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الولايات المتحدة تدرس إرسال 5 آلاف جندي للشرق الأوسط

تحرير:وكالات ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ ص
وزير الدفاع الأمريكي باتريك شانهان
وزير الدفاع الأمريكي باتريك شانهان
قال مسؤولان أمريكيان إن وزارة الدفاع الأمريكية تدرس طلبا لإرسال 5 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، بالتزامن مع التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران. وكان وزير الدفاع الأمريكي باتريك شانهان، قد قال إن هدف الولايات المتحدة من حشد قواتها في الخليج هو ردع إيران فقط وليس الحرب ضدها، بحسب «سكاي نيوز عربية». وأضاف شانهان، في تصريحات مقتضبة عقب حضور جلسة استماع لإطلاع أعضاء الكونجرس الأمريكي على المعلومات الاستخباراتية التي دفعت البنتاجون إلى إرسال قوة عسكرية ضاربة إلى الخليج: «تركيزنا الأكبر في هذه المرحلة هو منع سوء التقدير الإيراني»،
وأوضح وزير الدفاع الأمريكي أن واشنطن أحبطت هجمات كانت مخططة ضد الجنود الأمريكيين في المنطقة، وذلك عبر عرض القوة العسكرية الأمريكية.وذكر شانهان أنه قدم ووزير الخارجية مايك بومبيو، معلومات موثقة بشأن تهديدات إيرانية أكيدة كانت موجهة للقوات الأمريكية في الخليج.وقال بومبيو ردا على سؤال من أحد الصحفيين بشأن
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أمريكا: لا زيادة في قواتنا العسكرية بالعراق

نفى القائم بالأعمال الأمريكي في العراق جوي هود، اليوم الأربعاء، وجود زيادة عسكرية الآن على الأراضي العراقية، وأن إذا ما طلب رئيس الوزراء العراقي من الولايات المتحدة ذلك ستستجيب له، مضيفا: "نحن نحارب الآن داعش، وإذا ما طلب منا رئيس الوزراء العراقي زيادة قواتنا سنستجيب له، ونثمن القوات الأمنية العراقية في تأمين أمننا هنا، متابعا: "العراق تم إعفاؤه من العقوبات بشأن استيراد الوقود ومن شراء الطاقة من إيران، ولكننا ندعم العراق للحصول على استقلالية للطاقة لأنه غني بالموارد الطبيعية، وهناك مباحثات جارية - الآن - مع الشركات الأمريكية في مجال الطاقة".
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8 أسئلة تكشف خطط الكونجرس لإقالة ترامب من منصبه

خلال العامين الأولين من فترة حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اقتصر الحديث عن توجيه اتهام إليه وإقالته، على مطالب أقلية من النواب داخل الكونجرس، إلا أن الدعوات تصاعدت في عام 2019 عندما سيطر الحزب الديمقراطي المعارض لترامب على مجلس النواب الأمريكي في انتخابات التجديد النصفى في نوفمبر الماضي. ويعد مجلس النواب هو المكان الذي تبدأ فيه الإجراءات الرسمية لتوجيه اتهام للرئيس تمهيدًا لمحاكمته أمام مجلس الشيوخ، ويبحث الديمقراطيون الآن عن طريقة لفرض ما يعدّونه واجبهم الدستوري للتحقيق في ممارسات البيت الأبيض تحت قيادة ترامب.
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ترامب يرشح باربرا باريت لقيادة القوات الجوية الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترشيح باربرا باريت، السفيرة السابقة، وامرأة الأعمال من أريزونا، لتولي قيادة القوات الجوية الأمريكية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، فإن باربرا التي تبلغ من العمر 68 عاما، سبق أن شغلت منصب سفيرة واشنطن لدى فنلندا فى الفترة بين عامي 2008 و2009 في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، كما ترأست مركز «إيروسبايس كوربوريشن» لأبحاث الطيران حتى عام 2017. وفي تغريدة كتبها على حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، قال ترامب: «سوف تكون وزيرة ممتازة».
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البنتاجون: حشدنا قواتنا في الخليح لردع إيران فقط

قال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شانهان، إن هدف الولايات المتحدة من حشد قواتها في الخليج هو ردع إيران فقط وليس الحرب ضدها، متابعا "تركيزنا الأكبر في هذه المرحلة هو منع سوء التقدير الإيراني"، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأوضح الوزير في تصريحات مقتضبة عقب حضور جلسة استماع لإطلاع أعضاء الكونجرس الأمريكي على المعلومات الاستخباراتية التي دفعت البنتاجون لإرسال قوة عسكرية ضاربة إلى الخليج، أن واشنطن أحبطت هجمات كانت مخططة ضد الجنود الأميركيين في المنطقة، وذلك عبر عرض القوة العسكرية الأمريكية.
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أمريكا تلوح بنشر صواريخ «باتريوت» في الشرق الأوسط

وافق وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، على نشر المزيد من صواريخ "باتريوت" في منطقة الشرق الأوسط لمواجهة "التهديدات المتنامية" الناجمة عن إيران. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، عن قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الجمعة، تأكيد "شاناهان"، أن الولايات المتحدة متواجدة في الشرق الأوسط لمحاربة الإرهاب وتحقيق الأمن، موضحا أنه من المهم أن تفهم إيران أن أي هجوم على المصالح الأمريكية سيواجه بالرد المناسب.
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هل تتسبب الحرب التجارية في ارتفاع قياسي للأسعار؟

دخلت الحرب التجارية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والصين مرحلة جديدة بعد أن فشلت المفاوضات بين الجانبين في التوصل إلى صيغة مرضية للطرفين بشأن التعريفات الجمركية التي تم فرضها بشكل متبادل خلال العام الماضي. ومع بداية فصل جديد في هذه الحرب، بدا أن هناك متضررين جددا من الإجراءات المتبعة من كلال الجانبين، والتي من المتوقع أن ترتفع بأسعار بعض السلع المستوردة من البلدين في دول أخرى، وعلى رأسها بريطانيا التي تستعد للخروج من الاتحاد الأوروبي خلال المستقبل القريب.
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انتهاء أول أيام محادثات التجارة بين أمريكا والصين

اختتم عدد من المفاوضين التجاريين الكبار من الصين والولايات المتحدة، اليوم الأول من بين يومين لمحادثات تهدف إلى إنقاذ اتفاق تجاري على شفا الانهيار. وتستعد الولايات المتحدة للمضي قدما في خطط لزيادة الرسوم على بضائع مستوردة من الصين بقيمة مئات المليارات من الدولارات، وفقا لوكالة «رويترز». وشهدت الفترة الماضية تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين بعد أن تعرضت المفاوضات لانتكاسة كبيرة الأسبوع الماضي، حين أجرت الصين تعديلات على مسودة اتفاق، وخففت من التزامات بتلبية مطالب أمريكية بالإصلاح التجاري.
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تاريخ طويل من الخسائر المالية الفادحة لترامب

تحمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العديد من الانتقادات السياسية منذ قدومه إلى البيت الأبيض رئيسًا للولايات المتحدة في يناير 2017، إلا أن ترامب قد لا يكون مستعدا لمواجهة التشكيك في قدرته على التفاوض ونجاحه كرجل أعمال شهير. الرئيس الأمريكي الذي قدم نفسه على أنه واحد من أبرع المفاوضين ومُنجزي الصفقات التجارية، واجه على مدى الأيام القليلة الماضية، ما قد يدعو للتشكيك في تلك القدرات، خاصة بعدما استعرضت الصحافة الأمريكية ما يكشف خسائر ضخمة للرئيس منذ عشرات السنوات.
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