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موسكو:3500 روسي «إرهابيون» بالعراق وسوريا وأفغانستان

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص
فرد مسلح - تعبيرية
فرد مسلح - تعبيرية
أعلن نائب رئيس إدارة مكافحة التطرف في الداخلية الروسية، ايجور موروزوف، أن أكثر من 3500 مواطن روسي، بينهم قرابة 700 امرأة، يتواجدون في مخيمات المسلحين في سوريا والعراق وافغانستان. وقال نائب رئيس إدارة مكافحة التطرف في الداخلية الروسية، في تصريح صحفي اليوم الخميس حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "لدينا معلومات تؤكد أن أكثر من 3500 مواطن روسي، بينهم 700 امرأة، يتواجدون حاليا في الأراضي السورية والعراقية والافغانية"، لافتا إلى أن النساء ذهبن إلى هناك مع أزواجهن.
الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ليست فريق إطفاء ولا تستطيع إنقاذ كل شيء وخاصة ما لا يعتمد عليها وحدها. وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي بعد المحادثات الروسية النمساوية في سوتشي، حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "لقد قلت للإيرانيين مرارًا، إنني لا أرى فائدة لهم من الخروج
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ميركل-وماكرون

صراع بين ميركل وماكرون على مناصب أوروبا الرفيعة

تتجه أنظار العالم في الوقت الحالي إلى الاتحاد الأوروبي، والذي يعقد انتخاباته البرلمانية على مدار الأيام القليلة المقبلة، خاصة وأن تلك الأحداث قد تؤثر بشكل رئيسي على سياسات تلك المنطقة تجاه العالم وقضاياه الساخنة. ولا شك أن الترتيبات الحالية في الاتحاد الأوروبي قد تلقى بظلالها على علاقة بعض القوى الكبرى في المجموعة، وبالأخص ألمانيا وفرنسا، وهما الدولتان الأكثر تأثيرًا على المستوى السياسي في بروكسل، خاصة بعد خروج بريطانيا المنتظر إتمامه خلال الأشهر القليلة المقبلة.
انتخابات-البرلمان-الأوروبي

بدء انتخابات البرلمان الأوروبي.. وطفرة يمينية متوقعة

بدايةً من اليوم، 23 من شهر مايو، وحتى يوم 26 من الشهر نفسه، يتوجه نحو 350 مليون مواطن من دول الاتحاد الأوروبي، يحق لهم التصويت، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان الأوروبي، لاختيار 751 نائبا، يقررون مئات القوانين كل عام، بدءا من عدد ساعات عمل الموظفين، مرورا بنوعية الهواء الذي يتنفسه المواطنون، وصولا إلى قوانين خصوصية البيانات. وستحدد هذه الانتخابات مستقبل الاتحاد الأوروبي، الذي يواجه تصاعد شعبية القوميين في جميع أنحاء القارة، مع استمرار عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المسيطرة على جدول الأعمال السياسي.
الشرطة-البريطانية (3)

رويترز: إغلاق مقر الحكومة البريطانية بسبب جسم مشبوه

ذكرت وكالة أنباء "رويترز" في نبأ عاجل منذ قليل، أن الشرطة البريطانية تتحرى جسما مشبوها قرب مكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماي. ونقلت قناة العربية" عن الشرطة البريطانية، إن ضباط متخصصين وصلوا للتحقيق في جسم مشبوه قرب مكتب ماي. وأوضحت الشرطة البريطانية أن "الإغلاق مؤقت حتى الانتهاء من التمشيط"، وفقا لما ذكرته "إكسترا نيوز" عبر حسابها على "تويتر". وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أنه تم منع أي شخص من الدخول أو الخروج من مقر الحكومة الكائن في 10 داونينج ستريت.
البرلمان-الأوروبي

كيف يؤثر «البريكست» على انتخابات البرلمان الأوروبي؟

يتوجه ملايين الأوروبيين إلى مراكز الاقتراع في جميع أنحاء القارة العجوز، بداية من اليوم الخميس وحتى السادس والعشرين من الشهر نفسه، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان الأوروبي، لاختيار نوابهم في المجلس التشريعي، ومن ضمنهم 55 مليون بريطاني، ستكون هذه المرة الأخيرة لهم للمشاركة في الانتخابات الأوروبية، قبل الموعد النهائي لخروجهم من الاتحاد الأوروبي المقرر له في نهاية شهر أكتوبر المقبل، في الوقت الذي يرى فيه البعض التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي داخل بريطانيا، بمنزلة تصويت آخر على البريكست.
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سوريا 2

الجامعة العربية تحذز من استهداف المدنيين غرب سوريا

أدانت جامعة الدول العربية استهداف المدنيين وتدمير عدد من المنشآت في غرب سوريا خاصة خلال اليومين الماضيين، ووصفت هذه العمليات العسكرية بأنها خرق للقانون الدولي ولا تخدم هدف الاستقرار وجلب السلام إلى سوريا، وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية يُتابع بقلق التبعات الإنسانية للعمليات العسكرية في شمال غرب سوريا منذ نهاية الشهر الماضي.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

إعمار سوريا يغري بوتين.. واعتبارات سياسية ترجح كفته

لا شك أنه كان لدى روسيا العديد من الدوافع عندما تدخلت في سوريا منذ ثلاثة أعوام، حيث كان الكرملين قلقًا من فقدان السيطرة على القاعدة البحرية في طرطوس، وهي أهم أصولها الإستراتيجية في الشرق الأوسط، وذلك إذا تم إسقاط النظام. وسعت روسيا بشكل واضح لتثبت حليفها الموثوق بشار الأسد، وهو الأمر الذي اتضحت علاماته بعد فقدان المعارضة والتنظيمات المتطرفة مساحات شاسعة كانت تحت سيطرتهم بشكل رئيسي خلال السنوات التق سبقت التدخل العسكري الروسي في سوريا خلال عام 2015.
علم-الاتحاد-الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يُحذر من التصعيد في إدلب السورية

حذر الاتحاد الأوروبي، من التصعيد في محافظة إدلب السورية وريف حماة الشمالي جراء تكثيف الغارات الجوية هناك، داعيا روسيا وتركيا لتنفيذ التزاماتها بشأن منطقة خفض التصعيد. وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي في بيان أوردته روسيا اليوم، إن "الأطراف الضامنة لأستانا تعهدت بموجب اتفاق عقد في سبتمبر الماضي، بالإبقاء على منطقة خفض التصعيد في إدلب"، مؤكدا أن هذا الاتفاق يجب احترامه، لأن التصعيد العسكري يعرض حياة أكثر من 3 ملايين مدني للخطر، وهو سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية وسيزيد من خطورة مواصلة زعزعة الاستقرار في سوريا.
ابو بكر-البغدادى

مفاجأة مذهلة في فيديو أبو بكر البغدادي الأخير

أكدت خلية الصقور الاستخبارية في العراق، الخميس، أن أغلبية الإرهابيين الذين ذكرهم زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي في تسجيله الأخير، قتلوا في غارة جوية نفذتها الخلية في سوريا أواخر العام الماضي. وقالت الخلية إن "أغلبية أسماء الإرهابيين الذين ذكرهم البغدادي في خطابه المسجل، قد قتلوا في ضربة جوية على منطقة سوسة العام الماضي"، في دير الزور شرقي سوريا. وظهر البغدادي في تسجيل مصور قبل أيام وهو جالس على الأرض، ويتحدث إلى أعضاء في التنظيم، وظهر بعض المساعدين وهم يستمعون إليه، فيما كانت ووجوههم مغطاة.
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