الولايات المتحدة تدرس إرسال 5 آلاف جندي للشرق الأوسط

تحرير:وكالات ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ ص

وزير الدفاع الأمريكي باتريك شانهان

قال مسؤولان أمريكيان إن وزارة الدفاع الأمريكية تدرس طلبا لإرسال 5 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، بالتزامن مع التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران. وكان وزير الدفاع الأمريكي باتريك شانهان، قد قال إن هدف الولايات المتحدة من حشد قواتها في الخليج هو ردع إيران فقط وليس الحرب ضدها، بحسب «سكاي نيوز عربية». وأضاف شانهان، في تصريحات مقتضبة عقب حضور جلسة استماع لإطلاع أعضاء الكونجرس الأمريكي على المعلومات الاستخباراتية التي دفعت البنتاجون إلى إرسال قوة عسكرية ضاربة إلى الخليج: «تركيزنا الأكبر في هذه المرحلة هو منع سوء التقدير الإيراني»،

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي أن واشنطن أحبطت هجمات كانت مخططة ضد الجنود الأمريكيين في المنطقة، وذلك عبر عرض القوة العسكرية الأمريكية.وذكر شانهان أنه قدم ووزير الخارجية مايك بومبيو، معلومات موثقة بشأن تهديدات إيرانية أكيدة كانت موجهة للقوات الأمريكية في الخليج.وقال بومبيو ردا على سؤال من أحد الصحفيين بشأن