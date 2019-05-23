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«المحافظين» يطالب بالتحقيق في عنف الشرطة ضد الطلاب

تحرير:أمين طه ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص
الطلاب
الطلاب
تقدم النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، موجه للواء محمود توفيق وزير الداخلية، حول ممارسات بعض رجال الشرطة مع الطلاب المتظاهرين أمام مبني وزارة التربية والتعليم، وعدد من المحافظات. وطالب خليل، بفتح تحقيق موسع فيما دار فى هذه الممارسات، ومحاسبة كل من تجاوز حدود القانون، وذلك حفاظا على صورة الشرطة التى هى محل تقدير من الجميع، لافتًا إلى أنه تظاهر العشرات من طلاب الصف الأول الثانوى أمام مديريات التربية والتعليم ببعض المحافظات احتجاجاً على فشل الوزارة فى إجراء امتحانات أخر العام بنظام التابلت.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الممارسات التى تمت من رجال الشرطة تجاه الطلاب كانت تتسم بالعنف والقسوة، التى وصلت إلى حد انتهاك أعراض بعض الطالبات اللاتى شاركن فى هذه الاحتجاجات، مما ولد حالة من الاستياء العام لدى العديد من المواطنين وأولياء الأمور. وتابع :«كانت احتجاجات الطلاب سلمية وتعبر عن رؤيتهم
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في الحر شوارع القاهرة خالية.. والمجد للشقيانين

يعاني المواطنون منذ أيام، بسبب الموجة الحارة التي اجتاحت البلاد مع بداية الأسبوع، لتصل اليوم الخميس، إلى ذروتها، بدرجة حرارة 45 في الظل، الأمر الذي دفع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الأربعاء، إلى إعلان تأجيل امتحانات اليوم بالنسبة لطلبة الصف الأول الثانوي ودبلومات الشهادات الثانوية الفنية (صناعي، تجاري، زراعي، فندقي)، وأيضا طلبة دبلوم الخط العربي والثانوي الفني للبكم وضعاف السمع، كما كانت هناك بادرة من محافظة الوادي الجديد بإعلان اليوم إجازة في جميع المصالح الحكومية، وهو الأمر الذي تبنته بعض الشركات الخاصة بالجمهورية.
اللواء-محمود-شعراوي-وزير-التنمية-المحلية

وزير التنمية: نتجه إلى تقنين عربات الطعام المتنقلة

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الدولة تتجه فعليا إلى تقنين مشروع عربات الطعام المتنقلة، والاعتراف به من خلال عدة لوائح وبنود سيتم تطبيقها على الشباب حال منحهم تراخيص عمل العربات المتنقلة في المحافظات، وأن الحكومة تواصل أعمالها في تذليل العقبات التي تواجه الشباب، وتؤثر على الصناعة، وتعيق تنفيذ خطة الدولة نحو تحقيق التنيمة المستدامة، مضيفا أنه تم تقسيم المشروع إلى عدة مراحل بهدف معالجة أية سلبيات يمكن أن تنتج في المرحلة الاولي وتلافيها في باقي المراحل القادمة بالمحافظات.
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حكم القيء والبلغم فى رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء أن بلع البلغم في أثناء الصيام لا يفطر عند الجمهور إلا إذا أخرجه الصائم ثم ابتلعه فإنه يكون مفطرًا. وأضافت أمانة الفتوى، إذا غلب القيءُ الصائمَ من غير تسبُّبٍ منه فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، ولكن عليه أن لا يتعمَّد ابتلاع شيءٍ مما خرج من جوفه، فإذا سبق إلى جوفه شيء فلا يضره، أما مَنْ تَعَمَّدَ القيء وهو مُخْتارٌ ذاكِرٌ لصومه فإن صومَه يفسد ولو لم يرجع شيءٌ منه إلى جوفه، وعليه أن يقضي يومًا مكانه؛ لقول النبي عليه السلام: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ».
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السيسي يتابع تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما فيها استراتيجية الذكاء الاصطناعي، وذلك في سياق خطط الوزارة للمشاركة في جهود الدولة لبناء الإنسان المصري، والمساهمة في خطة الحكومة للتحول الرقمي، فضلا عن تعظيم قدرات الدولة ومساندة جهود دفع التنمية في مصر.
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امتحانات-الصف-الأول الثانوي-بالتابلت‎ (3)

تعليم الدقهلية: 97% أدوا امتحان الأحياء إلكترونيا

أكد علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، مرور امتحان مادة الأحياء إلكترونيًا للصف الأول الثانوي، بنسبة تتخطى 97% دون حدوث أي أزمات تعطل في السيستم باستثناء مدرسة تمي الأمديد واللواء عبد السلام أبو النجا، بسبب عطل فني، وتم السماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسى الخاص بالمادة أثناء عقد الاختبار سواء إلكترونى أو ورقي، موضحا فى حالة حدوث عطل بالتابلت أثناء الاختبار، يتم تحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائي التطوير ضمانًا لحق الطالب.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم: الامتحانات الإلكترونية حققت «نجاح مدوي»

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص، إن منظومة الامتحانات الإلكترونية حققت "نجاحا مدويا" اليوم الإثنين، مؤكدا في أول تصريح عقب انتهاء لجان امتحانات أولى ثانوي على النظام الإلكتروني، أن المدارس الحكومية استقبلت 361 ألف طالب وطالبة من إجمالي 380 ألف طالبا أدوا امتحان الأحياء صباح اليوم، ولفت إلى أن العدد الطلابي الذي استقبلته منصة الامتحانات اليوم، يعد أكبر من مجموع طلبة جامعتي القاهرة وعين شمس في جميع السنوات الدراسية وجميع التخصصات.
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طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحان الأحياء.. وأزمة سيستم في قنا

يواصل اليوم، طلاب الصف الأول الثانوى أداء امتحانات آخر العام، فى مادة الأحياء، ومن المقرر أن تتم بشكل إلكترونى وفى حالة تعذر عقدها إلكترونيا سوف تنطلق ورقيا، وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في تصريح خاص، استمرار امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي بالنظام الإلكتروني على أجهزة التابلت، ثم تحدث عن كيفية احتساب درجة النجاح للطلاب الذين أداوا الامتحان ورقيا بسبب وقوع السيستم، قبل أن تلزمهم بعض المدارس بالدخول مرة أخرى على منصة الامتحان لتأديته إلكترونيا، مشددا على أنه "لا توجد مشكلة نهائيا من هذا الأمر، وسوف نقرر هذا لاحقا لراحة الطلاب".
سقوط-السيرفر-وضعف-النت-اكبر-مشاكل-التابلت-في-امتحانات-اولى-ثانوى-بالبحيرة (3)

للمرة الثانية«التابلت» يكتب نهاية مسيرته قبل أن تبدأ

«عفوا لم يتم التحقق من الرمز الخاص بك».. ساعات عصيبة عاشها 650 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى اليوم مع بداية امتحانات نهاية العام بمادة اللغة العربية، حيث فوجئ الطلاب وأولياء الأمور بتعذر الوصول إلى منصة الامتحانات لأكثر من ساعة من زمن الامتحانات بعد سقوط الـ"سيستم" في عدة مدارس على مستوى جمهورية مصر العربية، حيث ظهرت على أجهزة التابلت رسالة مفادها: «عفوا لم يتم التحقق من الرمز الخاص بك»، مما دفع الإدارات التعليمية فى عدد كبير من محافظات الجمهورية إلى وقف الامتحان، واستبدال بالامتحانات الإلكترونية أخرى ورقية.
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