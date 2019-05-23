السيطرة على حريق بحلوان ونصائح لتجنب الحرائق

تحرير:سماح عوض الله ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ ص

السيطرة على حريق- أرشيفية

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق داخل شقة سكنية تابعة لدائرة قسم حلوان، إذ فور تلقي غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغًا يفيد نشوب حريق فى إحدى الشقق السكنية، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق، ورجحت المعاينة الأولية اندلاعه بسبب ماس كهربائي. وأعلنت قوات الحماية المدنية عدة إجراءات احترازية يمكن اتباعها لتجنب حرائق الماس الكهربائي، مع كثرة تشغيل التكييفات والأجهزة الكهربائية؛ كالمراوح والمبردات، علاوة على تجهيزات النظافة قبل العيد.

أولا، تنظيف التكييفات والتحقق من صيانتها قبل تشغيلها، والتأكد من سلامة الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية للأجهزة، وعدم وضع أي أحمال من أثاث أو مفروشات فوق أسلاك محملة بمصدر للكهرباء، علاوة على تجنب تشغيل أكثر من جهاز عبر مشترك واحد، لمنع زيادة الأحمال الكهربائية. وناشدت قوات الحماية المدنية المواطنين،