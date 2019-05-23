يتم إصدارها قريبا.. ما سندات البنية التحتية؟

تسعى الحكومة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال طرح أدوات جديدة سواء كانت سندات أو صكوكا أو غيرهما بهدف سد عجز الموازنة العامة للدولة ومن ضمنها سندات البنية التحتية

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٤ ص

سندات

تعتزم الحكومة إصدار سندات البنية التحتية خلال النصف الثاني من العام المالي المقبل 2019- 2020، وذلك لأول مرة في مصر، بحسب "إنتربرايز"، ومن المخطط أن تكون السندات طويلة الأجل نسبيا وتوجه إلى مشروعات البنية التحتية بالدولة. وبدأت الحكومة في محادثات مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، عن إصدار السندات، وذلك لتنويع مصادر التمويل. وفي وقت سابق، أعلن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عن القيام بتسعير أول سند عالمي له، وأوضح أن السند يعكس طلب المستثمرين على الصعيد العالمي للاستثمارات المستدامة عالية الجودة.

ما سندات البنية التحتية؟ هي عبارة عن شكل من أشكال تمويل المشاريع، ووفقا لتعريف البنك الدولي، فإن سندات البنية التحتية هي سندات تصدر بغرض تمويل مشروعات البنية التحتية ذات المصلحة العامة. وعادةً ما تخضع لعقود شراكة بين القطاعين العام والخاص، وعادة ما تشتمل على ضمانات عامة، كما يمكن إصدار تلك السندات