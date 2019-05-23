جريمة

تجديد حبس 25 متهما بتنظيم «اللهم ثورة» 15 يوما

تحرير:تهامى البندارى ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص
متهمون- أرشيفية
متهمون- أرشيفية
قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، تجديد حبس 25 متهما، ينتمون لتنظيم يدعى «اللهم ثورة»، 15 يوما أخرى على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالتخطيط لتنفيذ بعض العمليات العدائية ضد مؤسسات البلاد، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، وعقد عدة اجتماعات عبر شبكة المعلومات الدولية للاتفاق على خطوات تنفيذ مخططهم الإرهابي، وارتكاب أعمال فوضوية بغرض إظهار الدولة في مظهر الضعيف، وذلك بالتزامن مع أحداث الذكرى الماضية لثورة الخامس والعشرين من يناير.
واجهت النيابة المتهمين بتحريات جديدة تسلمتها من قطاع الأمن الوطني عن نشاطهم في الخلية المسماة إعلاميا بـ«اللهم ثورة»، والتي أعلنت عن ضبطها وزارة الداخلية، قبل أشهر ماضية، وشملت التحريات نشاط المتهمين ومحاولاتهم إحداث نوع من الفوضى داخل الأراضي. كما دلت التحريات على اعتزام المتهمين توجيه
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3 مصابين في تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الخميس؛ إثر تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو في منطقة النزهة، وتسبب الحادث المروري في حالة من الزحام، ودفع اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة بأوناش الإغاثة المنتشرة بمختلف الميادين والمحاور الرئيسية للعمل على رفع حطام الحادث وتجنيب السيارتين نهر الطريق، في الوقت الذي نقلت سيارتا إسعاف المصابين الثلاثة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وسط انتشار الخدمات المرورية لسحب الكثافات.
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10 حرائق نتيجة الموجة الحارة في كفر الشيخ

تسببت الموجة الحارة، اليوم الخميس، في اشتعال 10 حرائق محدودة بعدد من مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، إذ تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأموري كلًا من مراكز "كفر الشيخ، وسيدي سالم، ومطوبس، وبيلا" بنشوب حرائق متفرقة في عدد من القرى، وعلى الفور هرعت 20 سيارة إطفاء لأماكن نشوب النيران، تحت إشراف العميد رضا حبيب مدير إدارة الحماية المدنية، حيث تمت السيطرة على الحرائق قبل امتدادها لأماكن مجاورة، ولم يصب أي من المواطنين بإصابات سوى حالتي اختناق.
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سقوط كابل كهرباء بسبب الحر يحرق منزلين في البحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل منزلين بمنطقة كفر سليم بكفر الدوار، أثر سقوط سلك ضغط عالي 66 على السطحين، ما أدى إلى اشتعال الحريق، وأنقذت الحماية المدنية المنطقة من كارثة أثر إخماد النيران بعد وصولها لخط الغاز في المنزلين، وكشفت المعاينة أن سبب الحريق هو ارتفاع درجة الحرارة وحدوث لين في السلك فسقط على السطحين. وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث سماع صوت شرز قوية من التيار العالى بالمنطقة أدى إلى اشتعال منزلين.
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إخلاء سبيل محمود حسين صحفي الجزيرة بتدابير احترازية

"بابا أخد إخلاء سبيل، الحمد لله" بهذه الكلمات أعلنت الزهراء محمود حسين، ابنة الصحفي محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة في القاهرة عن إخلاء سبيل والدها وذلك في منشور عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم الخميس، إذ أصدرت محكمة الجنايات قرارا بإخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية المتهم فيها بنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية، بما يسيء لمؤسسات الدولة؛ بهدف التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.
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«بعد التراويح».. جهود لحل لغز «ذبيحة عين شمس»

واصلت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام للنيابات، اليوم السبت، تحقيقاتها في واقعة العثور على زوجة عجوز مذبوحة داخل شقتها بمنطقة عين شمس، قبل أن تستعجل النيابة تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الحادث، وسرعة ضبط وإحضار المتهم، وكذلك استعجال تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها، وأشار زوج المجني عليها أمام النيابة، إلى وجود بعثرة في محتويات الشقة وسرقة مشغولات زوجته الذهبية ومبالغ أخرى من داخل الشقة، بينما أمرت النيابة باستدعاء عدد من شهود العيان لسؤالهم عن ملابسات الحادث.
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حبس مدير المشروعات بمكتبة الإسكندرية 15 يوما

قررت جهات التحقيق، اليوم الأحد، حبس مدير المشروعات بمكتبة الإسكندرية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بشأن اتهامه بنشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في أعقاب تحريات أعدها قطاع الأمن الوطني، والقبض عليه في القاهرة، قبل أن يتم إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق وقررت حبسه على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، كما طلبت النيابة عرض المتهم عليها عقب انتهاء فترة الحبس الصادرة بحقه، في الموعد المحدد، للنظر في تجديد حبسه.
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ترحيل المتهمين يعوق محاكمة مرسي في «اقتحام السجون»

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان، في مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جلسة 11 من مايو الجاري، لتعذر حضورهم من محبسهم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، على خلفية اتهامهم بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، وخلال جلسة اليوم كان مقررا الاستماع لمرافعات دفاع المتهمين.
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قرار جديد من النيابة في جريمة «سالي والركين»

خاطبت نيابة مدينة نصر أول، اليوم الأحد، مصلحة الطب الشرعي، لاستعجال ورود تقرير الصفة التشريحية الخاص بواقعة قيام سايس بقتل ربة منزل «سالي»، وقبل يومين، اصطحبت قوة من مباحث قسم مدينة نصر، المتهم لمسرح الحادث لتمثيل الجريمة البشعة التي أقدم عليها، في حضور وكيل النائب العام، تمهيدا لإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، وقال المتهم خلال التحقيقات إن أفعال المجنى عليها لفتت نظره إليها، فوقع في غرامها، وحاول مرارا وتكرارا التقرب إليها ليس كونه سايسا أو رجلا تراه فقيرا وتعطف عليه بل إلى كونه رجلا أرادها أن تحبه.
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