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شريف مدكور لجمهوره: متضايق إني مبصومش رمضان (فيديو)

تحرير:محمد عودة ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣١ ص
شريف مدكور
شريف مدكور
ظهر الإعلامى شريف مدكور فى فيديو بث مباشر، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك». واستهل مدكور بثه بالترحيب بمتابعيه وطمأنتهم على صحته، وقال: «أنا الحمد لله بقيت أحسن، وفكيت الغرز من إمبارح، وقاعد أتفرج على الناس على فيسبوك، رمضان كريم، وكل سنة وأنتم طيبين». وأضاف مدكور: «أنا مبصومش رمضان، أنا فاطر لظروفى الصحية، لأنى باخد أدوية ولازم آكل، وقاعد فى البيت مبخرجش لأن صعب أخرج، فقاعد أتسلى وأتفرج عليكم، ومنبهر وزعلان من اللى الناس بتعمله فى شهر رمضان».
وتابع: «الشهر دا للصوم والعبادات، مش عايز أقولكم متضايق إزاى وأنا مش قادر أصوم، هو متعملش للمنظرة والخروجات والفسح وللعبايات وكل الشركات الكبيرة تتباهى بإقامة سحور فى أماكن فخمة». وتساءل مدكور: «هو أنتم قاعدين تتفرجوا على التلفزيون على المسلسلات، يا إما بتحضروا نفسكم عشان عندكم عزومة،
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نسرين أمين ترفض الزواج من وائل نور في «شقة فيصل»

كشفت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل «شقة فيصل» بطولة كريم محمود عبد العزيز، عن النوايا الخبيثة للفنان وائل نور الذي يلعب دور (أيمن ريموت) والذي تقدم لخطبة الفنانة نسرين أمين والتي تلعب دور (شربات)، وكانت تعتقد أنه تقدم للزواج منها لأنه يحبها، لكنه بعد أن ذهب للاتفاق على تفاصيل الفرح معها ومع شقيقتها (سكر) التي تجسدها الفنانة ايتن عامر، انكشف أمره، حيث طلب منها أن تواصل عملها كراقصة لأنها ستصرف عليه وعلى ابنه، لأن المحل الذي يمتلكه فى الحارة لا يدخل له ربحا، لذلك هي ستكون مسئولة مصاريف البيت.
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«أرطغرل».. الأتراك يؤلفون تاريخًا لا نعلمه

تصدرت اليوم الحلقة الـ149 ضمن الجزء الخامس من مسلسل قيامة أرطغرل، تريند موقع "جوجل"، لأنها الأكثر بحثا في الوطن العربي، وهذا تأكيد لشعبية العمل التركي بين العرب، ولا يمكن النقاش حولها، فهذا يظهر أيضًا مع استمرار السلسلة طوال تلك السنوات، لكن هذا لا ينفي احتواءها على العديد من الأخطاء التاريخية الكثيرة، بل إنها أصبحت مختلفة تمامًا عما نعلمه بشأن التاريخ الذي بين أيدينا، المدون في الحقبة بين الدولة الأيوبية ودولة المماليك، فصارت كـ"تاريخ موازٍ" من خيال أصحابه.
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محمد رمضان يحتل تريند «يوتيوب» بهذا المشهد (فيديو)

تفاعل الجمهور مع المشهد الذى ظهر فيه الفنان محمد رمضان أو «محمد حربي» يقدم فيه المشاريب داخل الفندق، لزملائه بالجامعة الذين كان يذاكر لهم يوما ما، حتى تخرجوا جميعا وانضموا إلى كبرى الشركات، أما هو فانتهى به الحال إلى جرسون يقدم مشاريب داخل أحد الفنادق، بعد أن ضاع مستقبله بسبب عداوته للفنان ماجد المصري أو «خليل السواح»، واحتل هذا المشهد الذى جاء بالحلقة الـ15 من مسلسل «زلزال» المركز الثاني بتريند موقع «يوتيوب» ووصلت نسبة مشاهدته إلى 625 ألف مشاهدة فى أقل من 24 ساعة.
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عودة «لهفة» في الحدوتة 2 من «بدل الحدوتة 3»

بدأت الحدوتة الثانية من مسلسل «بدل الحدوتة 3»، الذي تنافس به الفنانة دنيا سمير غانم، خلال موسم شهر رمضان من العام الجاري 2019، وعلى عكس الحدوتة الأولى التي كانت حلقاتها منفصلة، فإن الحدوتة الثانية التي يقوم ببطولتها بجوار دنيا الفنان أحمد رزق تبدو حلقاتها متصلة وتلعب فيها دنيا شخصية «لهفة»، وهي شخصية تسكن في منطقة شعبية إلا أنها تحاول الارتقاء بنفسها من خلال فيديوهات تبثها على حسابها بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام، ومغرمة بزيادة عدد متابعيها، ويلعب الفنان سمير غانم دور والدها وشيماء سيف زوجة أبيها.
شريف-مدكور

شريف مدكور: مش مستوعب إني فاطر في رمضان

عبّر الإعلامي شريف مدكور، مساء اليوم الإثنين، عن حزنه الشديد، بعد إجرائه عملية جراحية الأيام الماضية لاستئصال ورم خبيث بالقولون، أدت لعدم قدرته على صيام شهر رمضان المبارك هذا العام 2019. وكتب شريف مدكور، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "أنا مستوعب جدًا إن عندي سرطان، بس مش مستوعب إني فاطر في رمضان"، وانهالت عليه التعليقات المساندة له والمتمنية له الشفاء العاجل، ومن بين المعلقين الفنانة نشوى مصطفى، والفنانة عبير صبري، والفنانة مي سليم، والإعلامية سالي عبدالسلام، والإعلامي عمرو خليل، والكاتبة فريدة الشوباشي، وغيرهم ممن حرصوا على دعمه في محنته.
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أوبريت «الليلة الكبيرة» يبدأ عروضه في ليالي رمضان

تبدأ فرقة مسرح القاهرة للعرائس جولتها الإبداعية اليوم، وذلك ضمن فعاليات «هلّ هلالك» التي يقيمها قطاع الإنتاج الثقافي التابع لوزارة الثقافة، ضمن احتفالياته بليالي شهر رمضان المبارك، وذلك بتقديمها الأوبريت الفلكلوري الشهير «الليلة الكبيرة»، وتنطلق الفرقة في جولتها من ساحة الهناجر التابعة لدار الأوبرا المصرية، وذلك في التاسعة من مساء اليوم، ولمدة أسبوعين. ومن دار الأوبرا إلى الحديقة الثقافية بمنطقة السيدة زينب، حيث تقدم عروضها في أيام 17،16،15،7،6 من الشهر الفضيل.
شريف-مدكور (3)

شريف مدكور في رسالة جديدة لمتابعيه:أنا محارب السرطان

فى أولى منشوراته، وجه الإعلامى شريف مدكور، رسالة جديدة إلى جمهوره ومتابعيه، بعد تأكده من الإصابة بالسرطان. ونشر شريف صورة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، كتب عليها: «Am a cancer fighter»، يعنى بذلك: «أنا محارب السرطان»، وهو ما أثار ضجة بين متابعيه الذين دعوا له بالشفاء العاجل، وبالعودة مرة أخرى إلى عمله والظهور على الشاشة. كان شريف مدكور قد ظهر فى فيديو مع الإعلامية مريم أمين، ووجه رسالة إلى محبيه، طمأنهم خلالها على صحته، وأعرب عن شكره لما لمسه من محبة الناس.
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