إرهاب

«بعث القاعدة».. التنظيم يستعيد قوته بـ24 فرعًا

تنظيم القاعدة يسعى لإحياء شبكته العالمية من خلال ثلاث خطوات إستراتيجية.. يُعد واحدًا من أطول المنظمات الإرهابية الموجودة.. وترك داعش يتلقى جميع الضربات من التحالف الدولي
تحرير:منة عبدالرازق ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٨ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
خفت نجم تنظيم القاعدة في السنوات الماضية، في ظل سطُوع ضوء تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وبرغم اختفائه عن الأنظار، فإنه كان يستعيد قواه من جديد ويحكم قبضته للضربات الإرهابية القادمة، تحت قيادة أيمن الظواهري وحمزة بن لادن نجل أسامة بن لادن مؤسس النتظيم، الذي أسقطت عنه السعودية الجنسية، ورصدت أمريكا مليون دولار للإدلاء عن أيّ معلومات للقبض عليه في مارس الماضي. وفي الوقت الذي انشغل العالم به بتنظيم داعش كان تنظيم القاعدة يعيد بناء نفسه في هدوء تام ويسعى لحماية كبار قياداته، ويعزز قوته وانتشاره في سوريا.
كان هذا رأي الكاتب الأمريكي بروس هوفمان في مقالة له بعنوان "بعث القاعدة"، كما استفاد التنظيم من ما يسمى بالربيع العربي، إذ يظهر أيمن الظواهري الآن كزعيم قوي له رؤية. وأشار إلى أن التنظيم أصبح له أكثر من 24 فرعًا في العالم، مع بروز فروع جديدة له في مناطق مختلفة، ووصل التابعون له إلى عشرات الآلاف، ففي
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داعش

هل ينتقل داعش إلى الجزائر والسودان؟

جدد ظهور أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش في الفيديو الأخير، التساؤلات حول الخطط القادمة للتنظيم، في ظل انحسار نفوذه داخل العراق وسوريا، وانتقال أعداد كبيرة منه خارج هذه الدول، وسط معلومات مُسربة عن استعدادات جديدة من جانب التنظيم للانتقال إليها، والتمركز داخلها.. وهذه الدول هي الجزائر والسودان اللتان أشار لهما تقرير حديث منشور في صحيفة الجارديان البريطانية، وربط بين ما فعلته داعش في الأيام الأولى لانتفاضة العراقيين ضد صدام حسين، ساعين لاستغلال الأوضاع الأمنية لتعزيز وجودهم في تلك الدول، وإحدث ثغرات كُبرى داخلها.
داعش (2)

حملة وخطة.. لماذا ينتظر الإرهابيون شهر رمضان؟

لم تستحِ الجماعات الإرهابية من انتهاك حرمة شهر رمضان الكريم، إذ استهدفت عملية إرهابية قبل الإفطار بساعات قليلة أتوبيسا سياحيا يستقله 25 سائحًا من جنوب إفريقيا، قرب ميدان الرماية (نزلة الطريق الدائري) بحي الهرم، ما أدى إلى تهشم زجاج الأتوبيس وإصابة عدد من الركاب، بينما أعلنت وزارة الداخلية بتونس منذ يومين عن إحباط عملية إرهابية مزمع تنفيذها في رمضان واكتشاف مخزن للمتفجرات تابع لكتيبة عقبة بن نافع التابعة لتنظيم القاعدة في المغرب، لاستهداف الوحدات الأمنية والعسكرية بالقصرين.
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اللوفر وباردو.. متاحف في مرمى نيران الإرهاب

تحولت المتاحف في السنوات الأخيرة، إلى أهداف للتنظيمات الإرهابية التي تُحرض أعضاءها على استهدافها بشكل مُباشر أو اتخاذها طريقة غير مُباشرة لتنفيذ عمليات تجاه السياح الزائرين لهذه المقاصد الأثرية، أو حافلاتهم التي تتمركز أمامها. كان آخر هذه الحوادث، ما شهدته الجيزة، اليوم، من وقوع انفجار استهدف حافلة سياحية عند المتحف المصري الكبير، قرب منطقة الأهرامات، بواسطة عبوة ناسفة، أدت إلى وقوع عدد من المصابين، قدرتها وزارة الداخلية في بيان صادر عنها، بأنها "خدوش" نتيجة تهشم الزجاج الخاص بالسيارات، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم.
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لماذا تم استهداف أتوبيس «انفجار الهرم»؟

