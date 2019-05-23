رياضة

المنياوي: لا ننظر للمربع الذهبي ونسعى لإصلاح النادي

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص
صبري المنياوي
صبري المنياوي
أعرب صبري المنياوي، مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، عن رضاه التام عقب تعادل فريقه إيجابيا أمام الأهلي، لاسيما وأن النتيجة اقترنت بأداء رجولي من جميع اللاعبين، وأضاف: "أشكر جميع اللاعبين على الأداء الجيد والروح القتالية طوال شوطي المباراة، لا ننظر حاليا إلى المربع الذهبي، ولكننا كنا مهتمين بتحسين وضعنا في جدول المسابقة، بجانب زرع الروح القتالية داخل اللاعبين، وأضعنا 4 أهداف محققة على مدار شوطي المباراة، ولولا براعة محمد الشناوي لكانت النتيجة ستتغير لصالحنا، مكسب المباراة هو الروح القتالية لدى اللاعبين والأداء الجيد".
وواصل مدير الكرة بالإسماعيلي: "خسرنا جماهير الإسماعيلي بسبب سوء النتائج خلال الفترة السابقة، ونتمنى أن نحقق نتائج جيدة خلال المباريات المتبقية، حتى تعود جماهير الدراويش لمؤازرة الفريق مجددا، ونسعى لإصلاح الأمور داخل النادي، حتى يعود إلى سابق عهده، خاصة أن الإسماعيلي أحد أكبر الأندية المصرية والعربية
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الليلة 4 مواجهات في اليوم الأول لمونديال الشباب

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الإسماعيلي يعسكر للأهلي في الإسكندرية

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أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة سموحة المقرر لها في العاشرة مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، بملعب بتروسبورت. ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز للحفاظ على صدارة جدول الترتيب الذي يتصدره برصيد 67 نقطة بينما يامل سموحة في الإبتعاد عن صراع الهبوط الذي اشتعل بعد فوز حرس الحدود ووصوله للنقطة 35 نفس رصيد الفريق السكندري، الذي زادت أهمية مواجهته أمام الأهلي بعد فوز الفريق العسكري.
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