«خلية الوراق الإرهابية» أبرز محاكمات اليوم

تحرير:سماح عوض الله ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٥١ ص

محكمة- أرشيفية

يوم قضائي هادئ بجدول المحاكمات المنتظر نظرها اليوم، ولا يتصدر الساحة على قائمة القضايا المعروفة إعلاميا سوى خلية الوراق الإرهابية، التى تنظرها محكمة جنايات القاهرة، المقرر أن تستمع إلى الشهود في إعادة محاكمة 5 متهمين منسوب إليهم اتهامات بتأسيس خلية إرهابية تعمل على تكدير الأمن والسلم العام، وحيازة أسلحة نارية، فضلا عن اتهامهم بقتل عمرو عزت، أمين شرطة بقسم الوراق، وصديق له، وتضم القضية 9 متهمين، بينهم 4 هاربين، اتهمتهم النيابة العامة بأنهم شكلوا خلية إرهابية بمنطقة الوراق، أطلقوا عليها مسمى "خلية الوراق".

وحدد المتهمون عدة أهداف لهم، من بينها استهداف منشآت الدولة واغتيال عدد من رجال الشرطة والجيش، ووضعوا الخطط لأهدافهم الرامية لتكدير الأمن والسلم العام. وأضافت التحقيقات أن المتهمين ترصدوا لأمين شرطة بقسم الوراق من أجل اغتياله، وحددوا يوم راحته الأسبوعية وتوجهوا إلى المكان الموجود فيه بصحبة عدد من أصدقائه

وحدد المتهمون عدة أهداف لهم، من بينها استهداف منشآت الدولة واغتيال عدد من رجال الشرطة والجيش، ووضعوا الخطط لأهدافهم الرامية لتكدير الأمن والسلم العام.



وأضافت التحقيقات أن المتهمين ترصدوا لأمين شرطة بقسم الوراق من أجل اغتياله، وحددوا يوم راحته الأسبوعية وتوجهوا إلى المكان الموجود فيه بصحبة عدد من أصدقائه وأطلقوا صوبه وابلا من الأعيرة النارية فأردوه قتيلا، وأصابوا أحد أصدقائه الذى تصادف وجوده بجواره بطلق نارى نُقل على أثره إلى المستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بداخله.



وكشفت التحقيقات عن تورط المتهمين فى العديد من العمليات الإرهابية الأخرى بالمشاركة مع عدد من التنظيمات والتشكيلات الإرهابية بمنطقة الوراق والمناطق المجاورة لها ككرداسة وبولاق وناهيا، وأن أجهزة الأمن تعمل خلال الفترة الحالية على تحديد عناصر تلك الخلايا لضبطهم وإحضارهم.







