شريف مدكور لجمهوره: متضايق إني مبصومش رمضان (فيديو)

تحرير:محمد عودة ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣١ ص

شريف مدكور

ظهر الإعلامى شريف مدكور فى فيديو بث مباشر، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك». واستهل مدكور بثه بالترحيب بمتابعيه وطمأنتهم على صحته، وقال: «أنا الحمد لله بقيت أحسن، وفكيت الغرز من إمبارح، وقاعد أتفرج على الناس على فيسبوك، رمضان كريم، وكل سنة وأنتم طيبين». وأضاف مدكور: «أنا مبصومش رمضان، أنا فاطر لظروفى الصحية، لأنى باخد أدوية ولازم آكل، وقاعد فى البيت مبخرجش لأن صعب أخرج، فقاعد أتسلى وأتفرج عليكم، ومنبهر وزعلان من اللى الناس بتعمله فى شهر رمضان».

وتابع: «الشهر دا للصوم والعبادات، مش عايز أقولكم متضايق إزاى وأنا مش قادر أصوم، هو متعملش للمنظرة والخروجات والفسح وللعبايات وكل الشركات الكبيرة تتباهى بإقامة سحور فى أماكن فخمة». وتساءل مدكور: «هو أنتم قاعدين تتفرجوا على التلفزيون على المسلسلات، يا إما بتحضروا نفسكم عشان عندكم عزومة،