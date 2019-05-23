دعاء اليوم الثامن عشر من شهر رمضان المبارك

تحرير:باهر القاضى ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ ص

فانوس رمضان

حرصت الشريعة الإسلامية ومقاصد الشرع الحنيف، على ضرورة الإكثار من الطاعات والأعمال الصالحة والدعاء طوال العام، وبالأخص فى أيام شهر رمضان الكريم، كما أن المولى عز وجل، جعل ثواب الصيام مكافأة من عند الله إلى عباده الصائمين، فقال تعالى في حديثه القدسي: "إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به"، ومع حلول يوم الثامن عشر من أيام الشهر المبارك، يفضل قراءة هذا الدعاء: اَللّهُمَّ نَبِّهني فيهِ لِبَرَكاتِ أسحارِهِ، وَ نوِّرْ قَلْبي بِضِياءِ أنوارِهِ، وَ خُذْ بِكُلِّ أعْضائِي إلى اتِّباعِ آثارِهِ بِنُورِكَ يا مُنَوِّرَ قُلُوبِ العارفينَ.

وكذلك من الأدعية المستحبة، خلال أيام الشهر المبارك، اَللّهُمَّ وَفِّقْنى فيهِ لِمُوافَقَةِ الأَبْرارِ، وَجَنِّبْنى فيهِ مُرافَقَةَ الأَشْرارِ، وَآوِنى فيهِ بِرَحْمَتِكَ إلى دارِ الْقَرارِ واِهْدِنى فيهِ لِصالِحِ الأَعْمالِ، وَاقْضِ لى الحَوائِجَ والآمالَ، واَللّهُمَّ وَفِّرْ فيهِ حَظّى مِن بَرَكاتِهِ،

وكذلك من الأدعية المستحبة، خلال أيام الشهر المبارك، اَللّهُمَّ وَفِّقْنى فيهِ لِمُوافَقَةِ الأَبْرارِ، وَجَنِّبْنى فيهِ مُرافَقَةَ الأَشْرارِ، وَآوِنى فيهِ بِرَحْمَتِكَ إلى دارِ الْقَرارِ واِهْدِنى فيهِ لِصالِحِ الأَعْمالِ، وَاقْضِ لى الحَوائِجَ والآمالَ، واَللّهُمَّ وَفِّرْ فيهِ حَظّى مِن بَرَكاتِهِ، وَسَهِّل سَبيلى إلى خَيراتِهِ، وَلا تَحْرِمْنى قَبُولَ حَسَناتِهِ و افْتَحْ لى فيهِ أبْوابَ جِنانِك، وَأغْلِقْ عَنّى فيهِ أبْوابَ نّيرانِك، وَوَفِّقْنى فيهِ لِتِلاوَةِ قُرْآنِك.



اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ إلى مَرْضاتِكَ دَليلاً، وَلا تَجْعَلْ فيهِ لِلشَّيْطانِ علَى سَبيلاً وَاجْعَلِ الْجَنَّةَ لى مَنْزِلاً وَمَقيلاً اَللّهُمَّ افْتَحْ لى فيهِ أبْوابَ فَضْلِكَ، وأنْزِلْ علَى فيهِ بَرَكاتِكَ، وَوَفِّقْنى فيهِ لِمُوجِباتِ مَرْضاتِكَ.







