ياسر إبراهيم يغيب عن مباراة المقاولون العرب

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ ص

ياسر إبراهيم

تأكد غياب ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهة المقاولون العرب المُقرر لها، الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وسقط فريق الأهلي في فخ التعادل أمام الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، سجل للأهلي المغربي وليد أزارو وسجل للإسماعيلي كريم بامبو.

ويغيب ياسر إبراهيم في مباراة المقاولون العرب بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث له في مباراة الإسماعيلي، ليتأكد غيابه عن مباراة المقاولون العرب. ونجح الأهلي في افتتاح الأهداف عن طريق المغربي وليد أزارو في الدقيقة 75 من عمر المباراة، بعدما أرسل صالح جمعة تمريرة طويلة وضعت المهاجم المغربي منفردًا