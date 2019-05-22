تصريحات صابرين بشيخ الحارة: قبلت أن أكون زوجة ثانية

تحرير:التحرير ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

صابرين

حلت الفنانة صابرين، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مع الإعلامية بسمة وهبة، مساء اليوم الأربعاء. وإليك أبرز تصريحاتها: -اتخذت قرارًا باعتزال الفن عقب أداء مسلسل "أم كلثوم"، ولكنها تراجعت بعد ذلك عن قرارها حُبًا في الفن، وليس مجرد "أكل عيش". -أتمنى تقديم شخصية السيدة سوزان مبارك، لأنها بها الكثير من الدراما والصعود والهبوط بسبب الأحداث السياسية التي مرت بها البلاد مؤخرًا. -أقسى تجربة إنسانية مررت بها حينما أصيب ابني "نور" بورم في رقبته وحالته كانت خطرة، وطلبت من الله أن يمنحني ابتلاء آخر بعيدا عن فقداني لابني.

-تبكي وتقول: نشأتي كانت صعبة، كان ممكن نفسي يبقى في لعبة، ومقولش عاوزاها، لأني عارفة إن الفلوس اللى في البيت على قد الأكل. -قبلت أكون زوجة تانية لأن الزوجة الأولى أجنبية.. لو مصرية ماكنتش هوافق. -خلافي مع سعاد نصر بسبب المساعدة الخاصة بها، أخبرتها كلاما بالخطأ عني وعندما واجهتها، انفعلت وضربتها بطفاية