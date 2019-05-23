مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادثي انقلاب سيارة وتصادم

تحرير:سماح عوض الله ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ ص

تصادم- أرشيفية

شهد طريق الإسماعيلية الصحراوى انقلاب سيارة ملاكي، ما أسفر عن مصرع قائدها وابنته وإصابة زوجته، وانتقلت الأوناش لرفع حطام السيارة، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، ورصدت الإدارة العامة للمرور حادث تصادم سيارة "ميكروباص" بسيارة نقل ثقيل بطريق "الداخلة- الفرافرة" بمحافظة الوادي الجديد، ما تسبب فى إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية، بينما أهابت إدارة المرور بالمواطنين توخي الحذر والحيطة خلال القيادة، وعدم تجاوز السرعات المقررة.

تلقى اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة نقل ثقيل في الطريق بين مركزي الداخلة والفرافرة بالقرب من قرية الراشدة، ونتج عنه إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة. وتبين أن المصابين هم: بركات متولي جاد- 51 عاما، حفيظة عبد الله أحمد- 50 عاما،