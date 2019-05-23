الإسماعيلي يعطل قطار الأهلي في الدوري الممتاز

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

الأهلي والإسماعيلي

سقط فريق الأهلي في فخ التعادل أمام نظيره فريق الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ونجح الأهلي في افتتاح شريط الأهداف عن طريق المغربي وليد أزارو في الدقيقة 75 من عمر المباراة، بعدما أرسل صالح جمعة تمريرة طويلة وضعت الهماجم المغربي منفردًا بمحمد فوزي حارس الدراويش الذي فشل في التعامل مع الكرة ليخطفها أزراو برأسه ويضعها في الشباك، ثم عادل النتيجة للدراويش كريم بابو في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

المباراة شهدت سيطرة حمراء على مجريات اللقاء، وظهر الأهلي متفوقًا خلال المباراة إلا أن الأخطاء الدفاعية أجبرته على التعادل، ومع محاولات على فترات من جانب الإسماعيلي الذي هدد مرمى الأحمر لولا يقظة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي خلال شوطي المباراة. وبعد أن انتهى الشوط الأول سلبيًا، كثف الأهلي محاولاته،