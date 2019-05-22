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تصريحات صابرين بشيخ الحارة: قبلت أن أكون زوجة ثانية

تحرير:التحرير ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
صابرين
صابرين
حلت الفنانة صابرين، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مع الإعلامية بسمة وهبة، مساء اليوم الأربعاء. وإليك أبرز تصريحاتها: -اتخذت قرارًا باعتزال الفن عقب أداء مسلسل "أم كلثوم"، ولكنها تراجعت بعد ذلك عن قرارها حُبًا في الفن، وليس مجرد "أكل عيش". -أتمنى تقديم شخصية السيدة سوزان مبارك، لأنها بها الكثير من الدراما والصعود والهبوط بسبب الأحداث السياسية التي مرت بها البلاد مؤخرًا. -أقسى تجربة إنسانية مررت بها حينما أصيب ابني "نور" بورم في رقبته وحالته كانت خطرة، وطلبت من الله أن يمنحني ابتلاء آخر بعيدا عن فقداني لابني.
-تبكي وتقول: نشأتي كانت صعبة، كان ممكن نفسي يبقى في لعبة، ومقولش عاوزاها، لأني عارفة إن الفلوس اللى في البيت على قد الأكل. -قبلت أكون زوجة تانية لأن الزوجة الأولى أجنبية.. لو مصرية ماكنتش هوافق. -خلافي مع سعاد نصر بسبب المساعدة الخاصة بها، أخبرتها كلاما بالخطأ عني وعندما واجهتها، انفعلت وضربتها بطفاية
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أحمد-السقا-ولد-الغلابه (1)

بعد تدوينة محمد سامي الغامضة.. أحمد السقا يرد

تدوينة غامضة نشرها المخرج محمد سامي، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، أثارت حيرة متابعيه حول مسلسله الذي يحقق نجاحا كبيرا في رمضان الحالي "ولد الغلابة" ويعرض بشكل حصري عبر شاشة "MBC مصر"، حيث جاء فيها: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي سارق مجهودي وبيتمنظر بيه، حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد وافق على سرقة مجهودي، ونسبه لواحد معملش شغله، حسبي الله ونعم الوكيل ألف مرة، وربنا مابيسبش حق، وعندي أدلة على كلامي بس يخلص رمضان"، وذلك قبل أن يحذفها محمد سامي على وجه السرعة.
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تفاصيل أزمة «زي الشمس»..كاملة أبو ذكري:أخرجت 9 حلقات

حلت المخرجة كاملة أبو ذكري، ضيفة على الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "حروف جر" على إذاعة "نجوم إف إم"، الأربعاء، وقالت إنها لم تشارك في الموسم الرمضاني الحالي، لأنه لم يعد لها مكان على الساحة الفنية الآن، مضيفة أن ما يتردد عن كونها تفرض ما تريده في العمل فليس عيبًا، قائلة: "أومال أنا مخرجة إزاي!"، موضحةً أن المخرج لا يجب أن يكون ضعيفًا أو منساقًا وراء الآخرين، بل يستشير من حوله ثم يقرر في النهاية ما يراه صوابًا من وجهة نظره، وتحدثت أيضًا عن أزمتها مع المخرج سامح عبدالعزيز، بسبب مسلسل "زي الشمس" والذي حل مخرجًا له بدلا منها.
مسلسل-قابيل

قابيل الحلقة 19.. آدم وسما يحاولان السفر خارج البلاد

بدأت الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل «قابيل»، بطلب "آدم" الذي يجسده الفنان محمد فراج، من "عمر" الذي يجسده الفنان علي قاسم، بألا يخبر أحدا بأمر "قابيل"، لأنه من المفترض أنه ليس على قيد الحياة، وطلب منه أن يجهز له جواز سفر مزيف ليستطيع السفر خارج مصر، ورفض عمر الأمر في البداية، ولكن بعد تفكير طويل أخبره بأن الأمر سيأخذ وقتا طويلا، وكما أنه ليس من المؤكد أن يفعل ذلك، وبعدها ذهب "آدم" إلى "سما" التي تجسدها الفنانة أمينة خليل، وأخبرها أنه سيجهز لها جوازا لتسافر معه.
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البرنسيسة بيسة حلقة 8.. أزمة جديدة تواجه مي عز الدين

