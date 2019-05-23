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بعد تدوينة محمد سامي الغامضة.. أحمد السقا يرد

تحرير:التحرير ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ ص
السقا
السقا
تدوينة غامضة نشرها المخرج محمد سامي، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، أثارت حيرة متابعيه حول مسلسله الذي يحقق نجاحا كبيرا في رمضان الحالي "ولد الغلابة" ويعرض بشكل حصري عبر شاشة "MBC مصر"، حيث جاء فيها: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي سارق مجهودي وبيتمنظر بيه، حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد وافق على سرقة مجهودي، ونسبه لواحد معملش شغله، حسبي الله ونعم الوكيل ألف مرة، وربنا مابيسبش حق، وعندي أدلة على كلامي بس يخلص رمضان"، وذلك قبل أن يحذفها محمد سامي على وجه السرعة.
وبعد دقائق من ذلك، قام بطل "ولد الغلابة"، النجم أحمد السقا، بنشر صورة له مع مخرج المسلسل محمد سامي عبر حسابه على "إنستجرام"، معلّقًا كنوع من المساندة له: "الحق يقال إن الشكر الأكبر عن مسلسل (ولد الغلابة)، لسهره على كل تفاصيل المشروع من بدايته لغاية انتهائه، عين رائعة تشرف على كل تفاصيل المسلسل بكل عناصره،
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كاملة-أبو-ذكري (2)

تفاصيل أزمة «زي الشمس»..كاملة أبو ذكري:أخرجت 9 حلقات

حلت المخرجة كاملة أبو ذكري، ضيفة على الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "حروف جر" على إذاعة "نجوم إف إم"، الأربعاء، وقالت إنها لم تشارك في الموسم الرمضاني الحالي، لأنه لم يعد لها مكان على الساحة الفنية الآن، مضيفة أن ما يتردد عن كونها تفرض ما تريده في العمل فليس عيبًا، قائلة: "أومال أنا مخرجة إزاي!"، موضحةً أن المخرج لا يجب أن يكون ضعيفًا أو منساقًا وراء الآخرين، بل يستشير من حوله ثم يقرر في النهاية ما يراه صوابًا من وجهة نظره، وتحدثت أيضًا عن أزمتها مع المخرج سامح عبدالعزيز، بسبب مسلسل "زي الشمس" والذي حل مخرجًا له بدلا منها.
صابرين

تصريحات صابرين بشيخ الحارة: قبلت أن أكون زوجة ثانية

حلت الفنانة صابرين، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مع الإعلامية بسمة وهبة، مساء اليوم الأربعاء. وإليك أبرز تصريحاتها: -اتخذت قرارًا باعتزال الفن عقب أداء مسلسل "أم كلثوم"، ولكنها تراجعت بعد ذلك عن قرارها حُبًا في الفن، وليس مجرد "أكل عيش". -أتمنى تقديم شخصية السيدة سوزان مبارك، لأنها بها الكثير من الدراما والصعود والهبوط بسبب الأحداث السياسية التي مرت بها البلاد مؤخرًا. -أقسى تجربة إنسانية مررت بها حينما أصيب ابني "نور" بورم في رقبته وحالته كانت خطرة، وطلبت من الله أن يمنحني ابتلاء آخر بعيدا عن فقداني لابني.
مسلسل-قابيل

قابيل الحلقة 19.. آدم وسما يحاولان السفر خارج البلاد

بدأت الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل «قابيل»، بطلب "آدم" الذي يجسده الفنان محمد فراج، من "عمر" الذي يجسده الفنان علي قاسم، بألا يخبر أحدا بأمر "قابيل"، لأنه من المفترض أنه ليس على قيد الحياة، وطلب منه أن يجهز له جواز سفر مزيف ليستطيع السفر خارج مصر، ورفض عمر الأمر في البداية، ولكن بعد تفكير طويل أخبره بأن الأمر سيأخذ وقتا طويلا، وكما أنه ليس من المؤكد أن يفعل ذلك، وبعدها ذهب "آدم" إلى "سما" التي تجسدها الفنانة أمينة خليل، وأخبرها أنه سيجهز لها جوازا لتسافر معه.
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ولد الغلابة 17.. أول لقاء بين عيسى وحمزة بعد قتل قمر

