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صدفة جديدة تجمع «على» و«داليدا» بـ«حكايتي» (فيديو)

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص
مسلسل حكايتي - أحمد صلاح حسني وياسمين صبري
مسلسل حكايتي - أحمد صلاح حسني وياسمين صبري
لقى المشهد الذى جمع الفنانة ياسمين صبري - «داليدا» - بالفنان أحمد صلاح حسني - «على» - في الحلقة السابعة عشرة من مسلسل «حكايتي» استحسان المشاهدين، والذين أجمعوا على أنه المشهد الأفضل على الإطلاق بالحلقة، حيث كانت الصدفة وراء لقائهما على شاطئ العجمي، بعد أن هربت «داليدا» منه في السابق، وقررت أن تبتعد عنه حتى لا يتأذى بسببها، لكن يبدو أن القدر أراد أن يجمعهما من جديد على يد «صقر البارون» -يجسده الفنان جميل برسوم- والذى تعرف على «داليدا» صدفة بعد أن سكنت أمام الفيلا التي يملكها بالإسكندرية.
تفاعل المشاهدون مع هذا المشهد، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: «أنا تقريبا اتفرجت على الحلقة 5 مرات لحد دلوقتي والمشهد ده بتاع 12 مرة، مشهد روعة»، «أحلى صدفة وأحلى مسلسل، صدقوا لما قالوا القلوب عند بعضها، يارب تتجوزوا بقى»، «كمية الحب بين علي و داليدا حاجة فوق الخيال..عن
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نسرين أمين ترفض الزواج من وائل نور في «شقة فيصل»

كشفت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل «شقة فيصل» بطولة كريم محمود عبد العزيز، عن النوايا الخبيثة للفنان وائل نور الذي يلعب دور (أيمن ريموت) والذي تقدم لخطبة الفنانة نسرين أمين والتي تلعب دور (شربات)، وكانت تعتقد أنه تقدم للزواج منها لأنه يحبها، لكنه بعد أن ذهب للاتفاق على تفاصيل الفرح معها ومع شقيقتها (سكر) التي تجسدها الفنانة ايتن عامر، انكشف أمره، حيث طلب منها أن تواصل عملها كراقصة لأنها ستصرف عليه وعلى ابنه، لأن المحل الذي يمتلكه فى الحارة لا يدخل له ربحا، لذلك هي ستكون مسئولة مصاريف البيت.
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«أرطغرل».. الأتراك يؤلفون تاريخًا لا نعلمه

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محمد رمضان يحتل تريند «يوتيوب» بهذا المشهد (فيديو)

تفاعل الجمهور مع المشهد الذى ظهر فيه الفنان محمد رمضان أو «محمد حربي» يقدم فيه المشاريب داخل الفندق، لزملائه بالجامعة الذين كان يذاكر لهم يوما ما، حتى تخرجوا جميعا وانضموا إلى كبرى الشركات، أما هو فانتهى به الحال إلى جرسون يقدم مشاريب داخل أحد الفنادق، بعد أن ضاع مستقبله بسبب عداوته للفنان ماجد المصري أو «خليل السواح»، واحتل هذا المشهد الذى جاء بالحلقة الـ15 من مسلسل «زلزال» المركز الثاني بتريند موقع «يوتيوب» ووصلت نسبة مشاهدته إلى 625 ألف مشاهدة فى أقل من 24 ساعة.
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سر تراجع أحمد بدير عن قتل ياسمين صبري في «حكايتي»

تصدرت الحلقة السادسة عشرة من مسلسل «حكايتي» بطولة الفنانة ياسمين صبري، تريند محرك البحث «جوجل» وذلك بعد أن شهدت الأحداث تطورا كبيرا، وانكشف سر قديم جعل الفنان أحمد بدير يتراجع عن قرار قتل ابنة شقيقه ياسمين صبري، وذلك خوفًا على مستقبل ابنه «أدهم» الذى يجسده أحمد حاتم، ويبدو أن هذا السر لا يعلمه إلا أحمد بدير وجميل برسوم، وله علاقة بالصعيد التي تركتها العائلتان فى الماضى، لوجود ثأر، فخاف الأول على ابنه «أدهم» وخاف الثاني على حفيده «علي» يجسده أحمد صلاح حسني، بعد أن قتل والده على يد «سليمان» عم «داليدا».
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الجمهور يتفاعل مع رسالة ياسمين صبري لأحمد صلاح حسني

على مدى الأيام الماضية شغلت قصة حب «داليدا» التي تجسدها ياسمين صبري، و«على» يجسده أحمد صلاح حسني، بمسلسل «حكايتي» اهتمام المشاهدين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تعايشوا مع القصة كأنها حقيقة، وخلال الساعات الماضية احتل المشهد الذى جمع بين «على» و«داليدا» بالحلقة الخامسة عشرة من «حكايتي» تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن قررت «داليدا» أن تتركه وترحل مرة أخرى، حتى لا تكون سببا فى إيذائه، بعد أن صوب «أدهم» يجسده أحمد حاتم، رصاص مسدسه عليهما، لينتقم من ابنة عمه التي رفضت حبه، بعد أن فكر فى قتلها انتقاما من والدها فيها.
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مسلسل حكايتي (14).. «علي» ينقذ «داليدا» من يد «أدهم»

انطلقت الحلقة الـ14 من مسلسل «حكايتي» بوصول «أدهم» يجسده أحمد حاتم إلى أتيليه «فريدة عسل» تجسدها وفاء عامر، وانتابت «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، حالة من الصدمة والخوف من المصير الذي ينتظرها، واصطحبها معه وحاول أن يطمئنها، لكنها أخذت تبكي وتترجى أن يتركها، وقام رجاله بتكميمها حتى لا تصرخ، وسط شماتة «فريدة» التى أرادت الانتقام منها بعد أن فضحتها أمام الجميع، ووصل «علي» يجسده أحمد صلاح حسني، إلى الأتيليه، وسأل عن «داليدا» فأخبرته «نسرين» تجسدها هنادي مهنا، بأن أهلها أخذوها إلى مكان يدعى الخان بالقاهرة.
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مسلسل حكايتي (13)| ياسمين صبري تفضح وفاء عامر

انطلقت الحلقة الـ13 من مسلسل «حكايتي»، بطلب «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، من «فريدة العسال» أن تكتب اسمها إلى جوارها على الفستان فى مسابقة أسبوع الموضة، كون الفستان من تصميمها، لكنها رفضت، أما والدة «على» تجسدها نهال عنبر، فطلبت من ابنها أن يتصل بـ«بيري» تجسدها سارة نخلة، ويصالحها، لكنه رفض وطلب منها أن تتركه يفعل ما يحب، لترد عليه بغضب شديد وتنصحه بالابتعاد عن «داليدا»، بينما تركت زوجة «سليم» الثانية البيت له، بعد أن أصبح لا يملك شيئا، لكن اعترضها «حسام» الذي يجسده إسلام جمال، وقام بمنعها، حتى لا تبلغ عنه وعن والده بأنهما قتلا «نور».
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