تصريحات صابرين بشيخ الحارة: قبلت أن أكون زوجة ثانية
تحرير:التحرير٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
صابرين
حلت الفنانة صابرين، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مع الإعلامية بسمة وهبة، مساء اليوم الأربعاء. وإليك أبرز تصريحاتها:
-اتخذت قرارًا باعتزال الفن عقب أداء مسلسل "أم كلثوم"، ولكنها تراجعت بعد ذلك عن قرارها حُبًا في الفن، وليس مجرد "أكل عيش".
-أتمنى تقديم شخصية السيدة سوزان مبارك، لأنها بها الكثير من الدراما والصعود والهبوط بسبب الأحداث السياسية التي مرت بها البلاد مؤخرًا.
-أقسى تجربة إنسانية مررت بها حينما أصيب ابني "نور" بورم في رقبته وحالته كانت خطرة، وطلبت من الله أن يمنحني ابتلاء آخر بعيدا عن فقداني لابني.
-تبكي وتقول: نشأتي كانت صعبة، كان ممكن نفسي يبقى في لعبة، ومقولش عاوزاها، لأني عارفة إن الفلوس اللى في البيت على قد الأكل.
-قبلت أكون زوجة تانية لأن الزوجة الأولى أجنبية.. لو مصرية ماكنتش هوافق.
-خلافي مع سعاد نصر بسبب المساعدة الخاصة بها، أخبرتها كلاما بالخطأ عني وعندما واجهتها، انفعلت وضربتها بطفاية
-تبكي وتقول: نشأتي كانت صعبة، كان ممكن نفسي يبقى في لعبة، ومقولش عاوزاها، لأني عارفة إن الفلوس اللى في البيت على قد الأكل.
-قبلت أكون زوجة تانية لأن الزوجة الأولى أجنبية.. لو مصرية ماكنتش هوافق.
-خلافي مع سعاد نصر بسبب المساعدة الخاصة بها، أخبرتها كلاما بالخطأ عني وعندما واجهتها، انفعلت وضربتها بطفاية الحريق.
-جالي بيان من قناة "الرسالة" أنه سيتم وقف برنامجي الديني بسبب إن حواجبي مثيرة.
-لا أعتمد على فتوى من أجل الظهور في الأعمال الفنية بـ"باروكة" كبديل عن الحجاب.. أنا غير محجبة وهذا مجرد لوك وستايل.
-كلنا خدنا كتف وظلمنا نفسنا في فيلم "لف ودوران" بسبب ضيق الوقت.
-كواليس العمل مع مي عز الدين في مسلسل "الشك" كانت كويسة في الأول فقط.
-أجريت جراحة من أجل التخسيس، ولم أصرح بذلك من قبل كي لا يقلدني أحد لأنها كانت تجربة صعبة.