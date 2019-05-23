بعد تدوينة محمد سامي الغامضة.. أحمد السقا يرد

تحرير:التحرير ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ ص

السقا

تدوينة غامضة نشرها المخرج محمد سامي، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، أثارت حيرة متابعيه حول مسلسله الذي يحقق نجاحا كبيرا في رمضان الحالي "ولد الغلابة" ويعرض بشكل حصري عبر شاشة "MBC مصر"، حيث جاء فيها: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي سارق مجهودي وبيتمنظر بيه، حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد وافق على سرقة مجهودي، ونسبه لواحد معملش شغله، حسبي الله ونعم الوكيل ألف مرة، وربنا مابيسبش حق، وعندي أدلة على كلامي بس يخلص رمضان"، وذلك قبل أن يحذفها محمد سامي على وجه السرعة.

وبعد دقائق من ذلك، قام بطل "ولد الغلابة"، النجم أحمد السقا، بنشر صورة له مع مخرج المسلسل محمد سامي عبر حسابه على "إنستجرام"، معلّقًا كنوع من المساندة له: "الحق يقال إن الشكر الأكبر عن مسلسل (ولد الغلابة)، لسهره على كل تفاصيل المشروع من بدايته لغاية انتهائه، عين رائعة تشرف على كل تفاصيل المسلسل بكل عناصره،