منذ نحو 15 عاما تتعرض مصر لصدمات في المجال السياحي تؤثر سلبا على اقتصادها، وتشهد منحنى من الهبوط غير المسبوق في هذا المجال، وربما ساهم الإرهاب الذي شهدته البلاد في أعقاب ثورة يناير 2011 في خسائر القطاع السياحي، بيد أن الوضع اختلف بشكل كبير خلال العام الماضي، وحدثت طفرة سياحية أزعجت المتضررين من انتعاش الاقتصاد المصري، ليبدأوا تحريك أذرعهم الإرهابية لإفشال السياحة مجددا، وهو ما شهدته البلاد اليوم في حادث تفجير عبوة ناسفة بجانب أتوبيس سياحي في منطقة الهرم.
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داعش (2)

حملة وخطة.. لماذا ينتظر الإرهابيون شهر رمضان؟

لم تستحِ الجماعات الإرهابية من انتهاك حرمة شهر رمضان الكريم، إذ استهدفت عملية إرهابية قبل الإفطار بساعات قليلة أتوبيسا سياحيا يستقله 25 سائحًا من جنوب إفريقيا، قرب ميدان الرماية (نزلة الطريق الدائري) بحي الهرم، ما أدى إلى تهشم زجاج الأتوبيس وإصابة عدد من الركاب، بينما أعلنت وزارة الداخلية بتونس منذ يومين عن إحباط عملية إرهابية مزمع تنفيذها في رمضان واكتشاف مخزن للمتفجرات تابع لكتيبة عقبة بن نافع التابعة لتنظيم القاعدة في المغرب، لاستهداف الوحدات الأمنية والعسكرية بالقصرين.
احتجاز-رهائن

احتجاز 5 رهائن في مدينة تولوز الفرنسية

احتجز رجل مسلح 5 أشخاص كرهائن، اليوم الثلاثاء، في متجر لبيع السجائر قرب مدينة تولوز الفرنسية، حسب وسائل إعلام محلية. وقال موقع "Actu.fr" الإخباري إن الحادث وقع في بلدة بلانياك في إقليم غارون العليا الفرنسية. فيما نقل الموقع عن مصدر مطلع قوله إن المسلح هدد بإطلاق النار على رجال الشرطة. وأشار شاهد عيان إلى أن خمسة أشخاص ما زالوا محتجزين داخل المبنى. وذكر "Actu. fr" أن منفذ العملية طلب وصول مفاوض وأن طوقا أمنيا تم فرضه في محيط المتجر، مع إرسال فريق معزز من القوات الأمنية الخاصة إلى المكان، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم".
ابو بكر-البغدادى

لماذا عاود أبو بكر البغدادي الظهور بعد 5 سنوات؟

طرح المقطع المصور الذي ظهر فيه زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي أبو بكر البغدادي، العديد من الأسئلة حول الدوافع الأساسية التي جعلته يعاود الظهور مرة أخرى في فيديو لمدة 18 دقيقة، بهيئته الكاملة، دون غطاء على وجهه، وما هي الخلفيات التي رافقت ظهوره هذه المرة، والفوارق الأساسية بين دوافهه للظهور مؤخرا عن آخر مرة قبل 5 سنوات، وتباين تفسير ظهوره لأسباب متنوعة بين محاولته لجذب الانتباه، وتجنيد أنصار جدد، بعدما خفت نجم تنظيم داعش عقب الهزائم الأخيرة، وبين أسباب أخرى نحاول استعراضها في هذا التقرير.
اسامة-بن-لادن (2)

مجمع بن لادن.. هنا التقى الموت رئيس تنظيم القاعدة

مجمع بن لادن، أو "قصر وزيرستان" كما هو معروف في باكستان، مبنى فريد من نوعه للغاية ويشبه القلعة، حسب وصف مسئولين أمريكيين، هو المخبأ الأكثر أمنا للمتشدد الراحل مؤسس ورئيس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، كما كان يعتقد، وهو نفسه المكان الذي طالته فيه يد المخابرات الأمريكية وقامت بعملية تصفيته، في 2 مايو 2011، ليصدر فيما بعد قرار محلي بإزالة المجمع بالكامل، وبناء مدينة ترفيهية بدلا منه، لخدمة أهل باكستان، ومحو آثار وجود الإرهابي العتيد به، ولدثر الوقت العصيب الذي عاشه مواطنو باكستان إبان محاولات القبض على بن لادن، حتى انتهاء العملية برمتها.
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