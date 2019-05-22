رياضة

الاتحاد الدولي يحسم مصير كأس العالم 2022

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ م
كاس العالم
كاس العالم
حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" شكل بطولة كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر فيما يتعلق بعدد الفرق المشاركة بالبطولة، بعد التوصية التي تم رفعها من المكتب التنفيذي خلال شهر مارس الماضي، بزيادة عدد المنتخبات إلى 48 منتخبًا وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان له اليوم الأربعاء، أن نهائيات بطولة كأس العالم 2022 ستقام في قطر بمشاركة 32 منتخبًا كما كان مقررًا لها منذ البداية، وبذلك يكون قد تم التراجع عن التوصية التي أقرها الفيفا في مارس الماضي برفع عدد المنتخبات إلى 48 منتخبا.
وأشار "الفيفا" في بيانه إلى أنه بحث مع قطر إمكانية زيادة عدد المنتخبات بما يشمل استضافة مباريات في دول مجاورة، وتم التوصل إلى أنه في ظل الظروف الحالية، لم يكن في الإمكان تنفيذ هذا الاقتراح حاليا، وبناء عليه فإن بطولة كأس العالم قطر 2022 ستبقى كما كان مخططا لها مع 32 منتخبا. وأحاطت الشبهات بحصول قطر
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فريق-الاسماعيلى

كريم بامبو: لهذا السبب لم أحتفل بهدفي في الأهلي

أعرب كريم بامبو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن سعادته البالغة بالهدف الذي سجله في شباك الأهلي، خلال مباراة الفريقين، مساء الأربعاء. وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام فريق الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وقال بامبو، في تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، عقب نهاية اللقاء، إن الاحتفال بتسجيله هدف في شباك فريقه السابق الذي ينتمي إليه، أمر لا يمكن القيام به.
ايمن-اشرف-ياسر-ابراهيم

ياسر إبراهيم يغيب عن مباراة المقاولون العرب

تأكد غياب ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهة المقاولون العرب المُقرر لها، الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وسقط فريق الأهلي في فخ التعادل أمام الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، سجل للأهلي المغربي وليد أزارو وسجل للإسماعيلي كريم بامبو.
بيراميدز-والداخلية (4)

بيراميدز يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة النجوم

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نغمة الانتصارات، بالفوز على نظيره النجوم إف سي، بهدفين نظيفين، سجلهما محمد فاروق والإكوادوري جون سيفوينتي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 69 نقطة ويرتقي إلى المركز الثاني ويتبقى له لقاء وحيد أمام حرس الحدود يوم 30 مايو الجاري، في المقابل تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب، وتأكد هبوط الفريق لدوري القسم الثاني في وقت سابق.
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جريزمان‎

راكيتيتش يرحب بانضمام جريزمان إلى برشلونة

بعدما أعلن النجم الفرنسي أنطوان جريزمان عن رحيله عن صفوف أتليتكو مدريد هذا الصيف، تشير تقارير الصحف الإسبانية إلى أن وجهته المقبلة ستكون الانضمام إلى برشلونة، وهي الخطوة التي يتطلع إليها نجم العملاق الكتالوني الكرواتي إيفان راكيتيتش، وذلك في الوقت الذي تبدو فيه غرف خلع الملابس لا ترحب بخطوة انتقال النجم الفرنسي إلى قلعة الكامب نو بسبب رفضه الانضمام إلى برشلونة الصيف الماضي، إلا أن راكيتيتش يبدو أنه له وجهة نظر تختلف عن زملائه في الفريق، وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
الاهلى-والمصرى

المصري: رد فيفا كان صادمًا حول العودة لاستاد بورسعيد

كشف حسن عمار، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، عن رد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» على النادي بشأن شكواه لعدم اللعب في ستاد بورسعيد. وقال عمار في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن الفيفا رد على شكوى النادي قائلًا: «عدم اللعب في بورسعيد ليس مسئوليتنا وإنما مسئولية اتحاد الكرة والاتحاد الإفريقي»، مشيرًا إلى أن رد الفيفا كان صادمًا لمجلس إدارة المصري، وأن الاستاد سيتم إصلاحه بالصورة المطلوبة. وعن مستقبل نجم الفريق إسلام عيسى، شدد أنه لن يرحل وباق مع المصري، موضحًا أنه لم يتلق أي عروض الفترة الحالية.
كورتوا

في ميلاده.. كورتوا الأخطبوط الأصغر في تاريخ بلجيكا

يحتفل اليوم السبت حارس ريال مدريد ثيبو كورتوا بعيد ميلاده الـ27، حيث ولد في يوم 11 مايو من عام 1992 في مدينة بري البلجيكية، وتدرج كورتوا في أكاديمية الشباب لفريق جينك البلجيكي، وبعمر 18 عامًا لعب دورًا بارزًا في تتويج جينك بلقب الدوري البلجيكي موسم 2010- 2011، لينضم في شهر يوليو من عام 2011 لصفوف تشيلسي مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني، ومن ثم تمت إعارته مباشرة إلى أتلتيكو مدريد، والذي لعب في صفوفه 3 سنوات نجح خلالها في التتويج بألقاب الدوري الأوروبي عام 2012 وكأس ملك إسبانيا عام 2013 والدوري الإسباني عام 2014.
إنيستا

في ميلاده.. إنيستا قائد البرسا عاشق الريال

من فتى صغير ينضم إلى أكاديمية لاماسيا إلى متوسط ميدان سيطر على كل الملاعب مع برشلونة وإسبانيا، فمن ينسى هدفه التاريخي في شباك تشيلسي في دوري أبطال أوروبا موسم 2008- 2009، ومن ينسى هدفه الذي منح إسبانيا لقب كأس العالم الوحيدة في تاريخها عام 2010، أتت اللحظة التي يقرر خلالها الرسام إسدال الستار على مسيرته مع العملاق الكتالوني، ليعلن يوم 27 أبريل العام الماضي بالدموع مغادرته العملاق الكتالوني بنهاية الموسم، ويحتفل الرسام بعيد ميلاد الـ35 واحتفالًا بتلك المناسبة نستعرض أبرز محطات أندريس إنيستا في السطور التالية كالآتي:
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