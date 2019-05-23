رياضة

مدرب النجوم: يجب استبعاد هذا اللاعب من المنتخب

تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ ص
أجيري
أجيري
يرى رمضان السيد، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النجوم، أن اختيارات المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، لقائمة بطولة الأمم الإفريقية 2019، تحمل الكثير من الجدل، وأن هناك حالة عامة من التحفظ عليها، خاصة وأنه قام بضم لاعبين لا يلعبون مع فريقهم للمنتخب، ويجب استبعادهم مثل أحمد أبو الفتوح. وشدد السيد، خلال المؤتمر الصحفي، عقب مباراة فريقه أمام بيراميدز، مساء الأربعاء، أن اتحاد الكرة يجب أن يكون له دور ويتدخل في هذه الأمر بشكل سريع، لتصحيح الأخطاء.
وتابع: «يجب أن يكون لاتحاد الكرة دور في محاسبة المدرب، لأن جمهور الكرة المصري لن يرضى بخسارة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في بلاده، وهناك علامات استفهام كثيرة على عدد من اللاعبين المستبعدين، وعلى رأسهم عبد الله جمعة الذي يعتبر استبعاده ظلمًا كبيرًا». واستعاد بيراميدز نغمة الانتصارات، بالفوز
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الليلة 4 مواجهات في اليوم الأول لمونديال الشباب

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رسميا.. برشلونة يضم موهبة هولندية شابة

أبرم نادي برشلونة الإسباني أولى صفقاته الصيفية، صباح اليوم الخميس، بالتعاقد مع موهبة هولندية شابة، لدعم منتصف ميدان الفريق، وبحسب البيان الرسمي لجرونينجن الهولندي، فإن لاعبه لودوفيت ريس وقع عقدًا طويل الأجل مع برشلونة، دون الكشف عن أي تفاصيل مالية، وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن انتقال ريس لبرشلونة سيكون لمدة 5 مواسم مقابل 7 ملايين يورو، وسيحسم المدير الفني للبلوجرانا، إرنستو فالفيردي، موقفه من المشاركة مع الفريق الأول أو البدء مع فريق الشباب.
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بيراميدز يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة النجوم

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قال تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، إنه سيتم استبعاد لاعبين اثنين من قائمة الفراعنة لمعسكر يونيو المقبل، موضحًا أن أحد هذين اللاعبين سيكون حارس مرمى. وأضاف تيتو في تصريحات لبرنامج «الماتش» على فضائية «صدى البلد»، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر يتفهم الانتقادات والجدل الدائر بشأن القائمة، مشيرًا إلى أنه أمر طبيعي في عالم كرة القدم. وأوضح تيتو أن جهاز المنتخب، يتفهم الانتقادات بعد إعلان قائمة البطولة، وأنها تحدث في أي دولة بالعالم، والجهاز الفني يتقبل الأمر، لكنه يتمنى أن تزول هذه الانتقادات بعد أسبوعين من الآن ويتحد الجميع قبل البطولة.
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انتقد إسلام الشاطر، لاعب النادي الأهلي السابق، اختيارات المكسيكي، خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، لقائمة الفراعنة المشاركة في نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر بدءًا من 21 يونيو المقبل. وقال الشاطر خلال حلقة الثلاثاء، من برنامج «ملعب الأهلي» الذي يقدمه عبر قناة النادي الأحمر، إنه لن يختص الحديث عن لاعبي الفريق الأحمر المستعدين، متساءلا: «كيف لا ينضم عبدالله جمعة ظهير أيسر الزمالك للمنتخب بعد المستوى الرائع الذي يقدمه مع فريقه، وينضم على حسابه أحمد فتوح الذي لم يشارك سوى في مباريات قليلة مع سموحة؟».
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مصطفى يونس لـ«التحرير»: إحنا بلد الـ100 مليون مدرب

أكد مصطفى يونس، نجم النادي الأهلي السابق، أنه ضد الهجوم على الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، وذلك بعد الإعلان عن قائمة الفراعنة المشاركة في نهائيات بطولة الأمم الإفريقية 2019، التي تنطلق في في 21 يونيو المقبل. وقال يونس، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الجمهور عليه أن يحترم اختيارات الجهاز الفني، الذي يملك كل الحق في ذلك، وأن محاسبته هو واتحاد الكرة، يجب أن يكون بعد نهاية البطولة، لأنه قد يثبت صحة وجهة نظره من خلال النتائج.
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