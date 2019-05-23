«المحافظين» يطالب بالتحقيق في عنف الشرطة ضد الطلاب

تحرير:أمين طه ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص

الطلاب

تقدم النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، موجه للواء محمود توفيق وزير الداخلية، حول ممارسات بعض رجال الشرطة مع الطلاب المتظاهرين أمام مبني وزارة التربية والتعليم، وعدد من المحافظات. وطالب خليل، بفتح تحقيق موسع فيما دار فى هذه الممارسات، ومحاسبة كل من تجاوز حدود القانون، وذلك حفاظا على صورة الشرطة التى هى محل تقدير من الجميع، لافتًا إلى أنه تظاهر العشرات من طلاب الصف الأول الثانوى أمام مديريات التربية والتعليم ببعض المحافظات احتجاجاً على فشل الوزارة فى إجراء امتحانات أخر العام بنظام التابلت.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الممارسات التى تمت من رجال الشرطة تجاه الطلاب كانت تتسم بالعنف والقسوة، التى وصلت إلى حد انتهاك أعراض بعض الطالبات اللاتى شاركن فى هذه الاحتجاجات، مما ولد حالة من الاستياء العام لدى العديد من المواطنين وأولياء الأمور. وتابع :«كانت احتجاجات الطلاب سلمية وتعبر عن رؤيتهم