تجديد حبس 25 متهما بتنظيم «اللهم ثورة» 15 يوما

تحرير:تهامى البندارى ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص

متهمون- أرشيفية

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، تجديد حبس 25 متهما، ينتمون لتنظيم يدعى «اللهم ثورة»، 15 يوما أخرى على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالتخطيط لتنفيذ بعض العمليات العدائية ضد مؤسسات البلاد، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، وعقد عدة اجتماعات عبر شبكة المعلومات الدولية للاتفاق على خطوات تنفيذ مخططهم الإرهابي، وارتكاب أعمال فوضوية بغرض إظهار الدولة في مظهر الضعيف، وذلك بالتزامن مع أحداث الذكرى الماضية لثورة الخامس والعشرين من يناير.

واجهت النيابة المتهمين بتحريات جديدة تسلمتها من قطاع الأمن الوطني عن نشاطهم في الخلية المسماة إعلاميا بـ«اللهم ثورة»، والتي أعلنت عن ضبطها وزارة الداخلية، قبل أشهر ماضية، وشملت التحريات نشاط المتهمين ومحاولاتهم إحداث نوع من الفوضى داخل الأراضي. كما دلت التحريات على اعتزام المتهمين توجيه