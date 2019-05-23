رئيس الزمالك السابق: لهذا السبب فشلت صفقة أبو تريكة

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٢ ص

محمد أبو تريكة

كشف كمال درويش، الرئيس السابق لنادي الزمالك، كواليس انضمام الثنائي حسام وإبراهيم حسن إلى القلعة البيضاء، وقال درويش في تصريحات تليفزيونية: "أحد الصحفيين أبلغني بأن الثنائي سيرحل عن الأهلي، فما رأيك في ضمه؟ قلت له أوافق بكل تأكيد على أن يأتيا إلى منزلي، وكنت أسكن بجوار منزل نبوي إسماعيل (وزير الداخلية في ذلك التوقيت)، ولذلك كانت المنطقة مليئة بالحراسة المشددة، ورغم أنهما جاءاني في الثانية فجرا، إلا أن الأمر انكشف ووجدت الجميع يتحدث عن الأمر في اليوم التالي".

وواصل رئيس الزمالك السابق: "في اليوم التالي علمت أن الأهلي عرض عليهما توفير كل طلباتهما من أجل التجديد وعدم الانضمام إلى الزمالك، لكنهما التزما بكلمتهما معي وقررا الانضمام للزمالك". واستكمل كمال درويش: "أنا رجل فني بالأساس، وبالتالي كنت أعلم أن حسام وإبراهيم حسن يملكان الروح القتالية التي يحتاجها الزمالك،

وواصل رئيس الزمالك السابق: "في اليوم التالي علمت أن الأهلي عرض عليهما توفير كل طلباتهما من أجل التجديد وعدم الانضمام إلى الزمالك، لكنهما التزما بكلمتهما معي وقررا الانضمام للزمالك".



واستكمل كمال درويش: "أنا رجل فني بالأساس، وبالتالي كنت أعلم أن حسام وإبراهيم حسن يملكان الروح القتالية التي يحتاجها الزمالك، وبالتالي سيكون انضمامهما لنا إضافة كبيرة، وهذا ما تحقق بالفعل".



وأردف رئيس الزمالك السابق: "كنت أرفض تمويل أي طرف خارجي لصفقات الزمالك، ولو كنت أوافق على هذا المبدأ لكان محمد أبو تريكة لاعبا في الزمالك الآن. حسام حسن حصل على نصف مليون جنيه ومثلهم لإبراهيم حسن، ولم يكن يوجد أي لاعب في الفريق وقتها يحصل على هذا المبلغ باستثناء حازم إمام".

