رياضة

بيراميدز يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة النجوم

تحرير:علي الزيني ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ ص
بيراميدز
بيراميدز
استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نغمة الانتصارات، بالفوز على نظيره النجوم إف سي، بهدفين نظيفين، سجلهما محمد فاروق والإكوادوري جون سيفوينتي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 69 نقطة ويرتقي إلى المركز الثاني ويتبقى له لقاء وحيد أمام حرس الحدود يوم 30 مايو الجاري، في المقابل تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب، وتأكد هبوط الفريق لدوري القسم الثاني في وقت سابق.
فريق بيراميدز لم يحتج سوى ثلاث دقائق، حتى سجل هدف التقدم عن طريق محمد فاروق، الذي استقبل عرضية من ركنية برأسه في الشباك، وفي الدقيقة 14، أضاف جون سيفونتي الهدف الثاني من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء. بعد الهدف الثاني، تبادل الفريقان إهدار الفرص، وكانت أخطر فرص النجوم عن طريق صلاح أمين الذي أطلق
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فريق-الاسماعيلى

كريم بامبو: لهذا السبب لم أحتفل بهدفي في الأهلي

أعرب كريم بامبو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن سعادته البالغة بالهدف الذي سجله في شباك الأهلي، خلال مباراة الفريقين، مساء الأربعاء. وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام فريق الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وقال بامبو، في تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، عقب نهاية اللقاء، إن الاحتفال بتسجيله هدف في شباك فريقه السابق الذي ينتمي إليه، أمر لا يمكن القيام به.
ايمن-اشرف-ياسر-ابراهيم

ياسر إبراهيم يغيب عن مباراة المقاولون العرب

تأكد غياب ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهة المقاولون العرب المُقرر لها، الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وسقط فريق الأهلي في فخ التعادل أمام الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، سجل للأهلي المغربي وليد أزارو وسجل للإسماعيلي كريم بامبو.
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الإسماعيلي يعطل قطار الأهلي في الدوري الممتاز

سقط فريق الأهلي في فخ التعادل أمام نظيره فريق الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ونجح الأهلي في افتتاح شريط الأهداف عن طريق المغربي وليد أزارو في الدقيقة 75 من عمر المباراة، بعدما أرسل صالح جمعة تمريرة طويلة وضعت الهماجم المغربي منفردًا بمحمد فوزي حارس الدراويش الذي فشل في التعامل مع الكرة ليخطفها أزراو برأسه ويضعها في الشباك، ثم عادل النتيجة للدراويش كريم بابو في الدقيقة 84 من عمر المباراة.
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طارق-العشرى

طارق العشري: لن نلعب أمام بيراميدز قبل الزمالك

أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، في تصريحات إذاعية عبر راديو "أون سبورت"، اليوم الأربعاء، أن إدارة ناديه ترفض مواجهة فريق بيراميدز قبل مواجهة الزمالك في بطولة الدوري الممتاز، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، قائلا: "الموقف الرسمي داخل الفريق والإدارة عدم خوض المباريات إلا من خلال الترتيب الطبيعي، وهو أن نلعب أمام الزمالك ثم بيراميدز وهذا الشكل الوحيد الذي يضمن الحيادية، لأن باقي الأندية التي تتنافس معنا ستلعب في نفس التوقيت، الاتحاد مع سموحة والمقاولون ضد بتروجيت ووادي دجلة أمام الإنتاج الحربي".
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خسر من مصر المقاصة.. رسميًا النجوم أول الهابطين

أصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم إف سي، أول الهابطين من الدوري الممتاز، بعدما تعرض للخسارة أمام فريق مصر المقاصة بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من منافسات المسابقة المحلية، سجل هدفي الفريق الفيومي باولن فوافي وجون أنطوي، بينما أحرز صلاح أمين هدف تقليص الفارق للنجوم، الذي تجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الأخير محققًا خمس انتصارات وعشر تعادلات، وسبعة عشر خسارة، بينما رفع المقاصة رصيده إلى 45 نقطة في المركز السادس.
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تعليق ناري لعماد متعب على فرص لاعبي الأهلي الضائعة

أكد عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي السابق، أن الظروف تساعد الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة، وأنه اقترب من الحفاظ على لقب الدوري الممتاز، لكن البطولة ما زالت في الملعب. وحقق الأهلي فوزًا هامًا على النجوم مساء الأحد، ليعود لاعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري، متفوقًا على بيراميدز أقرب منافسيه بفارق نقطتين، وله مباراتان مؤجلتان، ووصل الفريق الأحمر إلى الصدارة بعدما رفع رصيده إلى النقطة 67 في المركز الأول، ليوسع الفارق أيضًا مع غريمه التقليدي الزمالك، إلى 7 نقاط، لكن الفريق الأبيض له مباراتان إضافيتان.
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ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وتعادل بيراميدز

استعاد فريق الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بعدما استغل تعثر بيراميدز الذي سقط في فخ التعادل أمام المصري البورسعيدي، في مباراة سابقة أقيمت اليوم، وحقق المارد الأحمر فوزًا ثمينًا على نظيره النجوم إف سي، بهدفين نظيفين، سجلهما وليد أزارو، ورمضان صبحي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة والعشرين مسابقة المحلية، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 67 نقطة في الصدارة، في المقابل تجمد رصيد النجوم الذي اقترب من الهبوط عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.
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