تبدأ أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "البرنسيسة بيسة"، بوصول مكالمة إلى "بيسة" التي تُجسدها الفنانة مي عز الدين، من زوج خالتها "مرعي" الذي يُجسده الفنان حجاج عبدالعظيم، يبلغها بأن الميكروباص الذي يقوده وبه تلاميذ المدرسة، تعطل في الطريق، وتذهب له مباشرة بتاكسي، وتقرر إيصال جميع التلاميذ، في المقابل كان أهالي التلاميذ بدؤوا اتصالاتهم بمديرة المدرسة "شويكار" التي تُجسدها الفنانة بوسي، لسؤالها عن سر تأخر أبنائهم، لكن ابنها "كاظم" الذي يُجسده الفنان أمير المصري، أخفى عنها الحقيقة، وهي أن الأتوبيسات تعطلت.
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البرنسيسة بيسة حلقة 7.. مأمون ينضم لأساتذة المدرسة

بدأت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "البرنسيسة بيسة"، بمزيد من الإجراءات التعسفية من "بيسة" التي تُجسدها الفنانة مي عز الدين، والتي تفرضها على المدرسة التي ورثتها عن عمها وتشاركها إدارته "شويكار" التي تُجسدها الفنانة بوسي، وابنها "كاظم" الذي يُجسده الفنان أمير المصري، ويحاول "مأمون" الذي يُجسده محمد أنور، الدخول إلى المدرسة لزيارة "مرعي" خال "بيسة" الذي يُجسده حجاج عبدالعظيم، ولكن الأمن منعه قبل أن يُنقذه "مرعي"، ويوجه الأمن بأن يسمحوا بدخول "مأمون" باستمرار وقتما يريد الدخول، وبمجرد دخول "مأمون" وجهه "مرعي" لأن يقوم بإفساد أتوبيسات التلاميذ.
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البرنسيسة بيسة حلقة 6.. أهل الحارة يقتحموا بيت سكسكة

تواصل "بيسة" والتي تُجسدها الفنانة مي عز الدين، في مسلسلها الرمضاني "البرنسيسة بيسة"، والذي يُعرض عبر قناة "الحياة"، محاولاتها لفرض سيطرتها على المدرسة التي ورثتها عن عمها، والتي تشاركها فيها "شويكار" والتي تُجسدها الفنانة القديرة بوسي، حيث تسعى لتحويل الطريقة التعليمية الحديثة للمدرسة إلى الطريقة القديمة التي اعتادت عليها في صغرها بالمدارس الحكومية، فتدخل أحد الفصول ومعها "سبورة خشبية وطباشير" بدلًا من جهاز عرض البيانات "البروجكتر"، قائلةً: "النظام بتاعكم ده لازم يتغير، وربنا بعتني عشان المهمة دي".
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مي عز الدين عن «الجدة سكسكة»: تعمدت إخفاء ملامحي

قالت الفنانة مي عز الدين، إنها واجهت تحديات في تقديم شخصية "الجدة سكسكة " التي تظهر بها ضمن أحداث مسلسل "البرنسيسة بيسة" والذي تعرضه الشاشة الصغيرة خلال شهر رمضان المبارك. وأضافت مي، في تصريح اليوم السبت، أنها تعمدت اللجوء إلى "مكياج " من نوع خاص ليخفي ملامحها نهائيا وتظهر في شخصية امرأة عجوز. وأشارت إلى أن الجمهور لم يتعرف عليها عند عرض "البروموهات" والدعاية الخاصة بالمسلسل قبل عرضه على الشاشة الصغيرة، وأن هذا ما كانت ترغب فيه قبل بداية عرض العمل.
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