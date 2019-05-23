جريمة

سيولة مرورية بالقاهرة والجيزة وغرف عمليات للمتابعة

تحرير:سماح عوض الله ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ ص
المرور - أرشيفية
المرور - أرشيفية
تشهد الطرق والمحاور المرورية الرئيسية بالقاهرة والجيزة، حالة من السيولة المرورية، باستثناء مخارج القاهرة للمحافظات فى الطريق الدائرى الإقليمي، والفيوم الصحراوي، وطريق الإسكندرية الصحراوي، وذلك بالتزامن مع نهاية أيام العمل فى الأسبوع، وحصول الكثيرين على إجازة اليوم بسبب درجة الحرارة المرتفعة، بينما تعكف قوات الإدارة العامة للمرور على عقد غرف عمليات لمتابعة حالة الطرق، ومنع الاختناقات المرورية، والتدخل السريع بالأوناش حال وقوع حوادث، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين فى ظل الصيام وارتفاع درجة الحرارة.
وشهد كورنيش النيل سيولة مرورية أمام ماسبيرو فى الاتجاه إلى ميدان عبد المنعم رياض، وبدت الحركة هادئة فى ميدان التحرير امتدادًا إلى منطقة الإسعاف والمحور الأرضي برمسيس، الذى ارتفعت فيه الكثافة المرورية قليلا، وظهرت كثافات محدودة فى الطريق إلى العباسية ومدينة نصر، وشهد ميدان الساعة بمدينة نصر كثافات مرورية،
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3 مصابين في تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الخميس؛ إثر تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو في منطقة النزهة، وتسبب الحادث المروري في حالة من الزحام، ودفع اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة بأوناش الإغاثة المنتشرة بمختلف الميادين والمحاور الرئيسية للعمل على رفع حطام الحادث وتجنيب السيارتين نهر الطريق، في الوقت الذي نقلت سيارتا إسعاف المصابين الثلاثة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وسط انتشار الخدمات المرورية لسحب الكثافات.
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10 حرائق نتيجة الموجة الحارة في كفر الشيخ

تسببت الموجة الحارة، اليوم الخميس، في اشتعال 10 حرائق محدودة بعدد من مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، إذ تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأموري كلًا من مراكز "كفر الشيخ، وسيدي سالم، ومطوبس، وبيلا" بنشوب حرائق متفرقة في عدد من القرى، وعلى الفور هرعت 20 سيارة إطفاء لأماكن نشوب النيران، تحت إشراف العميد رضا حبيب مدير إدارة الحماية المدنية، حيث تمت السيطرة على الحرائق قبل امتدادها لأماكن مجاورة، ولم يصب أي من المواطنين بإصابات سوى حالتي اختناق.
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سقوط كابل كهرباء بسبب الحر يحرق منزلين في البحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل منزلين بمنطقة كفر سليم بكفر الدوار، أثر سقوط سلك ضغط عالي 66 على السطحين، ما أدى إلى اشتعال الحريق، وأنقذت الحماية المدنية المنطقة من كارثة أثر إخماد النيران بعد وصولها لخط الغاز في المنزلين، وكشفت المعاينة أن سبب الحريق هو ارتفاع درجة الحرارة وحدوث لين في السلك فسقط على السطحين. وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث سماع صوت شرز قوية من التيار العالى بالمنطقة أدى إلى اشتعال منزلين.
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إخلاء سبيل محمود حسين صحفي الجزيرة بتدابير احترازية

"بابا أخد إخلاء سبيل، الحمد لله" بهذه الكلمات أعلنت الزهراء محمود حسين، ابنة الصحفي محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة في القاهرة عن إخلاء سبيل والدها وذلك في منشور عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم الخميس، إذ أصدرت محكمة الجنايات قرارا بإخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية المتهم فيها بنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية، بما يسيء لمؤسسات الدولة؛ بهدف التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.
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مرور

تعرف على مواعيد فتح وغلق نفق الأزهر في رمضان

تيسيرًا على المواطنين وتخفيفًا للزحام المتوقع بمنطقة نفق الأزهر بالقاهرة، تقرر تقليص الوقت المخصص لصيانة النفق، نظير مد فترات فتحه أمام السيارات خلال شهر رمضان المعظم، وتقرر فتحه من الساعة 6 صباحًا حتى 2 بعد منتصف الليل، على أن يُغلق بعدها لأعمال الصيانة والنظافة، على أن يمتد العمل حتى الـ5 صباحًا خلال يومي الخميس والجمعة حتى يمكن استيعاب وتصريف الكثافات المرورية المحتملة خلال أيام الإجازات الأسبوعية. صرح اللواء وائل عاطف، مدير عام تشغيل وصيانة نفق الأزهر للسيارات، أنه سيجرى غلق النفق قبل الإفطار بربع ساعة وفتحه بعد الإفطار بربع ساعة.
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«ملايين كلتها النار».. تجار الموسكي يروون المأساة

حبسوا دموعهم مؤقتا، وتحولوا لشعلة من النشاط كتفا بكتف إلى جوار رجال الحماية المدنية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، امتلأت عزيمتهم بالإيمان من أجل أن تمر الكارثة بأى شكل، خرج سكان حارة اليهود والتجار وأصحاب المحال والفرش التجارية بمنطقة الموسكي، من صلاة الجمعة على رائحة الدخان الكثيف، انتهكت أبصارهم وطغت على حاسة الشم لديهم، الكل يجري، ما الأمر؟ إيه اللى حصل؟ حريق ده ولا انفجار؟ حد يفهمنا حاجة يا ناس؟ كان هذا هو حال غالبية الأهالي في بادئ الأمر، حتى تأكدوا من اندلاع حريق داخل محل عطور في الطابق الثاني بعمارة شهيرة تسمى بعمارة «الشابوري».
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300 رجل وسط النار.. بطولات خاصة في كارثة الموسكي

"إلحقونا فيه 3 محلات ولعوا فى عمارة الموسكي اللى على ناصية حارة اليهود".. هكذا تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، عقب صلاة الجمعة بلاغ أحد أصحاب المحال المندلع بها الحريق، وانطلقت 3 سيارات إطفاء فى بداية الأمر من مقر الحماية المدنية الموجود بميدان العتبة القريب، وعند وصول رجال الإطفاء لموقع الحريق كانت المفاجأة وهى تصاعد النيران بطريقة سريعة لباقى البرج التجاري، وذلك بسبب امتلاء المحال داخل البرج بالملابس والأدوات المنزلية والعطرية.
انتحار

قفزت من الطابق 13.. لغز انتحار «إندونيسية» بالدقي

«تهشم وكسور بجميع أنحاء الجسم نتج عنها الوفاة فى الحال»، هذا ما كشفت عنه مناظرة النيابة العامة بشمال الجيزة لجثة الخادمة التى ألقت بنفسها من الطابق الثالث عشر بعقار سكني بمنطقة الدقي فى الجيزة. كما تبين لفريق النيابة العامة أن المتوفاة فى العقد الرابع من عمرها، وأصيبت بتهشم فى الجمجمة نتيجة ارتطامها بالأرض، فضلا عن وجود كسور فى الساقين وكدمات وسحجات فى مناطق متفرقة من الجسد. وقررت النيابة تشريح جثمان الضحية، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، للوقوف على ظروف وملابسات وفاتها، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
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