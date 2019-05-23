رامون دياز مندهش من عدم انضمام نجم بيراميدز للفراعنة

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ ص

رامون دياز

أغلق الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي بيراميدز، الباب أمام تساؤلات رحيله عن الفريق، مؤكدًا أنه لا مجال للخوض في هذا الأمر، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي، والأمر ليس محل نقاش في وسائل الإعلام، كما أبدى دياز دهشته من عدم انضمام علي جبر، مدافع بيراميدز، للمنتخب الوطني في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، مؤكدا أنه لاعب صاحب خبرات ويستحق الوجود في الفترة المقبلة، كما شدد رامون دياز على أنه تولى المهمة في منتصف الموسم وظهر الفريق بصورة جيدة وفاز على الأهلي والزمالك.

وأوضح رامون دياز أن بيراميدز يسعى للفوز على حرس الحدود يوم 30 مايو الجاري بالجولة الأخيرة، مؤكدًا أن الفريق يحتاج إلى بعض الوقت وتدعيم صفوفه وسيكون أفضل في الموسم المقبل وينافس بقوة على كل البطولات. واستعاد فريق بيراميدز نغمة الانتصارات بفوز سهل على حساب ضيفه النجوم بنتيجة (2-0)، مساء أمس الأربعاء،