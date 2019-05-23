رياضة

الإسماعيلي يعطل قطار الأهلي في الدوري الممتاز

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص
الأهلي والإسماعيلي
الأهلي والإسماعيلي
سقط فريق الأهلي في فخ التعادل أمام نظيره فريق الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ونجح الأهلي في افتتاح شريط الأهداف عن طريق المغربي وليد أزارو في الدقيقة 75 من عمر المباراة، بعدما أرسل صالح جمعة تمريرة طويلة وضعت الهماجم المغربي منفردًا بمحمد فوزي حارس الدراويش الذي فشل في التعامل مع الكرة ليخطفها أزراو برأسه ويضعها في الشباك، ثم عادل النتيجة للدراويش كريم بابو في الدقيقة 84 من عمر المباراة.
المباراة شهدت سيطرة حمراء على مجريات اللقاء، وظهر الأهلي متفوقًا خلال المباراة إلا أن الأخطاء الدفاعية أجبرته على التعادل، ومع محاولات على فترات من جانب الإسماعيلي الذي هدد مرمى الأحمر لولا يقظة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي خلال شوطي المباراة. وبعد أن انتهى الشوط الأول سلبيًا، كثف الأهلي محاولاته،
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فريق-الاسماعيلى

كريم بامبو: لهذا السبب لم أحتفل بهدفي في الأهلي

أعرب كريم بامبو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن سعادته البالغة بالهدف الذي سجله في شباك الأهلي، خلال مباراة الفريقين، مساء الأربعاء. وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام فريق الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وقال بامبو، في تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، عقب نهاية اللقاء، إن الاحتفال بتسجيله هدف في شباك فريقه السابق الذي ينتمي إليه، أمر لا يمكن القيام به.
ايمن-اشرف-ياسر-ابراهيم

ياسر إبراهيم يغيب عن مباراة المقاولون العرب

تأكد غياب ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهة المقاولون العرب المُقرر لها، الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وسقط فريق الأهلي في فخ التعادل أمام الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، سجل للأهلي المغربي وليد أزارو وسجل للإسماعيلي كريم بامبو.
بيراميدز-والداخلية (4)

بيراميدز يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة النجوم

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نغمة الانتصارات، بالفوز على نظيره النجوم إف سي، بهدفين نظيفين، سجلهما محمد فاروق والإكوادوري جون سيفوينتي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 69 نقطة ويرتقي إلى المركز الثاني ويتبقى له لقاء وحيد أمام حرس الحدود يوم 30 مايو الجاري، في المقابل تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب، وتأكد هبوط الفريق لدوري القسم الثاني في وقت سابق.
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الاهلى-الاسماعيلى (2)

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، التشكيل الذي سيخوض به مباراة الإسماعيلي، والمقرر إقامتها في العاشرة من مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويدخل المارد الأحمر، المباراة وهو في المركز الأول برصيد 73 نقطة من 31 مباراة، حقق الفوز في 23 مباراة، وتعادل في 4 و خسر مثلها، وسجل لاعبوه 51 هدفًا، واستقبلت شباكه 18 هدفًا، بينما يحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 41 نقطة من 31 مباراة، حقق الفوز في 10 وتعادل 11 و خسر 10 مرات، سجل لاعبوه 28 هدفاً, واستقبلت شباكه 32 هدفًا.
مران الأهلي‎

مران الأهلي.. تدريبات خاصة للحراس ومحاضرة من لاسارتي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي بمسابقة الدوري الممتاز المقرر لها غدا الأربعاء على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في إطار مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر المسابقة المحلية. وعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، محاضرة مطوَّلة مع اللاعبين داخل ملعب التتش، وتحدث خلالها إلى اللاعبين في العديد من الأمور الفنية الخاصة بالمباراة، وطالبهم باستمرار السير في طريق الانتصارات، وحصد ثلاث نقاط جديدة في مشوار الفريق نحو الفوز بلقب الدوري.
لاسارتي‎

كيف بدأ لاسارتي الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي؟

يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت، على ملعب التتش للحديث عن تحديات المحطات الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز، ومواجهة الإسماعيلي المقرر لها مساء الأربعاء المقبل، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الثامنة عشرة، من مسابقة الدورى، كما يواصل الجهاز الفني مشاهدة ملخص مباريات الدراويش الأخيرة للوقوف على بعض النقاط الفنية قبل مواجهة الفريقين المؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري.
الأهلي-والإسماعيلي

الإسماعيلي يتحدث عن لقاء البطولة الخاصة أمام الأهلي

تحدث صبري المنياوي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة بالنادي الإسماعيلي، عن تطور أداء لاعبى الفريق خلال الفترة الماضية، وذلك بعد الفوز في مباراة أمس أمام فريق الداخلية بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الممتاز، وقال المنياوي في تصريحات صحفية عقب المباراة: «لدينا لاعبون ذوو خبرة كبيرة، لكن كانت لديهم حالة من عدم الثقة بسبب نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، وتغيرت هذه الحالة في الوقت الحالي بعد عودة الثقة لديهم إلى حد ما».
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