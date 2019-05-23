جريمة

مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادثي انقلاب سيارة وتصادم

تحرير:سماح عوض الله ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ ص
تصادم- أرشيفية
تصادم- أرشيفية
شهد طريق الإسماعيلية الصحراوى انقلاب سيارة ملاكي، ما أسفر عن مصرع قائدها وابنته وإصابة زوجته، وانتقلت الأوناش لرفع حطام السيارة، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، ورصدت الإدارة العامة للمرور حادث تصادم سيارة "ميكروباص" بسيارة نقل ثقيل بطريق "الداخلة- الفرافرة" بمحافظة الوادي الجديد، ما تسبب فى إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية، بينما أهابت إدارة المرور بالمواطنين توخي الحذر والحيطة خلال القيادة، وعدم تجاوز السرعات المقررة.
تلقى اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة نقل ثقيل في الطريق بين مركزي الداخلة والفرافرة بالقرب من قرية الراشدة، ونتج عنه إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة. وتبين أن المصابين هم: بركات متولي جاد- 51 عاما، حفيظة عبد الله أحمد- 50 عاما،
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3 مصابين في تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الخميس؛ إثر تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو في منطقة النزهة، وتسبب الحادث المروري في حالة من الزحام، ودفع اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة بأوناش الإغاثة المنتشرة بمختلف الميادين والمحاور الرئيسية للعمل على رفع حطام الحادث وتجنيب السيارتين نهر الطريق، في الوقت الذي نقلت سيارتا إسعاف المصابين الثلاثة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وسط انتشار الخدمات المرورية لسحب الكثافات.
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10 حرائق نتيجة الموجة الحارة في كفر الشيخ

تسببت الموجة الحارة، اليوم الخميس، في اشتعال 10 حرائق محدودة بعدد من مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، إذ تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأموري كلًا من مراكز "كفر الشيخ، وسيدي سالم، ومطوبس، وبيلا" بنشوب حرائق متفرقة في عدد من القرى، وعلى الفور هرعت 20 سيارة إطفاء لأماكن نشوب النيران، تحت إشراف العميد رضا حبيب مدير إدارة الحماية المدنية، حيث تمت السيطرة على الحرائق قبل امتدادها لأماكن مجاورة، ولم يصب أي من المواطنين بإصابات سوى حالتي اختناق.
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سقوط كابل كهرباء بسبب الحر يحرق منزلين في البحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل منزلين بمنطقة كفر سليم بكفر الدوار، أثر سقوط سلك ضغط عالي 66 على السطحين، ما أدى إلى اشتعال الحريق، وأنقذت الحماية المدنية المنطقة من كارثة أثر إخماد النيران بعد وصولها لخط الغاز في المنزلين، وكشفت المعاينة أن سبب الحريق هو ارتفاع درجة الحرارة وحدوث لين في السلك فسقط على السطحين. وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث سماع صوت شرز قوية من التيار العالى بالمنطقة أدى إلى اشتعال منزلين.
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إخلاء سبيل محمود حسين صحفي الجزيرة بتدابير احترازية

"بابا أخد إخلاء سبيل، الحمد لله" بهذه الكلمات أعلنت الزهراء محمود حسين، ابنة الصحفي محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة في القاهرة عن إخلاء سبيل والدها وذلك في منشور عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم الخميس، إذ أصدرت محكمة الجنايات قرارا بإخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية المتهم فيها بنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية، بما يسيء لمؤسسات الدولة؛ بهدف التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.
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انقلاب سيارة ملاكي وتصادم بالجيزة صباح اليوم

أصيب شخصان في انقلاب سيارة ملاكي على طريق الفيوم الصحراوي، اليوم الإثنين، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى، إذ تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغًا من الخدمات المعينة على طريق الفيوم الصحراوي، بوقوع حادث مروري، وانتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير حركة السيارات، وتبين انفجار إطار سيارة ملاكي، ما تسبب فى اختلال عجلة القيادة بيد سائقها، وانقلاب السيارة وإصابة شخصين بداخلها.
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«توك توك» يطيح بأربعة من أسرة واحدة بمدينة نصر

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إخطارين بوقوع حادثين مروريين منفصلين، أحدهما فى القاهرة، والآخر فى الجيزة، الأول كان فى طريق العياط باتجاه الجيزة، وشهد تصادم سيارتين، أسفر عن إصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما رصدت الخدمات المرورية بمدينة نصر حادثا مروريا آخر، تسبب فيه «توك توك»، حيث كان قائده يسير بسرعة جنونية، فصدم 4 مواطنين من أسرة واحدة كانوا يحاولون عبور الطريق بالتزامن مع سير السائق المتهور بسرعة جنونية، وتم ضبط السائق المتسبب فى الحادث.
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مصرع طالبة آسيوية فى حادث سير بالمقطم

لقيت فتاة تحمل جنسية إحدى الدول الآسيوية، مصرعها خلال سيرها فى الشارع بمنطقة المقطم، حيث صدمتها سيارة ربع نقل كانت مسرعة، وتحفظ الأهالي على السائق المتهم واتصلوا بالشرطة، وسلموه لقوات الأمن، بينما نقلت سيارة إسعاف جثمان المجني عليها إلى مشرحة أقرب مستشفى، تحت تصرف النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة فى تلك الحالات، وأكد شهود عيان رعونة السائق، وأنه صدم المجني عليها رغم أنها كانت تسير على جانب الطريق، حيث كان يمكنه تجنبها لو كان منتبهًا خلال القيادة.
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انفجار إطار سيارة يقتل ويصيب 9 مواطنين بالعياط

شهد طريق العياط فى الاتجاه إلى الجيزة تصادما مروريا بين سيارتين أجرة «ميكروباص»، ما أسفر عن مصرع عامل وإصابة 8 أشخاص آخرين، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأمر بسرعة إسعاف المصابين، وتحرك قوات وأوناش المرور لرفع حطام الحادث وتسيير حركة الطريق، علاوة على تكليف القوات بالتحري عن أسباب وقوع الحادث، وتحديد المسؤولية الجنائية عنه، وتبين من الفحص الأولى وقوع الحادث جراء انفجار إطار إحدى السيارتين، وحُرر محضر بالواقعة وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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