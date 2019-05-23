رياضة

حسام البدري: أتمنى فوز الأهلي بالدوري

تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ ص
حسام البدري
حسام البدري
أكد حسام البدري، رئيس إدارة الكرة في نادي بيراميدز، أن ناديه حقق العديد من الإيجابيات في موسمه الأول بالدوري المصري، مشيرًا إلى أن التواجد في المركز الثالث خلف الأهلي والزمالك يعد انجازًا يحسب للفريق. وأضاف البدري، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، أن ما وصل إليه بيراميدز من مستوى في هذا الموسم يؤكد نجاح كل فرد في المنظومة، وأن انضمام 5 لاعبين من الفريق للمنتخب المصري في قائمة بطولة كأس الأمم الإفريقية، دليل على الطفرة التي حققها ناديه.
وأوضح أن بيراميدز يفكر حاليًا فيما سيفعله بالموسم المقبل، خاصة وأنه مقبل على المشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، مؤكدًا أن النادي سيدعم الفريق بصفقات جديدة في الميركاتو الصيفي بعدما تضاعفت الطموحات والأهداف. ويرى البدري، أن توقع بطل الدوري المصري هذا الموسم من بين الأهلي والزمالك صعب للغاية، خاصة
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.كأس-العالم-للشباب- 2019 (2)

الليلة 4 مواجهات في اليوم الأول لمونديال الشباب

تنطلق اليوم الخميس فعاليات النسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما) والتي تستضيفها بولندا من 23 مايو الحالي إلى 15 يونيو المقبل بمشاركة 24 منتخبا من ست قارات (6 منتخبات أوروبية، و4 من كل من إفريقيا ومثلها من آسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية ومنتخبان من أوقيانوسيا)، مقسمة على 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، حيث يتأهل أول وثاني الترتيب إلى دور ثمن النهائي، ومن ثم يتأهل أفضل 4 منتخبات حققت المركز الثالث ليكتمل عدد المتأهلين إلى 16، على أن تبدأ بعد ذلك مرحلة خروج المغلوب.
برشلونة‎

رسميا.. برشلونة يضم موهبة هولندية شابة

أبرم نادي برشلونة الإسباني أولى صفقاته الصيفية، صباح اليوم الخميس، بالتعاقد مع موهبة هولندية شابة، لدعم منتصف ميدان الفريق، وبحسب البيان الرسمي لجرونينجن الهولندي، فإن لاعبه لودوفيت ريس وقع عقدًا طويل الأجل مع برشلونة، دون الكشف عن أي تفاصيل مالية، وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن انتقال ريس لبرشلونة سيكون لمدة 5 مواسم مقابل 7 ملايين يورو، وسيحسم المدير الفني للبلوجرانا، إرنستو فالفيردي، موقفه من المشاركة مع الفريق الأول أو البدء مع فريق الشباب.
ليفربول - برشلونة (2)

ليفربول يزف أنباء سارة للجماهير قبل نهائي الأبطال

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن آخر تطورات جاهزية لاعبه البرازيلي روبيرتو فيرمينو، لنهائي دوري أبطال أوروبا، أمام توتنهام، في المباراة المقرر لها يوم 1 يونيو المقبل، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» في العاصمة الإسبانية مدريد، وقال المدرب الألماني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للريدز: «اليوم عاد فيرمينو للتدريبات، وشارك في 70 % من الحصة التدريبية، غدًا على الأرجح سيكون جاهزًا.. تبدو حالة فيرمينو جيدة، لقد عاد للتدريب بقوة.. لا نزال حريصين، ونريد التأكد من عدم حدوث شيء».
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تدريب-بيراميدز (2)

دياز: نحتاج للدعم والوقت لاقتناص الألقاب من القطبين

أوضح رامون دياز، مدرب بيراميدز، أن الفريق جديد ويحتاج لبعض الوقت لاقتناص الألقاب من أنياب الأهلي والزمالك. وأشار دياز إلى أن الدوري المصري قوي ومليء بالتنافسية، موضحًا أنه سيعقد جلسة مع الإدارة لبحث تدعيم الفريق بعدة صفقات جديدة، خاصة أن الفريق ما زال يحتاج للدعم، مضيفًا أن هناك لاعبين مميزين في الدوريات الخليجية يرغب في ضمهم، لكن العامل المالي سيلعب دوره بلا شك، وعن افتقاد الفريق للدوافع بعد تقلص فرص التتويج بالدوري، قال: "ربما حدث ذلك، لكنه ليس عذرًا، ويجب أن يتسم الفريق بالاحترافية، نحن نلعب دفاعًا عن نادٍ قوي، وإدارة لم تبخل بشيء".
تركي آل شيخ

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة عن صفقات بيراميدز

تحذير شديد اللهجة وجهه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي بيراميدز، إلى منافسي الأخير في الدوري المصري الممتاز، وعلى رأسهم القطبين الأهلي والزمالك، في الموسم المقبل من البطولة. وقدم فريق بيراميدز مستوى مبهر في موسمه الأول بالدوري المصري، بفضل الصفقات الكبرى التي عقدها في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ثم انتقالات يناير، ويحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة خلف النادي الأهلي، بفارق نقطتين فقط، حيث جمع 65 نقطة من 31 مباراة.
.محمد-عبد-المنصف

عبد المنصف يعلق على تفويت المباراة للزمالك

رد محمد عبدالمنصف، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، ، على ما أثير حول تسببه في خسارة فريقه أمام نظيره الزمالك، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين قي إطار منافسات الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عبر برنامج كورة كل يوم، قائلًا: "" لست حارسا صغيرا لكي أفكر في تفويت مباراة لفريق منافس، لم ولن أستفيد من خلاله بشيء، تاريخي أكبر من الرد على هذه الأحاديث، لم أرغب في الظهور بمستوى سيء، في مباراة هامة مثل الزمالك يتابعها جهاز منتخب مصر.
تركي آل الشيخ

تعرف على هدية تركي الشيخ لـ"علي جبر" بمناسبة زواجه

لا صوت يعلو بين لاعبي بيراميدز على صوت الهدية التي منحها تركي آل شيخ مالك النادي ورئيس هيئة الترفيه لزميلهم في الفريق علي جبر مدافع بيراميدز الحالي والمنتخب الوطني، احتفالاً بزفافه الذي أقيم بعد مباراة الفريق مع الزمالك والتي نجح بيراميدز في التفوق فيها وتحقيق الفوز بهدف مقابل لا شيء أحرزه علي جبر. لاعبو بيراميدز فوجئوا بما يتردد عن تلقي زميلهم هدية عبارة عن مبلغ مالي بلغت قيمته 150 ألف دولار، ما يقرب من 2 مليون و500 ألف جنيه، وهي قيمة لم يحصل عليها أي لاعب منهم على سبيل الهدية من قبل.
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