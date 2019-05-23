النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل ابنة القرضاوي

تحرير:محمد الأشموني ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ ص

ابنة القرضاوي

تبدأ محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، نظر استئناف نيابة أمن الدولة العليا، على القرار الصادر بإخلاء سبيل 5 متهمين بتدابير احترازية، فى اتهامهم بتمويل الإرهاب، والتحريض ضد الدولة، ونشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير فى الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، وذلك بعد قرار الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بإخلاء سبيل المتهمين في القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة بشركاء ابنة القرضاوى.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية جرائم الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. وأسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام