلة اقتحام منزله وأنه بريء من القتل غير العمد، وهذا ما يثير جنون شقيقته.
أحمد سعد وسمية الخشاب

سمية الخشاب عن هجوم أحمد سعد:الأسد لا يرد على الكلاب

نشر الحساب الرسمي للفنانة سمية الخشاب، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، أبيات شعر، يبدو أنها موجهة إلى شخص بعينه، وجاء فيها: "قل ما شئت في مسبة عرضي فالسكوت عن اللئيم جواب، لست عديمة الجواب ولكن الأسد لا يرد على الكلاب". وقد ربط الجمهور بين التدوينة وتصريحات الفنان أحمد سعد، التي قالها أمس في برنامج "شيخ الحارة" مع الإعلامية بسمة وهبة، إذ اتهمها بسرقة شقته، وهو السبب الحقيقي في الطلاق على حد قوله، مضيفًا: "خدعتني بسبحتها وجذبتني إليها"، ثم أكد أن ما يعنيه حاليا هو أولاده فقط.
محمد هنيدي

محمد هنيدي لجمهوره: مع الهضبة في الإعلان الجاي

مازح الفنان محمد هنيدي جمهوره عبر صفحته على «إنستجرام»، ونشر صورة له مع شبيه الهضبة عمرو دياب، قائلا: «مع الصديق عمرو دياب من حملة رمضان المقبل الإعلانية»، ونالت هذه اللقطة إعجاب الجمهور، وشاركوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتاد هنيدي أن يمازح جمهوره دائما بكوميكسات، وجاءت هذه المزحة بعد انتشار إعلان عمرو دياب الجديد الذى طرحه لشركة فودافون، واحتل تريند محرك البحث «جوجل» في مصر، إذ ظهر برفقة الفنانين: دينا الشربيني، وعزت أبو عوف، وأشرف عبدالباقي، ومنة شلبي، وريهام عبدالغفور، وحسن الشافعي.
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