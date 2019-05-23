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الجيش السوري يسقط طائرة محملة بالقنابل قرب مطار حماة

تحرير:وكالات ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ ص
الجيش السوري
الجيش السوري
أعلن التلفزيون الرسمي السوري أن قوات من الجيش نجحت فى إسقاط طائرة مسيرة محملة بالقنابل، قرب مطار حماة، شمالي البلاد. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد التلفزيون الرسمي السوري أن طائرة الدرون تم تسييرها من قبل تنظيم جبهة النصرة التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن طائرة مسيرة قامت في وقت سابق بإسقاط عدد من القنابل على محطة الزارة لتوليد الكهرباء في ريف حماة الجنوبي، وهو ما تسبب في وقوع دمار كبير بالمحطة. وقال مصطفى شنتوت، مدير محطة الزارة إن طائرة مسيرة للمجموعات الإرهابية أسقطت قنابل عدة على محطة توليد الزارة.
وأضاف أن الهجوم خلف أضرارا كبيرة في أجزاء من المحطة، وأدى إلى توقف إحدى المجموعات عن العمل وخروجها عن الخدمة.وأشار شنتوت إلى أن فرق العمل والصيانة بدأت على الفور بعمليات إصلاح ما خربه هذا الاعتداء «الإرهابي».كما ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريفي حماة الشمالي
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تركي-آل-الشيخ

الجوائز 12 مليون ريال.. تركي آل الشيخ يطلق مسابقة في القرآن

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ومالك نادي بيراميدز، فتح باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم، وأول مسابقة للأذان. وكتب آل الشيخ، عبر صفحته على موقع "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء: " كما وعدناكم، اليوم نعلن عن فتح باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم، وأول مسابقة للأذان بمجموع جوائز 12 مليون ريال". ودعا تركي آل الشيخ جميع المسلمين للمشاركة في المسابقة، وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم.
الجيش-اليمني

القوات اليمنية تحرر مناطق جديدة من الحوثيين

أعلنت مصادر ميدانية يمنية تحرير مناطق وجبل الوعل وقرية قردح شمال مديرية قعطبة، علاوة على تطهير عدد من المواقع في قرى "حمر السادة" شمال غربي قعطبة بالضالع، مؤكدة أن المعارك لا تزال على أشدها وسط تقدم قوات الجيش اليمني، باتجاه معسكر "العللة" ومناطق حمر غرب المديرية ذاتها، وأن الميليشيات تكبدت عشرات القتلى والجرحى علاوة على انهيارات كبيرة تشهدها صفوفها وفرار العشرات من مقاتليها من أرض المعارك. جاء ذلك خلال عملية عسكرية واسعة أطلقتها القوات اليمنية المشتركة بدعم من تحالف دعم الشرعية، لتحرير ما تبقى من مناطق شمال وغرب قعطبة بالضالع.
احمد-قايد-صالح

قائد الجيش الجزائري: ليس لديّ طموحات سياسية

قال قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الأربعاء، إنه ليس لديه طموحات سياسية، وذلك ردا على نشطاء يقولون إنه ينوي الترشح للرئاسة، إذ أعرب نشطاء جزائريون عن خشيتهم من أن يكون الانتقال الذي يقوده الجيش نحو الديمقراطية. وتقرر إجراء انتخابات رئاسية في 4 يوليو المقبل، لكن مصدرا مطلعا قال يوم الجمعة الماضي، إنها ربما تؤجل. وتعد القوات المسلحة مركز قوة أساسيا في الجزائر منذ عقود وتدير الفترة الانتقالية بعد احتجاجات حاشدة أجبرت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة الشهر الماضي بعد 20 عاما في السلطة.
الامارات

الإمارات توجه رسالة للدول المشاركة في تحقيق الفجيرة

أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية والتعاون الدولي، اليوم الأربعاء، بيانا، أعلنت فيه ترحيب دولة الإمارات العربية المتحدة، بانضمام عدد من الدول الصديقة والشقيقة إلى التحقيقات الجارية حول العمليات التخريبية التي استهدفت 4 ناقلات بالقرب من المياه الإقليمية للدولة بخليج عمان الأسبوع الماضي، قائلة: "إن حرص شركائنا الدوليين على المشاركة في التحقيقات وتضافر الجهود يدعم الحيادية والشفافية في الوصول إلى النتائج المطلوبة وهو ما تتطلع إليه دولة الإمارات العربية المتحدة من وراء هذا التحقيق".
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سماء سوريا

إسرائيل وإيران.. صراع بالوكالة داخل الأراضي السورية

خلال الأعوام الأخيرة صعدت إسرائيل من وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، ودائما تؤكد إسرائيل أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله. الدفاعات الجوية السورية استهدفت، مساء الجمعة، أجساما مضيئة، مصدرها إسرائيل، وأسقطت عددا منها، في وقت أفيد فيه أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مواقع قرب دمشق، خصوصا قاعدة إيران في منطقة الكسوة في ريف العاصمة السورية.
قصف سوريا

دمشق تُعلن التصدي لأهداف إسرائيلية قرب العاصمة

شهد محيط العاصمة دمشق، الجمعة، دوي انفجار، حيث أن دفاعات الجيش الجوية استهدفت "أجساما مضيئة" قادمة من اتجاه إسرائيل، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا". وتبين أن الدفاعات الجوية في الجيش السوري استطاعت أن تسقط عددا من الأجسام القادمة من إسرائيل. وأوضح مصدر عسكري سوري أن وسائط الدفاع الجوي اكتشفت أهدافا معادية قادمة من اتجاه القنيطرة وتصدت لها، بحسب "سكاي نيوز". وكانت أطراف بلدة يلدا بريف دمشق قد شهدت العثور على كميات من الأسلحة والذخائر بينها صواريخ أمريكية من صنع إسرائيلي، في إطار عمليات الجيش العربي السوري في مكافحة الإرهاب.
نتنياهو-ترامب

نتنياهو: بدأنا في إنشاء «بلدة ترامب» بالجولان

في خطوة تعكس مدى انتهاك دولة الاحتلال لحق السوريين، أعلن رئيس الوزراء الإٍسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تل أبيب بدأت في إنشاء مستوطنة تحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الجولان السوري المحتل، تقديرا لاعترافه بسيادة إسرائيل عليه، بحسب "روسيا اليوم". وقال نتنياهو خلال اجتماع دوري للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، اليوم الأحد: "لقد وعدت بأننا سننشئ بلدة ستحمل اسم الرئيس دونالد ترامب، أود أن أبلغكم بأننا اخترنا بالفعل موقعا على مرتفعات الجولان، إذ سيتم إنشاء هذه البلدة الجديدة، وقد شرعنا في عملية البناء".
صحف-سعودية (1)

صحف عربية: دعوى جنائية ضد البشير والإخوان

أطلعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم السبت، على العديد من القضايا والموضوعات، واستعرضت آخر تطورات الأوضاع في السودان، كما أبرزت الأحداث في إدلب، وتناولت استمرار التظاهرات في الجزائر. نبدأ من السودان، حيث ذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أن قوى "الحرية والتغيير"، الممثلة للحراك الشعبي السوداني، عقدت للمرة الثالثة اجتماعا لتكوين جسم قيادي لتنسيق أنشطتها، وذكرت مصادر مطلعة حضرت الاجتماع، الذي استمر حتى فجر أمس، بدار حزب الأمة في أم درمان، أنه رغم التباينات بين مكونات التحالف العريض، فإنها أقرب للاتفاق منها إلى الانقسام.
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