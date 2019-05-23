رياضة

رئيس الزمالك يهاجم شوبير: هقعدك في البيت تاني

تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٨ ص
أحمد شوبير
أحمد شوبير
قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن مجلسه سيقوم بعمل كل ما هو في صالح النادي، دون الرضوخ لأي ضغوط خارجية، مشيرًا إلى أن البعض يحاول الترويج لفوز الأهلي بالدوري لكن كل ذلك «أونطة» على حد وصفه. وأضاف، رئيس الزمالك، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأربعاء، من برنامج «الزمالك اليوم»، الذي يعرض على قناة «المحور»، أن أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، يحاولان الضغط على النادي الأبيض للتأثير عليه لكنهما لن ينجحا في ذلك، معلقًا: «هقعدك في البيت تاني يا شوبير».
وأشار رئيس القلعة البيضاء إلى أنه تقدم بمذكرة ضد نائب رئيس الجبلاية، تؤكد تورطه في مكالمات هاتفية خارجة، وسيطالب فيها بعزله من منصبه في اتحاد الكرة.واستمر في حديثه: «ما دخل الزمالك في إصدار الأهلي لبيان حتى يتم إقحامه؟ فريقي يشارك في بطولة الكونفدرالية، وبالتالي يحق له تأجيل مبارياته في الدوري، مثلما
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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن مكاسب فريقه من الفوز على إنبي مساء الخميس، عديدة، لكن يبقى حصد الثلاث نقاط أهم شيء، خاصة أن المرحلة الحالية من الموسم تشهد ارتفاعا وهبوطا في الأداء، لكن سمات الفرق الكبيرة ألا يكون التباين في المستوى كبير. وأشار مدير الكرة بالقلعة الحمراء، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، إلى أنه لا يريد التعليق على قرارات التحكيم في اللقاء، لكنه يعتقد بأن الحكم محمد عادل حرم فريقه من ركلتي جزاء صحيحتين.
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أكد رئيس نادي الزمالك أنه تقدم بمذكرة رسمية إلى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ضد أحمد شوبير، للمطالبة بعزله من منصبه كنائب لرئيس اتحاد الكرة. وقال رئيس القلعة البيضاء في تصريحات متلفزة، إنه قدم عدة شكاوى لدى الجهات الرقابية ضد شوبير، مضيفًا: "أرفض الحديث في برنامج الزمالك كثيرًا عن شوبير، لأن هذا البرنامج انطلق من أجل أخبار النادي فقط، وموضوع تأجيل مباراة الزمالك مع الإنتاج الحربي يشغل بال هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، والجبلاية ستنفذ ما يصب في مصلحة الفريق الأبيض، وما حدث من مدحت شلبي لا يصح على الإطلاق".
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