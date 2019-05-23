رانيا يوسف تلفت الأنظار بإطلالة رمضانية (صور)

تحرير:محمد عودة ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٥٥ ص

رانيا يوسف

نشرت الفنانة رانيا يوسف مجموعة من الصور التى اتسمت بالطابع الرمضانى. وظهرت رانيا، فى الصور التى نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، مرتدية عباءة رمضانية أنيقة بنفسجية اللون، ومرصعة بتطريز رقيق ذات لون فضى، وأتمت إطلالتها الرمضانية ببعض المجوهرات من أقراط وخواتم، وبحقيبة ذهبية اللون وحذاء فضى. وكانت رانيا يوسف قد نشرت مقطع فيديو، الأربعاء، تحدثت خلاله إلى جمهورها ومتابعيها، وسألتهم عن أحوالهم في الصيام، بعد انتصاف الشهر الكريم.

وقالت رانيا يوسف، خلال مقطع الفيديو القصير الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هاي.. كل سنة وأنتم طيبين.. يا ترى عاملين إيه بعد النصف الأول من رمضان.. تعبانين زيي كده ولا إيه؟.. شدوا حيلكم عشان نكمل».وأثارت الفنانة رانيا يوسف جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، بسبب إطلالاتها.وقبل