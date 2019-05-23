الجيش السوري يسقط طائرة محملة بالقنابل قرب مطار حماة

تحرير:وكالات ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ ص

الجيش السوري

أعلن التلفزيون الرسمي السوري أن قوات من الجيش نجحت فى إسقاط طائرة مسيرة محملة بالقنابل، قرب مطار حماة، شمالي البلاد. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد التلفزيون الرسمي السوري أن طائرة الدرون تم تسييرها من قبل تنظيم جبهة النصرة التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن طائرة مسيرة قامت في وقت سابق بإسقاط عدد من القنابل على محطة الزارة لتوليد الكهرباء في ريف حماة الجنوبي، وهو ما تسبب في وقوع دمار كبير بالمحطة. وقال مصطفى شنتوت، مدير محطة الزارة إن طائرة مسيرة للمجموعات الإرهابية أسقطت قنابل عدة على محطة توليد الزارة.

وأضاف أن الهجوم خلف أضرارا كبيرة في أجزاء من المحطة، وأدى إلى توقف إحدى المجموعات عن العمل وخروجها عن الخدمة.وأشار شنتوت إلى أن فرق العمل والصيانة بدأت على الفور بعمليات إصلاح ما خربه هذا الاعتداء «الإرهابي».كما ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريفي حماة الشمالي