بيراميدز يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة النجوم

تحرير:علي الزيني ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ ص

بيراميدز

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نغمة الانتصارات، بالفوز على نظيره النجوم إف سي، بهدفين نظيفين، سجلهما محمد فاروق والإكوادوري جون سيفوينتي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 69 نقطة ويرتقي إلى المركز الثاني ويتبقى له لقاء وحيد أمام حرس الحدود يوم 30 مايو الجاري، في المقابل تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب، وتأكد هبوط الفريق لدوري القسم الثاني في وقت سابق.

فريق بيراميدز لم يحتج سوى ثلاث دقائق، حتى سجل هدف التقدم عن طريق محمد فاروق، الذي استقبل عرضية من ركنية برأسه في الشباك، وفي الدقيقة 14، أضاف جون سيفونتي الهدف الثاني من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء. بعد الهدف الثاني، تبادل الفريقان إهدار الفرص، وكانت أخطر فرص النجوم عن طريق صلاح أمين الذي أطلق

فريق بيراميدز لم يحتج سوى ثلاث دقائق، حتى سجل هدف التقدم عن طريق محمد فاروق، الذي استقبل عرضية من ركنية برأسه في الشباك، وفي الدقيقة 14، أضاف جون سيفونتي الهدف الثاني من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.



بعد الهدف الثاني، تبادل الفريقان إهدار الفرص، وكانت أخطر فرص النجوم عن طريق صلاح أمين الذي أطلق صاروخية، مرت بجوار القائم الأيسر للحارس أحمد الشناوي، قبل أن يطلق عبدالله السعيد قذيفة مماثلة مرت فوق العارضة، لينتهي اللقاء بفوز بيراميدز بهدفين نظيفين.



ليعود فريق بيراميدز لطريق الانتصارات الغائبة منذ الفوز على الزمالك يوم 23 أبريل الماضي، حيث تعادل مع مصر المقاصة والمصري ووادي دجلة، قبل أن يعود للانتصارات عبر بوابة النجوم.