بدأت الحلقة السابعة عشرة من مسلسل «ولد الغلابة» بذهاب "عيد" شقيق عبدالقادر إلى إخوة "عيسى" الذي يجسده الفنان أحمد السقا، ليخبرهم بما فعله شقيقهم الأكبر و"فرح" التي تجسدها مي عمر، مع شقيقه، وأنهما من قتلا "ضاحي" الذي جسده محمد ممدوح، و"عزت" الذي جسده هادي الجيار، وحينما هاتف الأول هدده بأنه سيقتله إذا أخبر أشقاءه بشيء، وطلبت "صفية" التي تجسدها إنجي المقدم، من "صديق" الذي يجسده إدوارد، أن يلاحق الرجل، ولكن هبة مجدي قابلته لتعطله، وبعدها هاتفت عيسى وأخبرته أنها فعلت ما طلب منها، وعلى الفور تحدث عيسى مع شقيق عبدالقادر ليخبره بمكانه.
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إنجى المقدم: «صفية» أرهقتنى نفسيًا بـ«ولد الغلابة»

صفية امرأة صعيدية ذات جبروت، تحاول أن تنتقم من شقيقها بعد أن قتل الشخص، الذى كانت تحبه، هذا هو الدور الذى تلعبه الفنانة إنجى المقدم من خلال مسلسل «ولد الغلابة» المذاع عبر فضائية MBC مصر، وتتحدى من خلال هذا الدور نفسها أولا، خاصة أنها المرة الأولى التى تتحدث فيها باللهجة الصعيدية، كما أن الجمهور رآها العام الماضى من خلال مسلسل «ليالى أوجينى» بشخصية مختلفة تماما عن التى تجسدها فى "ولد الغلابة"، ولكنها استطاعت أن تخطف قلوب الجمهور إليها وأشادوا بأدائها خاصة بعد مشهد المواجهة بينها وبين شقيقها عيسى الذى يجسده الفنان أحمد السقا.
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ولد الغلابة 12.. عيسى يضرب صفية ويخبرها بالحقيقة

بدأت الحلقة الثانية عشر من مسلسل «ولد الغلابة» المذاع عبر قناة MBC مصر، بذهاب «صفية» التى تجسدها إنجي المقدم إلى الشرطة لتبلغ عن شقيقها «عيسى» الذي يجسده الفنان أحمد السقا، واتهمته بتجارة المخدرات مع «ضاحي» محمد ممدوح، وعلى الفور ذهبت الشرطة لتلقى القبض عليه، وحينما وجهت إليه اتهامات شقيقته أنكرها، وقال إنها مريضة نفسية ومصدومة بعد وفاة شقيقتها الصغرى ووالدتها، كما ذهبت الشرطة إلى «قمر» التى تجسدها الفنانة مى عمر، لتعيد التحقيق معها مرة أخرى، ولكنهم لم يصلوا إلى أي شيئ جديد، وما زالت «صفية» تريد أن تنتقم من «عيسى» خاصة بعد مقتل «ضاحي».
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ولد الغلابة الحلقة 4.. مي عمر تحاول قتل زوجها بالسم

بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل «ولد الغلابة»، بمقابلة عيسى الذي يجسده الفنان أحمد السقا، بفرح التى تجسدها مى عمر، وأخبرته أن ضاحي يعمل مع زوجها الذي يجسد شخصيته الفنان هادي الجيار فى تجارة المخدرات، وأنهم قاموا بتصويره في أثناء العملية التى قام بها فى الحلقة الثالثة، فعلى الفور تركها «عيسى»، وذهب إلى «ضاحي»، الذي يجسد شخصيته الفنان محمد ممدوح، ليتعارك معه، ويخبره أنه لن يعمل معه مرة أخرى، ولكن «ضاحي» هدده بأنه سيكون عبرة للبلد ويخذل والدته وأشقاءه، وستكون فضيحته كبيرة، ثم صفعه بالقلم فبكى "عيسى" وندم على ما فعله وتركه وذهب.
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