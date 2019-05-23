رئيس الزمالك يهاجم شوبير: هقعدك في البيت تاني

تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٨ ص

أحمد شوبير

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن مجلسه سيقوم بعمل كل ما هو في صالح النادي، دون الرضوخ لأي ضغوط خارجية، مشيرًا إلى أن البعض يحاول الترويج لفوز الأهلي بالدوري لكن كل ذلك «أونطة» على حد وصفه. وأضاف، رئيس الزمالك، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأربعاء، من برنامج «الزمالك اليوم»، الذي يعرض على قناة «المحور»، أن أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، يحاولان الضغط على النادي الأبيض للتأثير عليه لكنهما لن ينجحا في ذلك، معلقًا: «هقعدك في البيت تاني يا شوبير».

وأشار رئيس القلعة البيضاء إلى أنه تقدم بمذكرة ضد نائب رئيس الجبلاية، تؤكد تورطه في مكالمات هاتفية خارجة، وسيطالب فيها بعزله من منصبه في اتحاد الكرة.واستمر في حديثه: «ما دخل الزمالك في إصدار الأهلي لبيان حتى يتم إقحامه؟ فريقي يشارك في بطولة الكونفدرالية، وبالتالي يحق له تأجيل مبارياته في الدوري، مثلما