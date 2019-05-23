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رانيا يوسف تلفت الأنظار بإطلالة رمضانية (صور)

تحرير:محمد عودة ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٥٥ ص
رانيا يوسف
رانيا يوسف
نشرت الفنانة رانيا يوسف مجموعة من الصور التى اتسمت بالطابع الرمضانى. وظهرت رانيا، فى الصور التى نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، مرتدية عباءة رمضانية أنيقة بنفسجية اللون، ومرصعة بتطريز رقيق ذات لون فضى، وأتمت إطلالتها الرمضانية ببعض المجوهرات من أقراط وخواتم، وبحقيبة ذهبية اللون وحذاء فضى. وكانت رانيا يوسف قد نشرت مقطع فيديو، الأربعاء، تحدثت خلاله إلى جمهورها ومتابعيها، وسألتهم عن أحوالهم في الصيام، بعد انتصاف الشهر الكريم.
وقالت رانيا يوسف، خلال مقطع الفيديو القصير الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هاي.. كل سنة وأنتم طيبين.. يا ترى عاملين إيه بعد النصف الأول من رمضان.. تعبانين زيي كده ولا إيه؟.. شدوا حيلكم عشان نكمل».وأثارت الفنانة رانيا يوسف جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، بسبب إطلالاتها.وقبل
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الرعب يسيطر على فيلم «النداهة» لهاني عادل وحنان ترك

سيطرت أجواء غامضة على البوسترات التشويقية التي تم طرحها لفيلم "النداهة"، حيث طرحت الشركة المنتجة بوستر لمنزل مهجور، والآخر به أجواء تبدو لظهور بعض التجمعات أمام منزل آخر مع جملة "الروح للروح بتحن". "النداهة" هو الفيلم العربي الأول في صناعة السينما الصوتية، وأول دراما صوتية تعرض في صالات عرض جماهيرية في مصر والعالم العربي، وأحداثه مستوحاه من أسطورة "النداهة" الشهيرة في القصص الشعبية المصرية، حيث يقوم هاني عادل بدور "الطبيب هارون" الذي يحاول كشف غموض مقتل حبيبته "فريدة" والتي تجسدها الفنانة حنان ترك، في إطار رعب وتشويق مع أجواء من الرومانسية.
رانيا يوسف

رانيا يوسف لجمهورها: شدوا حيلكم عشان نكمل صيام (فيديو)

نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو، تحدثت خلاله إلى جمهورها ومتابعيها، وسألتهم عن أحوالهم في الصيام، بعد انتصاف الشهر الكريم. وقالت رانيا يوسف، خلال مقطع الفيديو القصير الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هاي.. كل سنة وأنتم طيبين.. يا ترى عاملين إيه بعد النصف الأول من رمضان.. تعبانين زيي كده ولا إيه؟.. شدوا حيلكم عشان نكمل». وأثارت الفنانة رانيا يوسف جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، نظرا لإطلالتها التى يراها عدد من متابعيها جريئة.
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رانيا يوسف

رانيا يوسف لجمهورها: شدوا حيلكم عشان نكمل صيام (فيديو)

نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو، تحدثت خلاله إلى جمهورها ومتابعيها، وسألتهم عن أحوالهم في الصيام، بعد انتصاف الشهر الكريم. وقالت رانيا يوسف، خلال مقطع الفيديو القصير الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هاي.. كل سنة وأنتم طيبين.. يا ترى عاملين إيه بعد النصف الأول من رمضان.. تعبانين زيي كده ولا إيه؟.. شدوا حيلكم عشان نكمل». وأثارت الفنانة رانيا يوسف جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، نظرا لإطلالتها التى يراها عدد من متابعيها جريئة.
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إلهام شاهين: تزوجت هذا المنتج طمعا في رجولته (فيديو)

حلت الفنانة إلهام شاهين ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها «شيخ الحارة» المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، وتحدثت "شاهين" عن كثير من الأسرار فى حياتها بكل صراحة؛ ما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون تصريحاتها على السوشيال ميديا. وكشفت "شاهين" عن تقدم عمرو دياب للزواج من أختها الصغيرة، والأسباب التى تشجعها للعمل مع المخرجة إيناس الدغيدي، والسبب من زواجها من المنتج عادل حسني، كما أوضحت ما حدث معها بسبب وقوفها مع الفنانة رانيا يوسف في أزمة فستانها الأخير التى أثارت ضجة على السوشيال ميديا، وهذه أبرز تصريحاتها.
رانيا-يوسف

رانيا يوسف تنسحب من «شيخ الحارة» بسبب طليقها (فيديو)

«ابقي استحمي الأول».. كان هذا تعليق لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد في حلقة سابقة مع الإعلامية بسمة وهبة، حول تصريح للفنانة رانيا يوسف قالت فيه: «الرجالة المصريين مابيهتموش بنضافتهم الشخصية»، حينما استضافتها الإعلامية في برنامجها "شيخ الحارة" على فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم الثلاثاء، وقالت المذيعة لرانيا: «إنتي أهنتي الرجالة»، وردت رانيا: «أنا ما أهنتش الرجالة المصريين، ووقتها كنت متجوزة راجل مصري، يعني هشتم جوزي؟ الكلام بيتحور ويتاخد بسوء نية».
رانيا يوسف

رانيا يوسف: أنا كيرفي.. وهلبس الفستان تاني (فيديو)

«كنت قاصدة أظهر الشورت عشان ميقولوش مش لابسة شورت تحت الفستان، وعشان ميتقالش مفيش حاجة تحت الفتحة»، بهذه العبارة بدأت الفنانة رانيا يوسف حديثها في برنامج «شيخ الحارة» على فضائية «القاهرة والناس» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، وبدأت الحلقة بمقطع فيديو لـ«الفستان الأصفر» الذي أثار الجدل حول رانيا يوسف بعد الفستان الأول. وأضافت رانيا: «هو لما نلبس على الموضة ونجدد في لبسنا يكون وحش يعني، أنا بلبس على الموضة ولو في شوية عري في الفستان يتظبط، أنا ممثلة والمفروض أجدد في لبسي، وأشوف الموضة، ومش هلبس حاجات قديمة ومقفلة».
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