جريمة

أوناش مرور لمواجهة الأعطال المتوقعة بسبب الحرارة

تحرير:محمد الأشموني ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص
سيارات مرور
سيارات مرور
شنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي، حملاتها المكبرة لتحقيق الانضباط المروري بالميادين والشوارع، ونجح الرادار في ملاحقة قائدي السيارات بسرعات جنونية، وتم ضبط 1662 مخالفة رادار خلال 24 ساعة، بالطرق السريعة، "زراعي - صحراوي" ومداخل ومخارج القاهرة، بينما شددت الخدمات المرورية خدماتها بالطرق الداخلية والميادين الحيوية، فيما تم تكثيف التواجد الأمني عبر توزيع خدمات إضافية وعمل حملات مرورية لرصد المخالفات بكافة أنواعها، وعمل تحليل مخدرات عشوائي للسائقين.
في الوقت ذاته دفعت الإدارة العامة للمرور بأوناش، إلى الشوارع، بسبب موجة الحر الشديد والأعطال التي من المتوقع حدوثها للمركبات بكافة أنواعها. كما استهدف رجال الإدارة العامة للمرور حملات أخرى لإزالة الإشغالات، وأصدرت قيادات المرور توجيهاتها لضبط «التكاتك» وعدم خروجها إلا بعد التراخيص، وتكثيف
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3 مصابين في تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الخميس؛ إثر تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو في منطقة النزهة، وتسبب الحادث المروري في حالة من الزحام، ودفع اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة بأوناش الإغاثة المنتشرة بمختلف الميادين والمحاور الرئيسية للعمل على رفع حطام الحادث وتجنيب السيارتين نهر الطريق، في الوقت الذي نقلت سيارتا إسعاف المصابين الثلاثة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وسط انتشار الخدمات المرورية لسحب الكثافات.
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10 حرائق نتيجة الموجة الحارة في كفر الشيخ

تسببت الموجة الحارة، اليوم الخميس، في اشتعال 10 حرائق محدودة بعدد من مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، إذ تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأموري كلًا من مراكز "كفر الشيخ، وسيدي سالم، ومطوبس، وبيلا" بنشوب حرائق متفرقة في عدد من القرى، وعلى الفور هرعت 20 سيارة إطفاء لأماكن نشوب النيران، تحت إشراف العميد رضا حبيب مدير إدارة الحماية المدنية، حيث تمت السيطرة على الحرائق قبل امتدادها لأماكن مجاورة، ولم يصب أي من المواطنين بإصابات سوى حالتي اختناق.
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سقوط كابل كهرباء بسبب الحر يحرق منزلين في البحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل منزلين بمنطقة كفر سليم بكفر الدوار، أثر سقوط سلك ضغط عالي 66 على السطحين، ما أدى إلى اشتعال الحريق، وأنقذت الحماية المدنية المنطقة من كارثة أثر إخماد النيران بعد وصولها لخط الغاز في المنزلين، وكشفت المعاينة أن سبب الحريق هو ارتفاع درجة الحرارة وحدوث لين في السلك فسقط على السطحين. وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث سماع صوت شرز قوية من التيار العالى بالمنطقة أدى إلى اشتعال منزلين.
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إخلاء سبيل محمود حسين صحفي الجزيرة بتدابير احترازية

"بابا أخد إخلاء سبيل، الحمد لله" بهذه الكلمات أعلنت الزهراء محمود حسين، ابنة الصحفي محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة في القاهرة عن إخلاء سبيل والدها وذلك في منشور عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم الخميس، إذ أصدرت محكمة الجنايات قرارا بإخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية المتهم فيها بنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية، بما يسيء لمؤسسات الدولة؛ بهدف التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.
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مشاجرة-الزاوية‎

معركة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة في حلوان

وقعت مشاجرة بالأسلحة النارية، بين عائلتين بمنطقة حلوان بالقاهرة، بسبب خلافات الجيرة، تسببت في وقوع 5 مصابين، وبإخطار اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، أمر بانتقال ضباط القسم إلى موقع الحادث، وسرعة عمل التحريات اللازمة، والقبض على المتهمين، وسماع أقوال شهود العيان، وضبط الأسلحة النارية المستخدمة في المشاجرة.. حيث تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة ، وبانتقال رجال المباحث الى المكان، تبين وجود خلافات بين عائلتين نتج عنها مشاجرة، وتم القبض على المتهمين فى الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقا‎ت.
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إصابة 5 أشخاص فى حادثي تصادم بالصحراوي والدائرى

شهد صباح اليوم الاثنين، وقوع حادثي مرور، الأول كان أعلى الطريق الدائري، إذ تصادمت سيارتين إحداهما ملاكي والثانية أجرة، مما تسبب فى إصابة 4 مواطنين، تم نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج، فيما تسبب الحادث فى حالة من التكدس المروري، وتدخلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث وتسيير السيارات، كما شهد طريق الإسكندرية الصحراوي إصابة مواطن بإصابات خطيرة، إذ صدمته سيارة أجرة خلال محاولتة عبور الطريق الدائرى من جهة إلى الأخرى، وتم التحفظ على السائق المتسبب فى الحادث، وكذلك التحفظ على سيارته على جانب الطريق، لمنع التكدس المروري.
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سقوط المتهمين بتعذيب طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

حلت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، لغز واقعة اختطاف طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعذيبه بمنطقة الوايلي، حيث ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين، والذين تبين أنهم خططوا لارتكاب الواقعة للحصول على فدية، حيث عثر أحد جيران الضحية، عليه مقيدا بسلاسل حديدية وملقى بأحد الشوارع، فأبلغ والده الذي أسرع إلى المكان، وعثر على نجله في حالة سيئة، فتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتبين أنه تعرض للضرب المبرح، تحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة.
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ضبط 840 ألف صاروخ ألعاب نارية قبل طرحها بالأسواق

لاحق أمن القاهرة، اليوم السبت، تجار الألعاب النارية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تاجر بحوزته 840 ألف صاروخ ألعاب نارية، حيث أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة الجمالية، قيام تاجر ألعاب نارية بحيازة وتجميع كميات من الألعاب النارية بداخل مخزن ملكه بدائرة القسم، بقصد الاتجار. وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه حال وجوده داخل المخزن المشار إليه، وعُثر بداخله على 21 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى 840 ألف صاروخ مختلفة الأشكال والأنواع.
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