المنياوي: لا ننظر للمربع الذهبي ونسعى لإصلاح النادي

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص

صبري المنياوي

أعرب صبري المنياوي، مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، عن رضاه التام عقب تعادل فريقه إيجابيا أمام الأهلي، لاسيما وأن النتيجة اقترنت بأداء رجولي من جميع اللاعبين، وأضاف: "أشكر جميع اللاعبين على الأداء الجيد والروح القتالية طوال شوطي المباراة، لا ننظر حاليا إلى المربع الذهبي، ولكننا كنا مهتمين بتحسين وضعنا في جدول المسابقة، بجانب زرع الروح القتالية داخل اللاعبين، وأضعنا 4 أهداف محققة على مدار شوطي المباراة، ولولا براعة محمد الشناوي لكانت النتيجة ستتغير لصالحنا، مكسب المباراة هو الروح القتالية لدى اللاعبين والأداء الجيد".

وواصل مدير الكرة بالإسماعيلي: "خسرنا جماهير الإسماعيلي بسبب سوء النتائج خلال الفترة السابقة، ونتمنى أن نحقق نتائج جيدة خلال المباريات المتبقية، حتى تعود جماهير الدراويش لمؤازرة الفريق مجددا، ونسعى لإصلاح الأمور داخل النادي، حتى يعود إلى سابق عهده، خاصة أن الإسماعيلي أحد أكبر الأندية المصرية والعربية

وواصل مدير الكرة بالإسماعيلي: "خسرنا جماهير الإسماعيلي بسبب سوء النتائج خلال الفترة السابقة، ونتمنى أن نحقق نتائج جيدة خلال المباريات المتبقية، حتى تعود جماهير الدراويش لمؤازرة الفريق مجددا، ونسعى لإصلاح الأمور داخل النادي، حتى يعود إلى سابق عهده، خاصة أن الإسماعيلي أحد أكبر الأندية المصرية والعربية والإفريقية".



وأوقف الإسماعيلي، انتصارات ضيفه الأهلي، بالتعادل معه بنتيجة 1-1، على ملعب برج العرب، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري الممتاز لموسم 2018-2019.



ورفع الأهلي رصيده إلى 74 نقطة في صدارة الترتيب، مقابل 42 نقطة للإسماعيلي في المركز السابع، ليشتعل صراع القمة بين الأهلي والزمالك الذي يحتل المركز الثالث برصيد 66 نقطة، علمًا بأن الأحمر خاض 32 مباراة، أما الزمالك خاض 29 مواجهة.

