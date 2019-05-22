نقل معصوم مرزوق لقسم أكتوبر تمهيدا لإخلاء سبيله

تحرير:محمد أبو زيد ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٤ م

السفير معصوم مرزوق

نقلت الأجهزة الأمنية السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة، من تخشيبة الجيزة إلى قسم أكتوبر تمهيدا لإخلاء سبيلهما، بينما ما زال عبدالفتاح البنا، في تخشيبة الجيزة، ولم يتم نقله لقسم الهرم فيما يمكث يحيى القزاز بقسم المرج، والناشطة نرمين حسين بقسم البساتين، في انتظار تأشيرة الأمن الوطني لإطلاق سراحهما من الأقسام والتخشيبة، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بشأن اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على السفير السابق معصوم مرزوق وآخرين في أغسطس من العام الماضي بتهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة إرهابية، ليمضي 9 أشهر في الحبس على ذمة تحقيقات القضية، قبل أن يصدر قرار من النيابة يوم الإثنين بالإفراج عنه و4 آخرين هم كل من عبدالفتاح السعيد البنا،