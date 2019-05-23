رياضة

رامون دياز مندهش من عدم انضمام نجم بيراميدز للفراعنة

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ ص
رامون دياز
رامون دياز
أغلق الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي بيراميدز، الباب أمام تساؤلات رحيله عن الفريق، مؤكدًا أنه لا مجال للخوض في هذا الأمر، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي، والأمر ليس محل نقاش في وسائل الإعلام، كما أبدى دياز دهشته من عدم انضمام علي جبر، مدافع بيراميدز، للمنتخب الوطني في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، مؤكدا أنه لاعب صاحب خبرات ويستحق الوجود في الفترة المقبلة، كما شدد رامون دياز على أنه تولى المهمة في منتصف الموسم وظهر الفريق بصورة جيدة وفاز على الأهلي والزمالك.
وأوضح رامون دياز أن بيراميدز يسعى للفوز على حرس الحدود يوم 30 مايو الجاري بالجولة الأخيرة، مؤكدًا أن الفريق يحتاج إلى بعض الوقت وتدعيم صفوفه وسيكون أفضل في الموسم المقبل وينافس بقوة على كل البطولات. واستعاد فريق بيراميدز نغمة الانتصارات بفوز سهل على حساب ضيفه النجوم بنتيجة (2-0)، مساء أمس الأربعاء،
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.كأس-العالم-للشباب- 2019 (2)

الليلة 4 مواجهات في اليوم الأول لمونديال الشباب

تنطلق اليوم الخميس فعاليات النسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما) والتي تستضيفها بولندا من 23 مايو الحالي إلى 15 يونيو المقبل بمشاركة 24 منتخبا من ست قارات (6 منتخبات أوروبية، و4 من كل من إفريقيا ومثلها من آسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية ومنتخبان من أوقيانوسيا)، مقسمة على 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، حيث يتأهل أول وثاني الترتيب إلى دور ثمن النهائي، ومن ثم يتأهل أفضل 4 منتخبات حققت المركز الثالث ليكتمل عدد المتأهلين إلى 16، على أن تبدأ بعد ذلك مرحلة خروج المغلوب.
برشلونة‎

رسميا.. برشلونة يضم موهبة هولندية شابة

أبرم نادي برشلونة الإسباني أولى صفقاته الصيفية، صباح اليوم الخميس، بالتعاقد مع موهبة هولندية شابة، لدعم منتصف ميدان الفريق، وبحسب البيان الرسمي لجرونينجن الهولندي، فإن لاعبه لودوفيت ريس وقع عقدًا طويل الأجل مع برشلونة، دون الكشف عن أي تفاصيل مالية، وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن انتقال ريس لبرشلونة سيكون لمدة 5 مواسم مقابل 7 ملايين يورو، وسيحسم المدير الفني للبلوجرانا، إرنستو فالفيردي، موقفه من المشاركة مع الفريق الأول أو البدء مع فريق الشباب.
ليفربول - برشلونة (2)

ليفربول يزف أنباء سارة للجماهير قبل نهائي الأبطال

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن آخر تطورات جاهزية لاعبه البرازيلي روبيرتو فيرمينو، لنهائي دوري أبطال أوروبا، أمام توتنهام، في المباراة المقرر لها يوم 1 يونيو المقبل، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» في العاصمة الإسبانية مدريد، وقال المدرب الألماني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للريدز: «اليوم عاد فيرمينو للتدريبات، وشارك في 70 % من الحصة التدريبية، غدًا على الأرجح سيكون جاهزًا.. تبدو حالة فيرمينو جيدة، لقد عاد للتدريب بقوة.. لا نزال حريصين، ونريد التأكد من عدم حدوث شيء».
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تدريب-بيراميدز (2)

دياز: نحتاج للدعم والوقت لاقتناص الألقاب من القطبين

أوضح رامون دياز، مدرب بيراميدز، أن الفريق جديد ويحتاج لبعض الوقت لاقتناص الألقاب من أنياب الأهلي والزمالك. وأشار دياز إلى أن الدوري المصري قوي ومليء بالتنافسية، موضحًا أنه سيعقد جلسة مع الإدارة لبحث تدعيم الفريق بعدة صفقات جديدة، خاصة أن الفريق ما زال يحتاج للدعم، مضيفًا أن هناك لاعبين مميزين في الدوريات الخليجية يرغب في ضمهم، لكن العامل المالي سيلعب دوره بلا شك، وعن افتقاد الفريق للدوافع بعد تقلص فرص التتويج بالدوري، قال: "ربما حدث ذلك، لكنه ليس عذرًا، ويجب أن يتسم الفريق بالاحترافية، نحن نلعب دفاعًا عن نادٍ قوي، وإدارة لم تبخل بشيء".
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مفاوضات بيراميدز مع رينارد وانتقاد كينو.. دياز يتحدث

أبدى الأرجنتيني رامون دياز، مدرب نادي بيراميدز، حزنه على ضياع نقطتين من فريقه على يد وادي دجلة، وأشار إلى أنَّه ليس سعيدًا بما قدمه الفريق في آخر 3 مباريات، وتحديدًا لقاء دجلة، لكن الفريق يجب عليه أن يراجع نفسه، خاصة وأنَّ الأداء كان ضعيفًا، وانتقد دياز، اللاعب البرازيلي ماركوس كينو نجم الفريق، مؤكدًا أنه افتقد الفاعلية في المباريات الثلاث الأخيرة وكان بعيدًا عن مستواه، ورفض رامون دياز، التعليق على مفاوضات بيراميدز مع الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب منتخب المغرب مؤكدًا أنه لا يملك أي تعليق، أو معلومة.
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سرقة أموال ومجوهرات من مدرب بيراميدز قبل مواجهة دجلة

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية، أن منزل الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تعرض للسرقة في فجر اليوم الثلاثاء، حيث يقع المنزل في بيونيس أيرس، عاصمة الأرجنتين، وذكرت صحيفة «أوليه» الأرجنتينية أن منزل دياز تعرض لسطو من خلال تشكيل عصابي استولى على مبالغ مالية ومجوهرات، بالإضافة إلى بعض الجوائز التي كانت بالمنزل، وأوضحت الصحيفة أن منزل مدرب بيراميدز، لا يوجد به أحد منذ يناير الماضي، حيث كانت آخر زيارة لدياز قبل أن يبدأ عمله في مصر.
تركي آل الشيخ

تعرف على هدية تركي الشيخ لـ"علي جبر" بمناسبة زواجه

لا صوت يعلو بين لاعبي بيراميدز على صوت الهدية التي منحها تركي آل شيخ مالك النادي ورئيس هيئة الترفيه لزميلهم في الفريق علي جبر مدافع بيراميدز الحالي والمنتخب الوطني، احتفالاً بزفافه الذي أقيم بعد مباراة الفريق مع الزمالك والتي نجح بيراميدز في التفوق فيها وتحقيق الفوز بهدف مقابل لا شيء أحرزه علي جبر. لاعبو بيراميدز فوجئوا بما يتردد عن تلقي زميلهم هدية عبارة عن مبلغ مالي بلغت قيمته 150 ألف دولار، ما يقرب من 2 مليون و500 ألف جنيه، وهي قيمة لم يحصل عليها أي لاعب منهم على سبيل الهدية من قبل.
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