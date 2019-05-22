فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

تفاصيل أزمة «زي الشمس»..كاملة أبو ذكري:أخرجت 9 حلقات

تحرير:التحرير ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٠ م
كاملة أبو ذكري
كاملة أبو ذكري
حلت المخرجة كاملة أبو ذكري، ضيفة على الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "حروف جر" على إذاعة "نجوم إف إم"، الأربعاء، وقالت إنها لم تشارك في الموسم الرمضاني الحالي، لأنه لم يعد لها مكان على الساحة الفنية الآن، مضيفة أن ما يتردد عن كونها تفرض ما تريده في العمل فليس عيبًا، قائلة: "أومال أنا مخرجة إزاي!"، موضحةً أن المخرج لا يجب أن يكون ضعيفًا أو منساقًا وراء الآخرين، بل يستشير من حوله ثم يقرر في النهاية ما يراه صوابًا من وجهة نظره، وتحدثت أيضًا عن أزمتها مع المخرج سامح عبدالعزيز، بسبب مسلسل "زي الشمس" والذي حل مخرجًا له بدلا منها.
وقالت كاملة أبو ذكري إن سامح عبدالعزيز صديق مقرب لها منذ أن كانا زميلين في معهد السينما، وانتهى الخلاف حول مسلسل "زي الشمس" بالصلح بينهما، حيث أرسل لها رسالة مطولة وردت عليه، واتفقا معًا على نسيان ما حدث. وقالت أبو ذكري، إنها أخرجت الحلقات التسع الأولى من مسلسل "زي الشمس"، وبعد تطورات الأزمة طلبت عدم
اقرأ المزيد
أحمد-السقا-ولد-الغلابه (1)

بعد تدوينة محمد سامي الغامضة.. أحمد السقا يرد

تدوينة غامضة نشرها المخرج محمد سامي، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، أثارت حيرة متابعيه حول مسلسله الذي يحقق نجاحا كبيرا في رمضان الحالي "ولد الغلابة" ويعرض بشكل حصري عبر شاشة "MBC مصر"، حيث جاء فيها: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي سارق مجهودي وبيتمنظر بيه، حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد وافق على سرقة مجهودي، ونسبه لواحد معملش شغله، حسبي الله ونعم الوكيل ألف مرة، وربنا مابيسبش حق، وعندي أدلة على كلامي بس يخلص رمضان"، وذلك قبل أن يحذفها محمد سامي على وجه السرعة.
صابرين

تصريحات صابرين بشيخ الحارة: قبلت أن أكون زوجة ثانية

حلت الفنانة صابرين، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مع الإعلامية بسمة وهبة، مساء اليوم الأربعاء. وإليك أبرز تصريحاتها: -اتخذت قرارًا باعتزال الفن عقب أداء مسلسل "أم كلثوم"، ولكنها تراجعت بعد ذلك عن قرارها حُبًا في الفن، وليس مجرد "أكل عيش". -أتمنى تقديم شخصية السيدة سوزان مبارك، لأنها بها الكثير من الدراما والصعود والهبوط بسبب الأحداث السياسية التي مرت بها البلاد مؤخرًا. -أقسى تجربة إنسانية مررت بها حينما أصيب ابني "نور" بورم في رقبته وحالته كانت خطرة، وطلبت من الله أن يمنحني ابتلاء آخر بعيدا عن فقداني لابني.
مسلسل-قابيل

قابيل الحلقة 19.. آدم وسما يحاولان السفر خارج البلاد

بدأت الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل «قابيل»، بطلب "آدم" الذي يجسده الفنان محمد فراج، من "عمر" الذي يجسده الفنان علي قاسم، بألا يخبر أحدا بأمر "قابيل"، لأنه من المفترض أنه ليس على قيد الحياة، وطلب منه أن يجهز له جواز سفر مزيف ليستطيع السفر خارج مصر، ورفض عمر الأمر في البداية، ولكن بعد تفكير طويل أخبره بأن الأمر سيأخذ وقتا طويلا، وكما أنه ليس من المؤكد أن يفعل ذلك، وبعدها ذهب "آدم" إلى "سما" التي تجسدها الفنانة أمينة خليل، وأخبرها أنه سيجهز لها جوازا لتسافر معه.
اقرأ المزيد من الأخبار
ريهام-عبد-الغفور

