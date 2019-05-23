زي انهاردة.. أغلقت مصر خليج العقبة أمام إسرائيل

تحرير:محمد عودة ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م

الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

في مثل هذا اليوم 23 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1967: الرئيس المصري جمال عبدالناصر يعلن إغلاق خليج العقبة في وجه الملاحة الإسرائيلية، وكان هذا الإغلاق سببا في نشوب حرب 1967. وفي عام 1926: إعلان قيام جمهورية لبنان وإعلان الدستور اللبناني، وشارل دباس يصبح أول رئيس للجمهورية اللبنانية. وفي عام 1920: بدأ الاحتلال الفرنسي لسوريا.

وفي عام 1933: الشعب التونسي يحتج على قرار المقيم العام الفرنسي إقامة مقبرة عامة للمسلمين والنصارى. وفي عام 1915: إيطاليا تعلن الحرب على ألمانيا. وفي عام 1918: كوستاريكا تعلن الحرب ضد ألمانيا. وفي عام 1949: الإعلان عن قيام جمهورية ألمانيا الغربية الاتحادية. وفي عام 1989: بدء أعمال مؤتمر القمة العربية