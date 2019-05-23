جريمة

«خلية الوراق الإرهابية» أبرز محاكمات اليوم

تحرير:سماح عوض الله ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٥١ ص
محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية
يوم قضائي هادئ بجدول المحاكمات المنتظر نظرها اليوم، ولا يتصدر الساحة على قائمة القضايا المعروفة إعلاميا سوى خلية الوراق الإرهابية، التى تنظرها محكمة جنايات القاهرة، المقرر أن تستمع إلى الشهود في إعادة محاكمة 5 متهمين منسوب إليهم اتهامات بتأسيس خلية إرهابية تعمل على تكدير الأمن والسلم العام، وحيازة أسلحة نارية، فضلا عن اتهامهم بقتل عمرو عزت، أمين شرطة بقسم الوراق، وصديق له، وتضم القضية 9 متهمين، بينهم 4 هاربين، اتهمتهم النيابة العامة بأنهم شكلوا خلية إرهابية بمنطقة الوراق، أطلقوا عليها مسمى "خلية الوراق".
وحدد المتهمون عدة أهداف لهم، من بينها استهداف منشآت الدولة واغتيال عدد من رجال الشرطة والجيش، ووضعوا الخطط لأهدافهم الرامية لتكدير الأمن والسلم العام. وأضافت التحقيقات أن المتهمين ترصدوا لأمين شرطة بقسم الوراق من أجل اغتياله، وحددوا يوم راحته الأسبوعية وتوجهوا إلى المكان الموجود فيه بصحبة عدد من أصدقائه
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3 مصابين في تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الخميس؛ إثر تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو في منطقة النزهة، وتسبب الحادث المروري في حالة من الزحام، ودفع اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة بأوناش الإغاثة المنتشرة بمختلف الميادين والمحاور الرئيسية للعمل على رفع حطام الحادث وتجنيب السيارتين نهر الطريق، في الوقت الذي نقلت سيارتا إسعاف المصابين الثلاثة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وسط انتشار الخدمات المرورية لسحب الكثافات.
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10 حرائق نتيجة الموجة الحارة في كفر الشيخ

تسببت الموجة الحارة، اليوم الخميس، في اشتعال 10 حرائق محدودة بعدد من مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، إذ تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأموري كلًا من مراكز "كفر الشيخ، وسيدي سالم، ومطوبس، وبيلا" بنشوب حرائق متفرقة في عدد من القرى، وعلى الفور هرعت 20 سيارة إطفاء لأماكن نشوب النيران، تحت إشراف العميد رضا حبيب مدير إدارة الحماية المدنية، حيث تمت السيطرة على الحرائق قبل امتدادها لأماكن مجاورة، ولم يصب أي من المواطنين بإصابات سوى حالتي اختناق.
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سقوط كابل كهرباء بسبب الحر يحرق منزلين في البحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل منزلين بمنطقة كفر سليم بكفر الدوار، أثر سقوط سلك ضغط عالي 66 على السطحين، ما أدى إلى اشتعال الحريق، وأنقذت الحماية المدنية المنطقة من كارثة أثر إخماد النيران بعد وصولها لخط الغاز في المنزلين، وكشفت المعاينة أن سبب الحريق هو ارتفاع درجة الحرارة وحدوث لين في السلك فسقط على السطحين. وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث سماع صوت شرز قوية من التيار العالى بالمنطقة أدى إلى اشتعال منزلين.
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إخلاء سبيل محمود حسين صحفي الجزيرة بتدابير احترازية

"بابا أخد إخلاء سبيل، الحمد لله" بهذه الكلمات أعلنت الزهراء محمود حسين، ابنة الصحفي محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة في القاهرة عن إخلاء سبيل والدها وذلك في منشور عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم الخميس، إذ أصدرت محكمة الجنايات قرارا بإخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية المتهم فيها بنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية، بما يسيء لمؤسسات الدولة؛ بهدف التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.
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10 سنوات لمتهمين شرعا في سرقة خزينة محل

عندما يقترن الغباء بالحظ السيئ والإجرام معًا، يكون المصير مأساويا للغاية، وهذا ما تعرض له لصان حاولا سرقة محل تجاري على طريقة أحمد مظهر وعادل إمام، فى فيلم «لصوص ولكن ظرفاء»، إذ قررا سرقة محل تجاري، من خلال نقب الحائط، واستأجرا بدروما مجاورا للجدار الخلفي للخزنة، وبعد مغادرة العمال المحل بدأ اللصان عملهما بنقب الحائط، لكنهما فشلا فى فتح الخزينة، فاتصلا بحداد وأخبراه بمخططهما، فأبلغ الأخير الشرطة، وبإحالة المتهمين للمحاكمة قضت بحبسهما 10 سنوات رغم عدم فلاحهما فى السرقة.
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تأجيل مرافعة الدفاع بـ«أنصار بيت المقدس» لأول يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الخميس، تأجيل سماع مرافعة الدفاع في محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وتنفيذ تفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، إلى جلسة الأول من يونيو المقبل لسماع مرافعات الدفاع، وذلك بعد استكمال المحكمة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت، من سماع مرافعة النيابة.
محكمة-النقض

تأييد «المؤبد» لمستشار وزير المالية في «الرشوة»

قضت اليوم السبت، محكمة النقض، برئاسة المستشار وجيه أديب، بتأييد حكم محكمة الجنايات الذى يقضي بمعاقبة طارق فراج محمد عبد الوهاب، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه بأخذ رشوة، واستعمال نفوذ وظيفته لدى رئيس اللجنة العليا لتقييم أراضى الدولة لإنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها 159 فدانا بمنطقة الضبعة، ورفضت المحكمة طعن المتهم، ليبصح الحكم الصادر ضده نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن مرة أخرى.
محكمة عسكرية

مد أجل الحكم على خلية استهداف السيسي لـ12 يونيو

قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، مد أجل النطق بالحكم على 292 متهمًا بمحاولة اغتيال رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، وولى عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، والتحريض على تنفيذ عمليات عدائية ضد البلاد، في القضية المقيدة برقم 148 عسكرية، إلى جلسة 12 يونيو المقبل، لاستكمال المداولة. نسبت النيابة للمتهمين اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.
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