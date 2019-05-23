حر غير مسبوق.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ ص

الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة على الأنحاء كافة نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، والرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:الصغرى العظمىالقاهرة 28 45شبين الكوم 27 45طنطا 25 44دمنهور 22 42الإسكندرية 20 41بلطيم 22 40مطروح 21 38السلوم 19 30سيوة 23 46بورسعيد 21 38دمياط 21 38الزقازيق 21 44الإسماعيلية 20 45السويس 22 45العريش 20 43 رفح 21 42 رأس سدر 24 40 نخل 15 44 نويبع 26 38 طابا