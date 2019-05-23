رياضة

رئيس الزمالك السابق: لهذا السبب فشلت صفقة أبو تريكة

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٢ ص
محمد أبو تريكة
محمد أبو تريكة
كشف كمال درويش، الرئيس السابق لنادي الزمالك، كواليس انضمام الثنائي حسام وإبراهيم حسن إلى القلعة البيضاء، وقال درويش في تصريحات تليفزيونية: "أحد الصحفيين أبلغني بأن الثنائي سيرحل عن الأهلي، فما رأيك في ضمه؟ قلت له أوافق بكل تأكيد على أن يأتيا إلى منزلي، وكنت أسكن بجوار منزل نبوي إسماعيل (وزير الداخلية في ذلك التوقيت)، ولذلك كانت المنطقة مليئة بالحراسة المشددة، ورغم أنهما جاءاني في الثانية فجرا، إلا أن الأمر انكشف ووجدت الجميع يتحدث عن الأمر في اليوم التالي".
وواصل رئيس الزمالك السابق: "في اليوم التالي علمت أن الأهلي عرض عليهما توفير كل طلباتهما من أجل التجديد وعدم الانضمام إلى الزمالك، لكنهما التزما بكلمتهما معي وقررا الانضمام للزمالك". واستكمل كمال درويش: "أنا رجل فني بالأساس، وبالتالي كنت أعلم أن حسام وإبراهيم حسن يملكان الروح القتالية التي يحتاجها الزمالك،
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الليلة 4 مواجهات في اليوم الأول لمونديال الشباب

تنطلق اليوم الخميس فعاليات النسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما) والتي تستضيفها بولندا من 23 مايو الحالي إلى 15 يونيو المقبل بمشاركة 24 منتخبا من ست قارات (6 منتخبات أوروبية، و4 من كل من إفريقيا ومثلها من آسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية ومنتخبان من أوقيانوسيا)، مقسمة على 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، حيث يتأهل أول وثاني الترتيب إلى دور ثمن النهائي، ومن ثم يتأهل أفضل 4 منتخبات حققت المركز الثالث ليكتمل عدد المتأهلين إلى 16، على أن تبدأ بعد ذلك مرحلة خروج المغلوب.
برشلونة‎

رسميا.. برشلونة يضم موهبة هولندية شابة

أبرم نادي برشلونة الإسباني أولى صفقاته الصيفية، صباح اليوم الخميس، بالتعاقد مع موهبة هولندية شابة، لدعم منتصف ميدان الفريق، وبحسب البيان الرسمي لجرونينجن الهولندي، فإن لاعبه لودوفيت ريس وقع عقدًا طويل الأجل مع برشلونة، دون الكشف عن أي تفاصيل مالية، وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن انتقال ريس لبرشلونة سيكون لمدة 5 مواسم مقابل 7 ملايين يورو، وسيحسم المدير الفني للبلوجرانا، إرنستو فالفيردي، موقفه من المشاركة مع الفريق الأول أو البدء مع فريق الشباب.
ليفربول - برشلونة (2)

ليفربول يزف أنباء سارة للجماهير قبل نهائي الأبطال

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن آخر تطورات جاهزية لاعبه البرازيلي روبيرتو فيرمينو، لنهائي دوري أبطال أوروبا، أمام توتنهام، في المباراة المقرر لها يوم 1 يونيو المقبل، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» في العاصمة الإسبانية مدريد، وقال المدرب الألماني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للريدز: «اليوم عاد فيرمينو للتدريبات، وشارك في 70 % من الحصة التدريبية، غدًا على الأرجح سيكون جاهزًا.. تبدو حالة فيرمينو جيدة، لقد عاد للتدريب بقوة.. لا نزال حريصين، ونريد التأكد من عدم حدوث شيء».
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الأهلى والزمالك مهددان باللعب بدون جمهور

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قدرها 50 ألف جنيه، لما بدر من جماهيره من سباب وقذف زجاجات داخل الملعب على الجهاز الفني والإداري ولاعبي سموحة بعد مباراة الفريقين، التي اُقيمت بينهما يوم السبت الماضي، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، أحرزه جيرالدو في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، وهددت المسابقات إدارة النادي الأهلي في حالة تكرار خروج جماهيره عن النص ستقام مبارياته المقبلة بدون جمهور خاصة أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها.
ابراهيم-حسن

تفاصيل خناقة إبراهيم حسن مع جمهور الأهلي (فيديو)

شهدت الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي وسموحة، مساء السبت، مشاجرة بين الجهاز الفني للأخير وعدد من مشجعي القلعة الحمراء، بعد الهدف الذي سجله الفريق الأحمر في الوقت بدل الضائع للمباراة. وسجل المارد الأحمر هدفا قاتلا في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للمباراة +98، عن طريق الأنجولي جيرالدو دا وكوستا، وهو الأمر الذي اعترض عليه الجهاز الفني لسموحة بقيادة حسام حسن، خاصة أن الحكم الرابع قد أشار، وفقا لقرار حكم الساحة أمين عمر، باحتساب 7 دقائق وقتا بدلا من الضائع.
نادي الزمالك

هنبقى نغمات على الهواتف..تصريحات جديدة لرئيس الزمالك

هاجم رئيس نادي الزمالك، إحدى شركات الاتصالات الراعية لغريمه اللدود الأهلي، بسبب ما بدر منها، خلال الإعلان الدعائي للقلعة الحمراء، عقب حصولها على رعاية الفريق الأحمر لمدة 4 سنوات، وقال رئيس الزمالك، خلال لقائه ببرنامج «الزمالك اليوم»، الذي يعرض عبر فضائية «المحور» إنه ليس من الطبيعي ما فعلته شركة الاتصالات، مشيرا إلى أن هناك استفزازات واضحة خلال الإعلان، مضيفًا: «عملنا أغنية للزمالك وهتنزل تبقى نغمات للهواتف، وده الفرق بينا وبين شركة الاتصالات اللي طلعت نادي الزمالك واحدة ست».
نادر السيد

نادر السيد يكشف تفاصيل «خناقة» مذيع قناة الأهلي

كشف نادر السيد، حارس مرمى الزمالك والأهلي والمنتخب الوطني السابق، حقيقة اشتباكه مع أحد المعلقين بقناة النادي الأهلي، خلال حضوره لمباراة القمة بين شباب الزمالك والأهلي مواليد عام 99، لمشاهدة نجله الذي يلعب ضمن صفوف الفريق الأبيض، حيث أكد أنه فوجئ باقتراب أحد مذيعي قناة القلعة الحمراء منه موجهًا حديثه للسيد: «أنتم مش بتحفلوا علينا بالخمسة إحنا نحفل عليكم بالستة». وأضاف السيد في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم» أنه لم يرد على المعلق ولا على استفزازاته لأنه لن يثير أي أزمة وأنه يعتبر محاولة الاشتباك معه إهانة للنادي الأهلي لأنهم كانوا داخل النادي.
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