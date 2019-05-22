الاتحاد الدولي يحسم مصير كأس العالم 2022

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ م

كاس العالم

حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" شكل بطولة كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر فيما يتعلق بعدد الفرق المشاركة بالبطولة، بعد التوصية التي تم رفعها من المكتب التنفيذي خلال شهر مارس الماضي، بزيادة عدد المنتخبات إلى 48 منتخبًا وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان له اليوم الأربعاء، أن نهائيات بطولة كأس العالم 2022 ستقام في قطر بمشاركة 32 منتخبًا كما كان مقررًا لها منذ البداية، وبذلك يكون قد تم التراجع عن التوصية التي أقرها الفيفا في مارس الماضي برفع عدد المنتخبات إلى 48 منتخبا.

وأشار "الفيفا" في بيانه إلى أنه بحث مع قطر إمكانية زيادة عدد المنتخبات بما يشمل استضافة مباريات في دول مجاورة، وتم التوصل إلى أنه في ظل الظروف الحالية، لم يكن في الإمكان تنفيذ هذا الاقتراح حاليا، وبناء عليه فإن بطولة كأس العالم قطر 2022 ستبقى كما كان مخططا لها مع 32 منتخبا. وأحاطت الشبهات بحصول قطر