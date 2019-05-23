صدفة جديدة تجمع «على» و«داليدا» بـ«حكايتي» (فيديو)

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص

مسلسل حكايتي - أحمد صلاح حسني وياسمين صبري

لقى المشهد الذى جمع الفنانة ياسمين صبري - «داليدا» - بالفنان أحمد صلاح حسني - «على» - في الحلقة السابعة عشرة من مسلسل «حكايتي» استحسان المشاهدين، والذين أجمعوا على أنه المشهد الأفضل على الإطلاق بالحلقة، حيث كانت الصدفة وراء لقائهما على شاطئ العجمي، بعد أن هربت «داليدا» منه في السابق، وقررت أن تبتعد عنه حتى لا يتأذى بسببها، لكن يبدو أن القدر أراد أن يجمعهما من جديد على يد «صقر البارون» -يجسده الفنان جميل برسوم- والذى تعرف على «داليدا» صدفة بعد أن سكنت أمام الفيلا التي يملكها بالإسكندرية.

تفاعل المشاهدون مع هذا المشهد، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: «أنا تقريبا اتفرجت على الحلقة 5 مرات لحد دلوقتي والمشهد ده بتاع 12 مرة، مشهد روعة»، «أحلى صدفة وأحلى مسلسل، صدقوا لما قالوا القلوب عند بعضها، يارب تتجوزوا بقى»، «كمية الحب بين علي و داليدا حاجة فوق الخيال..عن