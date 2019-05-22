«بعث القاعدة».. التنظيم يستعيد قوته بـ24 فرعًا

تنظيم القاعدة يسعى لإحياء شبكته العالمية من خلال ثلاث خطوات إستراتيجية.. يُعد واحدًا من أطول المنظمات الإرهابية الموجودة.. وترك داعش يتلقى جميع الضربات من التحالف الدولي

تحرير:منة عبدالرازق ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٨ م

خفت نجم تنظيم القاعدة في السنوات الماضية، في ظل سطُوع ضوء تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وبرغم اختفائه عن الأنظار، فإنه كان يستعيد قواه من جديد ويحكم قبضته للضربات الإرهابية القادمة، تحت قيادة أيمن الظواهري وحمزة بن لادن نجل أسامة بن لادن مؤسس النتظيم، الذي أسقطت عنه السعودية الجنسية، ورصدت أمريكا مليون دولار للإدلاء عن أيّ معلومات للقبض عليه في مارس الماضي. وفي الوقت الذي انشغل العالم به بتنظيم داعش كان تنظيم القاعدة يعيد بناء نفسه في هدوء تام ويسعى لحماية كبار قياداته، ويعزز قوته وانتشاره في سوريا.

كان هذا رأي الكاتب الأمريكي بروس هوفمان في مقالة له بعنوان "بعث القاعدة"، كما استفاد التنظيم من ما يسمى بالربيع العربي، إذ يظهر أيمن الظواهري الآن كزعيم قوي له رؤية. وأشار إلى أن التنظيم أصبح له أكثر من 24 فرعًا في العالم، مع بروز فروع جديدة له في مناطق مختلفة، ووصل التابعون له إلى عشرات الآلاف، ففي

كان هذا رأي الكاتب الأمريكي بروس هوفمان في مقالة له بعنوان "بعث القاعدة"، كما استفاد التنظيم من ما يسمى بالربيع العربي، إذ يظهر أيمن الظواهري الآن كزعيم قوي له رؤية.

وأشار إلى أن التنظيم أصبح له أكثر من 24 فرعًا في العالم، مع بروز فروع جديدة له في مناطق مختلفة، ووصل التابعون له إلى عشرات الآلاف، ففي سوريا فقط انضم نحو 20 ألف مسلح تابع للتنظيم، بالإضافة إلى نحو 4 آلاف آخرين في اليمن ونحو 7 آلاف في الصومال.

ويسعى تنظيم القاعدة لإحياء شبكته العالمية من خلال ثلاث خطوات إستراتيجية وفقا لبحث لمركز البديل للدراسات، وهي تعزيز نهج لا مركزية أفرع التنظيم؛ ما سهل بقاء التنظيم على قيد الحياة، وأصبح التنظيم محليا ودوليا، وإصدار الظواهري عام 2013 أمرًا بتجنب تنفيذ هجمات القتل الجماعي، وبخاصة الهجمات التي تقتل المدنيين المسلمين وتقديم القاعدة نفسها بأنها تنظيم متطرف معتدل، وترك داعش يتلقى جميع الضربات من التحالف الدولي في الوقت الذي تستعيد فيه القاعدة قوتها.



أبرز فروع القاعدة

يُعد تنظيم القاعدة واحدًا من أطول المنظمات الإرهابية الموجودة، تأسس في أفغانستان ولديه مجموعات مناطقية عديدة الآن.

هيئة تحرير الشام: حركة سلفية جهادية نشطت في بداية 2017، وتعد من أبرز فروع القاعدة في سوريا، وشاركت في الحرب الأهلية السورية، ويشير بحث بعنوان "تنيظم القاعدة في سوريا" إلى أن قدرات جبهة النصرة التي تحولت فيما بعد لهيئة تحرير الشام تزايدت مع مرور الوقت، وأصبحت تتمتع باكتفاء ذاتي، وضمنت مصادر تمويل في الخليج الفارسي والشام، وتمكنت من اجتذاب أعداد متزايدة من المقاتلين وأتقنت شن الهجمات.

القاعدة في شبه الجزيرة العربية: يتخذ هذا التنظيم جنوب اليمن مقرا له، بدأ نشاطه في عام 2009، ونفذ العديد من الهجمات على السعودية، وازدهر نشاطه منذ انتفاضة اليمن منذ 2011، ويعد من أقوى مجموعات إقليمية للقاعدة منذ بداية الصراع اليمني وفقا لمركز الشرق الأوسط للدراسات، وتكمن خطورته في أنه لا يقوم بالجهاد على المستوى الإقليمي فحسب، بل يهاجم الغرب أيضا، ونظمت القاعدة في شبه الجزيرة تفجيرات السفارة الأمريكية لعام 1998 والهجوم على "يو إس إس كول" في عام 2000 والهجمات على "تشارلي إبدو" في عام 2015.

القاعدة في سيناء: برز ظهور القاعدة في مصر أيضا مع تزايد موجات الربيع العربي، تمثلت في "أنصار الجهاد في سيناء" في بداية 2012، بعدما أعلن مسئوليته عن هجوم على قوات الأمن في الواحات في الصحراء الغربية ومبايعته لتنظيم القاعدة.

القاعدة في المغرب الإسلامي: نشأت على الجهادة السلفية ودعوة القتال في الجزائر في عام 2006، بعدما تعرضت جماعة مسلحة جزائرية للقمع من قبل قوات الأمن بعدها بايعت بن لادن، ثم انتشرت في الساحل بموريتانيا والنيجر ومالي، وغرب إفريقيا، وتسعى لتحرير المغرب من قبضة الغرب المتمثل في فرنسا وأمريكا، وإقامة دولة تحكم بالشريعة الإسلامية، ونفذت العديد من العمليات الإرهابية في تونس وإفريقيا.

شبه القارة الهندية: وتعد من أبرز فروع القاعدة المناطقية وتنشط في باكستان والهند وميانمار وبنغلاديش وسيريلانكا وتأسست عام 2014 بعدما أعلن أيمن الظواهري إقامة الخلافة الإسلامية هناك.

حركة الشباب الصومالية: انبثقت من اتحاد المحاكم الإسلامية، وتنشط في الصومال وشرق إفريقيا وبايعت القاعدة عام 2012، وتزايد نشاطها منذ عام 2016 ويقدر عدد مقاتلي الحركة بين خمسة آلاف وتسعة آلاف مسلح، بقيادة أحمد عمر المعروف أيضا باسم أبو عبيدة الصومالي، إذ وضعت الولايات المتحدة مكافأة 6 ملايين دولار للإدلاء بمعلومات عن مكانه.