تفاصيل أزمة «زي الشمس»..كاملة أبو ذكري:أخرجت 9 حلقات

تحرير:التحرير ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٠ م

كاملة أبو ذكري

حلت المخرجة كاملة أبو ذكري، ضيفة على الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "حروف جر" على إذاعة "نجوم إف إم"، الأربعاء، وقالت إنها لم تشارك في الموسم الرمضاني الحالي، لأنه لم يعد لها مكان على الساحة الفنية الآن، مضيفة أن ما يتردد عن كونها تفرض ما تريده في العمل فليس عيبًا، قائلة: "أومال أنا مخرجة إزاي!"، موضحةً أن المخرج لا يجب أن يكون ضعيفًا أو منساقًا وراء الآخرين، بل يستشير من حوله ثم يقرر في النهاية ما يراه صوابًا من وجهة نظره، وتحدثت أيضًا عن أزمتها مع المخرج سامح عبدالعزيز، بسبب مسلسل "زي الشمس" والذي حل مخرجًا له بدلا منها.

وقالت كاملة أبو ذكري إن سامح عبدالعزيز صديق مقرب لها منذ أن كانا زميلين في معهد السينما، وانتهى الخلاف حول مسلسل "زي الشمس" بالصلح بينهما، حيث أرسل لها رسالة مطولة وردت عليه، واتفقا معًا على نسيان ما حدث. وقالت أبو ذكري، إنها أخرجت الحلقات التسع الأولى من مسلسل "زي الشمس"، وبعد تطورات الأزمة طلبت عدم