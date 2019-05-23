خالد الغندور يعلق على تعادل الأهلي والإسماعيلي
تحرير:أحمد سعيد
٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ ص
خالد الغندور
علق خالد الغندور، لاعب الزمالك الأسبق، على تعادل الأهلي مع الإسماعيلي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر بمسابقة الدوري الممتاز.
وهنأ الغندور جماهير القلعة البيضاء بعد أن تعثر الأهلي أمام الدروايش وفقد نقطين ثمينتين في مشوار المنافسة على لقب المسابقة المحلية.
وكتب خالد الغندور تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، قال فيها: «مبروك للزملكاوية تعادل الأهلي وفقدانه نقطتين في صراع المنافسة على الدوري».
مبروك للزملكاوية تعادل الاهلي و فقدانه نقطتين في صراع المنافسة علي الدوري
— Khaled El Ghandour (@khbondok4) May 22, 2019
وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، ونجح الأهلي في التهديف عن طريق المغربي وليد أزارو في الدقيقة 75 من عمر المباراة، بعدما أرسل صالح جمعة تمريرة طويلة
وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، ونجح الأهلي في التهديف عن طريق المغربي وليد أزارو في الدقيقة 75 من عمر المباراة، بعدما أرسل صالح جمعة تمريرة طويلة وضعت المهاجم المغربي منفردًا بمحمد فوزي حارس الدراويش الذي فشل في التعامل مع الكرة ليخطفها أزارو برأسه ويضعها في الشباك، ثم عادل النتيجة للدراويش كريم بامبو في الدقيقة 84 من عمر المباراة.
بهذه النتيجة واصل الأهلي تربعه على صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 74 نقطة، بينما رفع الإسماعيلي رصيده للنقطة 42 في المركز السابع.