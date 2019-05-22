جريمة

نقل معصوم مرزوق لقسم أكتوبر تمهيدا لإخلاء سبيله

تحرير:محمد أبو زيد ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٤ م
السفير معصوم مرزوق
السفير معصوم مرزوق
نقلت الأجهزة الأمنية السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة، من تخشيبة الجيزة إلى قسم أكتوبر تمهيدا لإخلاء سبيلهما، بينما ما زال عبدالفتاح البنا، في تخشيبة الجيزة، ولم يتم نقله لقسم الهرم فيما يمكث يحيى القزاز بقسم المرج، والناشطة نرمين حسين بقسم البساتين، في انتظار تأشيرة الأمن الوطني لإطلاق سراحهما من الأقسام والتخشيبة، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بشأن اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على السفير السابق معصوم مرزوق وآخرين في أغسطس من العام الماضي بتهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة إرهابية، ليمضي 9 أشهر في الحبس على ذمة تحقيقات القضية، قبل أن يصدر قرار من النيابة يوم الإثنين بالإفراج عنه و4 آخرين هم كل من عبدالفتاح السعيد البنا،
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حريق

أتوبيس ومزرعة ومخزن.. 8 حرائق تضرب القاهرة والجيزة

يوم من نار وحرائق شهدتها القاهرة دون وقوع إصابات، بعضها اندلع بسبب حرارة الجو المرتفعة والآخر بسبب ماس كهربائي، كانت البداية بنشوب حريق هائل في أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، ثم حريق داخل سيارة ميكروباص في أثناء سيرها بمنطقة أطلس، بمدينة حلوان، ليندلع حريق هائل في مخزن كرتون بمدينة السلام تزامنا مع حريق في "عشة" أعلى عقار بمنطقة المقطم وحريق بعقار في الموسكي، وفي الجيزة لم يكن الحال أفضل من القاهرة إذ اندلع حريق هائل في مزرعة موز بكرداسة وحريق في أحد الأكشاك في النادي الأهلي كما انفجرت أسطوانة بوتاجاز داخل منزل أدى لإصابة 4 أشخاص بينهم طفلان.
تصادم

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارتين ملاكي مع ميكروباص، على طريق دسوق كفر الشيخ بالقرب من قرية محلة القصب بمركز كفر الشيخ، نتيجة السرعة الزائدة، وذلك قبيل أذان المغرب، ما أدى إلى تعطل حركة المرور على الطريق وفور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ بلاغ بالحادث، انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير حركة السيارات، وإزالة أثار الحادث، لإعادة فتح الطريق مرة أخرى، بينما تم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام.
حريق-بمزرعة-نخيل

الحماية المدنية تنقذ مالك مزرعة موز بكرداسة من كارثة

رغم حرارة الطقس وتحذير هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر وخطورة العمل في ظل تلك الأجواء الحارة إلا ان عمال مزرعة موز بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بمنطقة أبي رواش التابعة لمركز كرداسة باشروا أعمالهم اليومية للاعتناء بالمحصول، عمد بعضهم إلى تنظيف الأشجار وجمع المخلفات والتخلص منها بحرقها إلا أن الرياح آتت بما لا تشتهِ السفن، امتدت األسنة النيران إلى مساحات واسعة من المزرعة، وتصاعدت أدخنة كثيفة فقرروا الاستعانة بخدمات رجال الإطفاء.
القبض-على-متهم

ضبط سائق والبحث عن آخر لسرقتهما خطوط بترول ببنها

نجحت مباحث القليوبية، اليوم الأربعاء، في القبض على سائق، وجار تكثيف الجهود للقبض على أخر لقيامهما بالاستيلاء على مواد بترولية خام من أحد خطوط أنابيب البترول بإحدى قرى مركز بنها، وأحيل المتهم للنيابة والتي تولت التحقيق. وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد يحيى راضى رئيس المباحث، يفيد بأنه أثناء تفقد قوة أمنيه من مباحث مركز شرطة بنها الحالة الأمنية بطريق "بنها – شبلنجة"، شاهدت القوات سيارتين نقل بكل منهما تانك أثناء سيرهما بطريق فرعي للطريق المؤدي إلى عزبتي "الرمالي والفاروقية"، بدائرة مركز بنها.
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انتحار

قفزت من الطابق 13.. لغز انتحار «إندونيسية» بالدقي

«تهشم وكسور بجميع أنحاء الجسم نتج عنها الوفاة فى الحال»، هذا ما كشفت عنه مناظرة النيابة العامة بشمال الجيزة لجثة الخادمة التى ألقت بنفسها من الطابق الثالث عشر بعقار سكني بمنطقة الدقي فى الجيزة. كما تبين لفريق النيابة العامة أن المتوفاة فى العقد الرابع من عمرها، وأصيبت بتهشم فى الجمجمة نتيجة ارتطامها بالأرض، فضلا عن وجود كسور فى الساقين وكدمات وسحجات فى مناطق متفرقة من الجسد. وقررت النيابة تشريح جثمان الضحية، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، للوقوف على ظروف وملابسات وفاتها، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
القبض-على-متهم

الكاميرات تكشف تفاصيل قتل شاب والده وزوجته بالسلام

كشفت كاميرات المراقبة الخاصة بواقعة قتل شاب والدَه وزوجته بمدينة السلام عن تورطه في واقعة إشعال النار في غرفتهما قبل الحادث بدقائق بعدما أمرت نيابة السلام بتفريغ الكاميرات. وقد أمرت النيابة، في وقت سابق، بحبس المتهم بإشعال النيران في غرفة والده بسبب خلافات مادية بينهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكشف تقرير الصفة التشريحية عن وجود كسر بقاع جمجمة حارس العقار وكسر بعظام زوجته، بينما أشار تقرير فحص خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية إلى أن الحريق متعمد.
كوبرى-السيدة-عائشة

«المرور» تغلق كوبري السيدة عائشة جزئيا لمدة يومين

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة إغلاق كوبري السيدة عائشة جزئيًا لاستكمال أعمال إحلال وتجديد الفواصل والأسوار الحديدية الخاصة بالكوبري، وإزالة طبقة الرصف التالفة وضبط الميول الهندسية به. ومن المقر أن يتم إغلاق الكوبري جزئيًا أمام القادمين من منطقة مجري العيون باتجاه القلعة بداية من العاشرة مساء اليوم الخميس، وحتى الرابعة عصر يوم السبت المقبل، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتنظيم الحركة المرورية، ووضع المساعدات الفنية والعلامات الإرشادية اللازمة لتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.
اغتصاب

«ملاك وشيطان».. قصة اغتصاب وتعذيب الطفلة مريم بحلوان

لم تكن تتخيل "نورا" السيدة العشرينية أن قرارها بترك طفلتيها عند جارتها "زينب" لحين عوتها من عملها في معهد أزهري، ستدفع ثمنه غاليًا بعدما تجرّد "أسامة" زوج الجارة الذي يعمل موظفا في أحد المطاحن، من كل معاني الإنسانية، وتعدى جنسيا على "مريم" طفلة جارته التي لم تتجاوز العامين والنصف عام، وتسبب لها في نزيف حاد، وكدمات بالفخذين. "نورا" لم تترك طفلتيها لدى جارتها وزوجها، إلا بعد ظروف أجبرتها على العمل لتتمكن من الإنفاق على طفلتيها وتلبية طلباتهما لحين عودة زوجها من الغربة.
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