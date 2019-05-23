أوناش مرور لمواجهة الأعطال المتوقعة بسبب الحرارة

تحرير:محمد الأشموني ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص

سيارات مرور

شنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي، حملاتها المكبرة لتحقيق الانضباط المروري بالميادين والشوارع، ونجح الرادار في ملاحقة قائدي السيارات بسرعات جنونية، وتم ضبط 1662 مخالفة رادار خلال 24 ساعة، بالطرق السريعة، "زراعي - صحراوي" ومداخل ومخارج القاهرة، بينما شددت الخدمات المرورية خدماتها بالطرق الداخلية والميادين الحيوية، فيما تم تكثيف التواجد الأمني عبر توزيع خدمات إضافية وعمل حملات مرورية لرصد المخالفات بكافة أنواعها، وعمل تحليل مخدرات عشوائي للسائقين.

في الوقت ذاته دفعت الإدارة العامة للمرور بأوناش، إلى الشوارع، بسبب موجة الحر الشديد والأعطال التي من المتوقع حدوثها للمركبات بكافة أنواعها. كما استهدف رجال الإدارة العامة للمرور حملات أخرى لإزالة الإشغالات، وأصدرت قيادات المرور توجيهاتها لضبط «التكاتك» وعدم خروجها إلا بعد التراخيص، وتكثيف