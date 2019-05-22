بتروجيت يرفض خوض مواجهة المقاولون العرب

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ م

بتروجيت

رفض نادي بتروجيت خوض فريقه مباراة المقاولون العرب، المقرر إقامتها في الثالث من شهر يونيو المقبل، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من الدوري إلا في حالة إقامة مباريات الأسبوع كله في وقت واحد، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وطلب النادي البترولي من اتحاد الكرة عدم استبدال أي مباراة للفرق الأخرى تطبيقا للمنافسة النزيهة، مطالبًا بخوض ذئاب الجبل مواجهته أمام الأهلي أولا، وأن يلعب الزمالك مع حرس الحدود والجونة، جاء ذلك في بيان أصدره نادي بتروجيت مساء اليوم الأربعاء.

النادي البترولي أكد في البيان، أنه أجُبر على خوض مباريات بفاصل زمني 72 ساعة فقط وهذا ليس له علاقة بالفرق الأخرى. وأصر بتروجيت على خوض الاسبوع الأخير 34 لجميع الفرق في وقت واحد تعميمًا لمبدأ تكافؤ الفرص وهذه أبسط حقوق النادي، وفي حالة حدوث غير ذلك فسيكون هناك اتجاه معين لهبوط فريق بتروجيت للدرجة الثانية،

النادي البترولي أكد في البيان، أنه أجُبر على خوض مباريات بفاصل زمني 72 ساعة فقط وهذا ليس له علاقة بالفرق الأخرى.



وأصر بتروجيت على خوض الاسبوع الأخير 34 لجميع الفرق في وقت واحد تعميمًا لمبدأ تكافؤ الفرص وهذه أبسط حقوق النادي، وفي حالة حدوث غير ذلك فسيكون هناك اتجاه معين لهبوط فريق بتروجيت للدرجة الثانية، وأن أمور مسابقة الدوري تدار بشكل غير حيادى وتميز فرقٌ عن الأخرى، حسبما ذكر في بيانه.



ويحتل بتروجت المركز السادس عشر، وهو أقرب المراكز المؤدية إلى الهبوط برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين عن الاتحاد السكندري والجونة وحرس الحدود.



فريق حرس الحدود سيكون في مهمة صعبة عندما يستقبل فريق بيراميدز، ووادي دجلة سيكون ضيفًا على الإنتاج الحربي، ويلعب بتروجيت مع المقاولون العرب والاتحاد السكندري مع سموحة والجونة مع الإسماعيلي.