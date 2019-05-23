الأهلي يفقد نجمه أمام المقاولون العرب

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص

الأهلي

تلقى النادي الأهلي، بقيادة مديره الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي، ضربة موجعة قبل لقاء المقاولون العرب المقبل بالدوري الممتاز، بعد تأكد غياب المدافع ياسر إبراهيم، بداعي الإيقاف بسبب تراكم البطاقات، وحصل ياسر إبراهيم على الإنذار الثالث أمام الإسماعيلي، ليتأكد غيابه عن المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب بداعي الإيقاف، حيث من المقرر أن يواجه المارد الأحمر المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019.

يشار إلى أن الإسماعيلي أوقف انتصارات ضيفه الأهلي، بالتعادل معه بنتيجة 1-1، مساء أمس الأربعاء، على ملعب برج العرب، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري الممتاز لموسم 2018-2019. تقدم الأهلي بهدف المغربي وليد أزارو في الدقيقة 73، لكن الإسماعيلي تعادل في الدقيقة 84 عن طريق كريم بامبو،