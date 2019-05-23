رياضة

تركي آل الشيخ يكشف عن قميص بيراميدز الجديد

تحرير:محمد عودة ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٦ ص
التصميمات الجديدة لفريق بيراميدز
التصميمات الجديدة لفريق بيراميدز
كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ومالك نادي بيراميدز، عن التصميمات الجديدة لقميص فريق بيراميدز المقرر الظهور به بداية من الموسم الجديد. ونشر تركي آل الشيخ 3 تصميمات جديدة لقميص الفريق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكتب عليها: «بيراميدز السنة القادمة.. يهمني رأيكم». التصميمات التى جاءت بـ3 ألوان هى الأحمر والأسود والأبيض المخطط باللون السماوى، لاقت استحسان عدد من متابعى صفحة آل الشيخ.
وكتب أحد متابعى الصفحة ويدعى أحمد يوسف: «بصراحه أحسن تيشرت جه مصر والله سواء للأنديه أو المنتخب».بينما أبدى رفعت رفاعى، اعتراضه على القميص الأحمر، وقال: «بلاش الأحمر.. الأسود جميل جدا.. والأبيض فى الأزرق ده الأساس اللى عرفنا بيه بيراميدز ياسيادة المستشار».أما خالد العمدة، فكتب: «اللون السماوى فى الأبيض
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.كأس-العالم-للشباب- 2019 (2)

الليلة 4 مواجهات في اليوم الأول لمونديال الشباب

تنطلق اليوم الخميس فعاليات النسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما) والتي تستضيفها بولندا من 23 مايو الحالي إلى 15 يونيو المقبل بمشاركة 24 منتخبا من ست قارات (6 منتخبات أوروبية، و4 من كل من إفريقيا ومثلها من آسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية ومنتخبان من أوقيانوسيا)، مقسمة على 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، حيث يتأهل أول وثاني الترتيب إلى دور ثمن النهائي، ومن ثم يتأهل أفضل 4 منتخبات حققت المركز الثالث ليكتمل عدد المتأهلين إلى 16، على أن تبدأ بعد ذلك مرحلة خروج المغلوب.
برشلونة‎

رسميا.. برشلونة يضم موهبة هولندية شابة

أبرم نادي برشلونة الإسباني أولى صفقاته الصيفية، صباح اليوم الخميس، بالتعاقد مع موهبة هولندية شابة، لدعم منتصف ميدان الفريق، وبحسب البيان الرسمي لجرونينجن الهولندي، فإن لاعبه لودوفيت ريس وقع عقدًا طويل الأجل مع برشلونة، دون الكشف عن أي تفاصيل مالية، وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن انتقال ريس لبرشلونة سيكون لمدة 5 مواسم مقابل 7 ملايين يورو، وسيحسم المدير الفني للبلوجرانا، إرنستو فالفيردي، موقفه من المشاركة مع الفريق الأول أو البدء مع فريق الشباب.
ليفربول - برشلونة (2)

ليفربول يزف أنباء سارة للجماهير قبل نهائي الأبطال

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن آخر تطورات جاهزية لاعبه البرازيلي روبيرتو فيرمينو، لنهائي دوري أبطال أوروبا، أمام توتنهام، في المباراة المقرر لها يوم 1 يونيو المقبل، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» في العاصمة الإسبانية مدريد، وقال المدرب الألماني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للريدز: «اليوم عاد فيرمينو للتدريبات، وشارك في 70 % من الحصة التدريبية، غدًا على الأرجح سيكون جاهزًا.. تبدو حالة فيرمينو جيدة، لقد عاد للتدريب بقوة.. لا نزال حريصين، ونريد التأكد من عدم حدوث شيء».
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تركي-آل-الشيخ

جماهير الهلال تحمل تركي آل الشيخ مسئولية سقوط الفريق

بعد أيام قليلة من تلقي الهلال هزيمة مذلة ومهينة بخماسية نظيفة أمام التعاون في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حقق التعاون، فوزا جديدا على الهلال، باستاد جامعة الملك سعود، بنتيجة 2ـ0، في اللقاء المؤجل من الجولة 28 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسجل ثنائية التعاون ليندر تاوامبا وهيلدون أوجوستو، في الدقيقتين 65 و69، ليرفع الفوز رصيد التعاون إلى 52 نقطة في المركز الرابع، وتجمد رصيد الهلال عند 63 نقطة في المركز الثاني، مع تبقي جولتين من انتهاء المسابقة.
عمر-الخربين-الهلال

نجم بيراميدز يعلق على نتائج الهلال السعودي الكارثية

علق الدولي السوري، عمر خربين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن تراجع نتائج فريق الهلال السعودي، الذي كان يلعب ضمن صفوفه خلال الموسم الماضي، وتعرض الزعيم للخسارة مساء اليوم الإثنين أمام نظيره التعاون بهدفين نظيفين، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، والتي جمعتهما، على ملعب استاد جامعة الملك سعود، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "الهلال جزء مني يؤلمني إن لم يكن بخير".
الهلال - التعاون‎ (2)

الهلال ضد التعاون.. الزعيم يبتعد عن صدارة الدوري

بعد مرور 4 أيام من إقصائه من كأس خادم الحرمين الشريفين، عاد فريق التعاون ليكرر فوزه على نظيره الهلال، بهدفين نظيفين، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، والتي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب جامعة الملك سعود، سجل ليندر تاوامبا هدف التقدم للضيوف، وأضاف هيلدون أوجوستو الهدف الثاني، ليتجمد رصيد الزعيم عند 63 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب البطولة، بفارق نقطة عن النصر المتصدر، في المقابل رفع التعاون رصيده إلى 52 نقطة في المركز الرابع.
تركى-ال-شيخ

رئيس الزمالك: علاقتي بتركي آل الشيخ لن يفسدها أحد

رفض رئيس الزمالك تدخل أى فرد من الأهلى فى شؤون القلعة البيضاء، وذلك بعد أن طالب محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، بعدم تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي المقبلة بالدورى الممتاز. وقال، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الزمالك اليوم" على قناة "المحور الفضائية": "أرفض تدخل محمد يوسف نهائيا، لأنه عندما تأجل عدد من مباريات الأهلى لم يتدخل أحد منا وقتها، وعندما تمت إهانة الأهلى من مذيع تونسي على الهواء، قمت بالدفاع عن القلعة الحمراء".
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