رياضة

شوبير: الأهلي لن يخوض مباراة المقاولون بسبب مؤجلات الزمالك

تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:١٦ ص
أحمد شوبير
أحمد شوبير
قال الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، إن النادي الأهلي سيتجه لاتخاذ قرار بعدم خوض مباراة المقاولون العرب في بطولة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم 28 مايو الحالي. وأوضح شوبير، خلال حلقة الأربعاء، من برنامج «ملعب ON»، أن الأهلي بصدد إصدار بيان بعدم لعب مباراة الذئاب لحين خوض الزمالك لمبارياته المتبقية له في المسابقة، وذلك بعد ساعات من إصدار نادي بتروجت بيانًا يرفض فيه جدول المباريات المعلن مؤخرًا. وتابع: «الأسابيع القادمة ستشهد جدلا في مسابقة الدوري المصري، بسبب موقف بعض الأندية من الجدول الجديد للأسابيع الأخيرة للبطولة».
ورفض نادي بتروجت خوض فريقه مباراة المقاولون العرب، المقرر إقامتها في الثالث من شهر يونيو المقبل، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من الدوري إلا في حالة إقامة مباريات الأسبوع كله في وقت واحد، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وطلب النادي البترولي من اتحاد الكرة عدم استبدال أي مباراة للفرق الأخرى تطبيقا للمنافسة النزيهة،
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الليلة 4 مواجهات في اليوم الأول لمونديال الشباب

تنطلق اليوم الخميس فعاليات النسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما) والتي تستضيفها بولندا من 23 مايو الحالي إلى 15 يونيو المقبل بمشاركة 24 منتخبا من ست قارات (6 منتخبات أوروبية، و4 من كل من إفريقيا ومثلها من آسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية ومنتخبان من أوقيانوسيا)، مقسمة على 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، حيث يتأهل أول وثاني الترتيب إلى دور ثمن النهائي، ومن ثم يتأهل أفضل 4 منتخبات حققت المركز الثالث ليكتمل عدد المتأهلين إلى 16، على أن تبدأ بعد ذلك مرحلة خروج المغلوب.
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أبرم نادي برشلونة الإسباني أولى صفقاته الصيفية، صباح اليوم الخميس، بالتعاقد مع موهبة هولندية شابة، لدعم منتصف ميدان الفريق، وبحسب البيان الرسمي لجرونينجن الهولندي، فإن لاعبه لودوفيت ريس وقع عقدًا طويل الأجل مع برشلونة، دون الكشف عن أي تفاصيل مالية، وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن انتقال ريس لبرشلونة سيكون لمدة 5 مواسم مقابل 7 ملايين يورو، وسيحسم المدير الفني للبلوجرانا، إرنستو فالفيردي، موقفه من المشاركة مع الفريق الأول أو البدء مع فريق الشباب.
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ليفربول يزف أنباء سارة للجماهير قبل نهائي الأبطال

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن آخر تطورات جاهزية لاعبه البرازيلي روبيرتو فيرمينو، لنهائي دوري أبطال أوروبا، أمام توتنهام، في المباراة المقرر لها يوم 1 يونيو المقبل، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» في العاصمة الإسبانية مدريد، وقال المدرب الألماني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للريدز: «اليوم عاد فيرمينو للتدريبات، وشارك في 70 % من الحصة التدريبية، غدًا على الأرجح سيكون جاهزًا.. تبدو حالة فيرمينو جيدة، لقد عاد للتدريب بقوة.. لا نزال حريصين، ونريد التأكد من عدم حدوث شيء».
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أحمد شوبير يهاجم الكاف بسبب بكاري جاساما

هاجم أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الاتحاد الإفريقي "كاف" بسبب تكرار الأخطاء التى يرتكبها الحكم الجامبى بكارى جاساما حكم مباراة الإياب بين الفريق الأحمر وما ميلودى صن داونز الجنوب إفريقى فى لقاء الإياب بدورى أبطال إفريقيا، وخلال مباراة الذهاب بنصف نهائي البطولة بين الترجى ومازيمبى، وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "ساعة مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم: "جاساما فى مباراة الترجى ومازيمبى بعد احتسابه طردا بشكل غريب ضد لاعب مازيمبى بطريقة خاطئة، وحرمان الفريق التونسى من ضربة جزاء صحية".
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زمالك 99 يضرب الأهلي برباعية في عقر داره

فاز فريق الشباب بنادي الزمالك مواليد عام 1999 على فريق النادي الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة دوري الجمهورية، على ملعب القلعة الحمراء بفرع مدينة نصر؛ حيث سجل أهداف الزمالك الأربعة كل من حسين فيصل، وهاني رشدي، ويوسف محمود، وأسامة فيصل، ويقود فريق الزمالك مواليد 1999، شريف خليل مديرًا فنيًّا، ويعاونه أحمد غانم سلطان مدربًا، ومصطفى محمود مدربًا مساعدًا، وحمدي يوسف إداري الفريق.
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أكد طارق يحيى، مدرب الزمالك السابق، أن الفريق قدم مباراة غير جيدة أمام بيراميدز، ولم يستحق الفوز، مشددًا على أن الخسارة ليست نهاية المطاف، وبطولة الدوري الممتاز مازالت في الملعب؛ حيث قال في تصريحات إذاعية اليوم الخميس: "الفريق مُقبل على مواجهة صعبة جدًا أمام النجم الساحلي بالكونفيدرالية، ويجب الدعم والمساندة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية". وأضاف طارق يحيى أنه يجب على المدير الفني السويسري كريستيان جروس إعطاء الفرصة لبعض اللاعبين مثل محمد حسن لاعب خط الوسط ومحمود عبدالعزيز.
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العقوبات المنتظرة على الزمالك بعد مباراة بيراميدز

يسود اتجاه لدى لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، لتغريم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك 20 ألف جنيه، نتيجة الأحداث التي أعقبت مباراة الفريق أمام بيراميدز، والتى أقيمت يوم الثلاثاء الماضى فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ26 من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم، وقال المصدر في اللجنة لـ"التحرير"، إن الأحداث جاءت من اللاعبين وبعض أفراد الجهاز الإداري القلعة البيضاء، وبالتالي من المتوقع أن يتم تغريم النادي 20 ألف جنيه خلال الأيام المقبلة.
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