موسكو:3500 روسي «إرهابيون» بالعراق وسوريا وأفغانستان

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص

فرد مسلح - تعبيرية

أعلن نائب رئيس إدارة مكافحة التطرف في الداخلية الروسية، ايجور موروزوف، أن أكثر من 3500 مواطن روسي، بينهم قرابة 700 امرأة، يتواجدون في مخيمات المسلحين في سوريا والعراق وافغانستان. وقال نائب رئيس إدارة مكافحة التطرف في الداخلية الروسية، في تصريح صحفي اليوم الخميس حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "لدينا معلومات تؤكد أن أكثر من 3500 مواطن روسي، بينهم 700 امرأة، يتواجدون حاليا في الأراضي السورية والعراقية والافغانية"، لافتا إلى أن النساء ذهبن إلى هناك مع أزواجهن.

الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ليست فريق إطفاء ولا تستطيع إنقاذ كل شيء وخاصة ما لا يعتمد عليها وحدها. وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي بعد المحادثات الروسية النمساوية في سوتشي، حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "لقد قلت للإيرانيين مرارًا، إنني لا أرى فائدة لهم من الخروج