«زى الشمس».. هل ريهام عبد الغفور على قيد الحياة؟

من قتل «فريدة» -ريهام عبد الغفور؟ هذا السؤال يطرحه متابعو مسلسل «زى الشمس» بطولة دينا الشربيني، فعلى مدار الحلقات الماضية، نجح مخرج العمل سامح عبد العزيز والكاتبة مريم نعوم، فى جعل المشاهدين يصدقون أن «فريدة» لا تزال على قيد الحياة، وأخذت «نور» - دينا الشربيني -، تبحث عن الخيوط التي توصلها إلى شقيقتها، بعد تأكيد والدتها وتجسدها الفنانة سوسن بدر، أن «فريدة» تحاوطهم في كل مكان، ولم تمت والجثة التي عثر عليها لا تخصها، فهل المفاجآة التي ينتظرها المشاهدون هي إعلان أن «فريدة» لم تمت؟
زي-الشمس (2)

زي الشمس حلقة 10.. أقوال ابن «فريدة» تفاجئ الجميع

بدأت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "زي الشمس"، بمواجهة بين "عمر" الفنان أحمد صلاح السعدني، و"نور" النجمة دينا الشربيني، بعد اتهام النيابة له بالشروع في قتل شقيقتها الراحلة "فريدة" الفنانة ريهام عبدالغفور. وفي مكتب "الضابط حسن" الفنان عمر السعيد، بكى لها "عمر" وطلب منها أن تتولى الدفاع عنه بنفسها بوصفها كانت تعمل محامية في لندن، ولكنها رفضت، وخرجت تلوم "حسن" لأنه من دفعها لإقناع "عمر" بتغيير أقواله أمام النيابة، مما جعله محل شك، وأمر وكيل النيابة بإيداعه بالسجن 4 أيام على ذمة التحقيقات.
زي-الشمس (1)

زي الشمس حلقة 9.. النيابة تتهم «عمر» بقتل «فريدة»

بدأت النيابة مهمتها في التحقيق حول مقتل "فريدة" التي تُجسدها الفنانة ريهام عبدالغفور، في الحلقة التاسعة من مسلسل "زي الشمس" الذي يُعرض عبر فضائية MBC مصر، والبداية كانت مع زوجها "الدكتور عمر" الذي يُجسده الفنان أحمد صلاح السعدني، وأكد أنه لا يعرف أي شيء عن حياتها الشخصية لانفصالهما في الفترة الأخيرة قبل رحيلها، ثم كان التالي شقيقتها "نور" التي تُجسدها الفنانة دينا الشربيني؛ حيث أشارت إلى أنها لا تعلم الكثير أيضًا عن "فريدة" في سنواتها الأخيرة، وخاصة بعدما تزوجت من خطيبها السابق "عمر"، إضافة لكونها تُقيم في لندن منذ سنوات.
زي-الشمس (2)

كواليس الصلح بين كاملة أبو ذكري وسامح عبدالعزيز

كشف المخرج عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، تفاصيل إنهاء أزمة المخرجين كاملة أبو ذكري وسامح عبدالعزيز، بسبب مسلسل "زي الشمس"، حيث إن كاملة كانت تتولى إخراجه قبل أن يحدث خلاف بينها وبين الشركة المنتجة، ويتم استبدالها بعبدالعزيز، وفور بدء عرض المسلسل في الموسم الرمضاني الجاري عبر قناة MBC مصر، ثارت حالة من الجدل حول العمل وخاصة بعد لفته الانتباه في الأسبوع الأول من السباق، حيث نسب البعض نجاحه لكاملة، والبعض الآخر لسامح، ليتدخل الطرفان كل منهما بمنشورات تُجرح في الآخر عبر حساباتهما بـ"فيسبوك".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org