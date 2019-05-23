رياضة

خالد الغندور يعلق على تعادل الأهلي والإسماعيلي

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ ص
خالد الغندور
خالد الغندور
علق خالد الغندور، لاعب الزمالك الأسبق، على تعادل الأهلي مع الإسماعيلي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر بمسابقة الدوري الممتاز. وهنأ الغندور جماهير القلعة البيضاء بعد أن تعثر الأهلي أمام الدروايش وفقد نقطين ثمينتين في مشوار المنافسة على لقب المسابقة المحلية. وكتب خالد الغندور تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، قال فيها: «مبروك للزملكاوية تعادل الأهلي وفقدانه نقطتين في صراع المنافسة على الدوري».
مبروك للزملكاوية تعادل الاهلي و فقدانه نقطتين في صراع المنافسة علي الدوري — Khaled El Ghandour (@khbondok4) May 22, 2019 وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، ونجح الأهلي في التهديف عن طريق المغربي وليد أزارو في الدقيقة 75 من عمر المباراة، بعدما أرسل صالح جمعة تمريرة طويلة
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الليلة 4 مواجهات في اليوم الأول لمونديال الشباب

تنطلق اليوم الخميس فعاليات النسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما) والتي تستضيفها بولندا من 23 مايو الحالي إلى 15 يونيو المقبل بمشاركة 24 منتخبا من ست قارات (6 منتخبات أوروبية، و4 من كل من إفريقيا ومثلها من آسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية ومنتخبان من أوقيانوسيا)، مقسمة على 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، حيث يتأهل أول وثاني الترتيب إلى دور ثمن النهائي، ومن ثم يتأهل أفضل 4 منتخبات حققت المركز الثالث ليكتمل عدد المتأهلين إلى 16، على أن تبدأ بعد ذلك مرحلة خروج المغلوب.
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ليفربول يزف أنباء سارة للجماهير قبل نهائي الأبطال

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خالد الغندور يرد على سيد عبد الحفيظ: ربنا يسامحك

رد الإعلامي خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق، على تصريحات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عقب مباراة الفريق الأحمر، أمام إنبي، الخميس الماضي، قائلًا: «أحترم الجميع وعندما انتقد شخص، انتقد في كرة القدم فقط، وكلنا خلقة ربنا في الآخر». وأضاف الغندور، خلال حلقة السبت، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن أهم شيء لدى الإنسان هو عقله، والتحكم في تصرفاته، وأكثر ما يحزنني أن عبد الحفيظ أدلى بتصريحات لجميع القنوات، لكنه لم يعيب أو يسيء لي إلا في قناة النادي الأهلي، وكأنها تعطيه الحق في الاستهزاء بالبشر.
مباراة الزمالك والاتحاد السكندري-31

الاتحاد السكندري راحة من التدريبات أول يوم رمضان

قرر حلمي طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، منح اللاعبين راحة سلبية، أول يوم رمضان قبل موقعة إنبي المرتقبة بالدوري. ويستعد الاتحاد السكندري لمباراة إنبي، المحدد لها يوم الجمعة المقبل، على استاد حرس الحدود بالمكس، ضمن منافسات الجولة رقم 33 من مسابقة الدوري الممتاز. وخطف الاتحاد السكندري بطاقة التأهل إلى نصف نهائي مسابقة كأس مصر، بعدما حقق فوزا مثيرا على نظيره الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الوقت الإضافي خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء أمس الأحد، على ملعب «المقاولون العرب» في ربع نهائي المسابقة.
عماد-متعب-

تعليق ناري لعماد متعب على فرص لاعبي الأهلي الضائعة

أكد عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي السابق، أن الظروف تساعد الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة، وأنه اقترب من الحفاظ على لقب الدوري الممتاز، لكن البطولة ما زالت في الملعب. وحقق الأهلي فوزًا هامًا على النجوم مساء الأحد، ليعود لاعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري، متفوقًا على بيراميدز أقرب منافسيه بفارق نقطتين، وله مباراتان مؤجلتان، ووصل الفريق الأحمر إلى الصدارة بعدما رفع رصيده إلى النقطة 67 في المركز الأول، ليوسع الفارق أيضًا مع غريمه التقليدي الزمالك، إلى 7 نقاط، لكن الفريق الأبيض له مباراتان إضافيتان.
الاهلى-والمصرى

بيراميدز يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع المصري

في مباراة مثيرة مليئة بالأحداث، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة فريق بيراميدز ونظيره المصري البورسعيدي، في المواجهة التي مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة الـ 30 من منافسات الدوري الممتاز، تقدم عمر خربيين للضيوف، وأدرك محمود وادي هدف التعادل لأصحاب الأرض، ليرفع رصيده إلى 65 نقطة في الصدارة، وأصبح مهددًا بفقدانها في حال فوز الأهلي على النجوم خلال اللقاء الذي يقام حاليًا على ملعب بتروسبورت، والمؤجل من الأسبوع الـ29، في المقابل ظل الفريق البورسعيدي في المركز الرابع برصيد 48 نقطة.
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