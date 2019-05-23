بيلوسي: ترامب يعرقل العدالة.. وربما ارتكب ما يبرر إقالته

تحرير:وكالات ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٣ ص

دونالد ترامب ونانسي بيلوسي

قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إن الرئيس دونالد ترامب ربما يكون قد ارتكب ما يبرر إطلاق إجراءات لإقالته بتجاهله مذكرات إحضار أصدرها الكونجرس. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، شبهت بيلوسي ذلك التجاهل بعملية التستر التى أسقطت الرئيس الراحل ريتشارد نيكسون. جاء ذلك خلال مؤتمر للديمقراطيين في واشنطن،، حيث قالت بيلوسي: «لهذا السبب، أعتقد أن الرئيس كان على هذه الحال صباح اليوم، لأن الحقيقة على مرأى من كل من يعمل فى المجال العام.. هذا الرئيس يعرقل العدالة ومتورط بالتستر».

وتأتى تصريحات رئيسة مجلس النواب الأمريكى، والزعيمة الديمقراطية، بعد كلمة لترامب نفى خلالها أن يكون قد حاول التستر على جوانب في التحقيق الروسي.وكان الرئيس الأمريكي قد اختصر اجتماعا مع قادة الحزب الديمقراطي في البيت الأبيض، معربا عن غضبه بشأن التحقيقات الجارية في علاقاته المفترضة مع روسيا، وطلب من بيلوسي