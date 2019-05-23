جريمة

السيطرة على حريق بحلوان ونصائح لتجنب الحرائق

تحرير:سماح عوض الله ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ ص
السيطرة على حريق- أرشيفية
السيطرة على حريق- أرشيفية
تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق داخل شقة سكنية تابعة لدائرة قسم حلوان، إذ فور تلقي غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغًا يفيد نشوب حريق فى إحدى الشقق السكنية، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق، ورجحت المعاينة الأولية اندلاعه بسبب ماس كهربائي. وأعلنت قوات الحماية المدنية عدة إجراءات احترازية يمكن اتباعها لتجنب حرائق الماس الكهربائي، مع كثرة تشغيل التكييفات والأجهزة الكهربائية؛ كالمراوح والمبردات، علاوة على تجهيزات النظافة قبل العيد.
أولا، تنظيف التكييفات والتحقق من صيانتها قبل تشغيلها، والتأكد من سلامة الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية للأجهزة، وعدم وضع أي أحمال من أثاث أو مفروشات فوق أسلاك محملة بمصدر للكهرباء، علاوة على تجنب تشغيل أكثر من جهاز عبر مشترك واحد، لمنع زيادة الأحمال الكهربائية. وناشدت قوات الحماية المدنية المواطنين،
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3 مصابين في تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الخميس؛ إثر تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو في منطقة النزهة، وتسبب الحادث المروري في حالة من الزحام، ودفع اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة بأوناش الإغاثة المنتشرة بمختلف الميادين والمحاور الرئيسية للعمل على رفع حطام الحادث وتجنيب السيارتين نهر الطريق، في الوقت الذي نقلت سيارتا إسعاف المصابين الثلاثة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وسط انتشار الخدمات المرورية لسحب الكثافات.
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10 حرائق نتيجة الموجة الحارة في كفر الشيخ

تسببت الموجة الحارة، اليوم الخميس، في اشتعال 10 حرائق محدودة بعدد من مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، إذ تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأموري كلًا من مراكز "كفر الشيخ، وسيدي سالم، ومطوبس، وبيلا" بنشوب حرائق متفرقة في عدد من القرى، وعلى الفور هرعت 20 سيارة إطفاء لأماكن نشوب النيران، تحت إشراف العميد رضا حبيب مدير إدارة الحماية المدنية، حيث تمت السيطرة على الحرائق قبل امتدادها لأماكن مجاورة، ولم يصب أي من المواطنين بإصابات سوى حالتي اختناق.
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سقوط كابل كهرباء بسبب الحر يحرق منزلين في البحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل منزلين بمنطقة كفر سليم بكفر الدوار، أثر سقوط سلك ضغط عالي 66 على السطحين، ما أدى إلى اشتعال الحريق، وأنقذت الحماية المدنية المنطقة من كارثة أثر إخماد النيران بعد وصولها لخط الغاز في المنزلين، وكشفت المعاينة أن سبب الحريق هو ارتفاع درجة الحرارة وحدوث لين في السلك فسقط على السطحين. وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث سماع صوت شرز قوية من التيار العالى بالمنطقة أدى إلى اشتعال منزلين.
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إخلاء سبيل محمود حسين صحفي الجزيرة بتدابير احترازية

"بابا أخد إخلاء سبيل، الحمد لله" بهذه الكلمات أعلنت الزهراء محمود حسين، ابنة الصحفي محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة في القاهرة عن إخلاء سبيل والدها وذلك في منشور عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم الخميس، إذ أصدرت محكمة الجنايات قرارا بإخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية المتهم فيها بنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية، بما يسيء لمؤسسات الدولة؛ بهدف التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.
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حريق

نجاة ضابط بالمعاش ونجله في حريق شقتين بالوايلي

شب حريق هائل في شقتين سكنيتين بشارع السرجاني في منطقة الوايلي، اليوم الجمعة، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بينهم ضابط بالمعاش ونجله، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذهما. البداية بتلقي اللواء أسامة فاروق، مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية بالقاهرة إخطارا من العقيد وائل شرارة، نائب مأمور قسم الوايلي بنشوب حريق هائل داخل عقار بشارع السرجاني، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء و2 سلم هيدروليكي؛ للسيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى العقارات السكنية المجاورة.
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إخماد حريقي مصنع كرتون بالهرم وشقة بالسلام

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريقين منفصلين، نشب أولهما داخل مصنع كرتون وألوميتال، بمنطقة كفر الجبل بدائرة قسم شرطة الهرم، وارتفعت ألسنة اللهب عدة أمتار بسبب محتويات المصنع المحفزة على الاشتعال، إلا أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة عليه، دون وقوع إصابات، وعلى صعيد آخر بدائرة قسم شرطة السلام، نشب حريق داخل شقة سكنية، وبادرت قوات الحماية المدنية بإخلاء العقار من السكان، وتم إخماد الحريق والسيطرة إليه، ومنع امتداده إلى شقق بذات المبنى أو عقارات مجاورة.
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السيطرة على حريق مخبز بالقاهرة ومطعم شهير بالمنيا

سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق شب داخل مخبز فى منطقة حلوان، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات، البداية ببلاغ تلقته غرفة عمليات نجدة القاهرة، بنشوب حريق داخل أحد المخابز فى حلوان، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق ، وفي المنيا أصيب 4 أشخاص في اندلاع حريق متوسط بمطعم نتيجة ماس كهربائي، وتم السيطرة على الحريق، ونقل المصابين لتلقي العلاج.
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6 سيارات إطفاء تسيطر على حريقين بالوراق والمرج

نجحت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الوراق دون إصابات، انتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، تفاصيل الحادث يرجع إلى تلقي غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الوراق، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق، وتحرير محضر بالحادث، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
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