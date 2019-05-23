ماتت بجرعة هيروين.. التحريات تكشف لغز جثة التجمع

تحرير:محمد الأشموني ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص

هيروين

عثر أهالي منطقة التجمع الخامس، منذ أيام على جثة لفتاة في العقد الثالث من العمر، ملقاة بأحد الشوارع بجوار ناد رياضي، فتوجهوا على الفور إلى قسم شرطة التجمع ببلاغ، مفاده العثور على جثة لفتاة داخل جوال، ملقاة أمام أحد العقارات، وبالانتقال والفحص عثر على جثة فتاة عشرينية، ترتدي كامل ملابسها، ولم يعثر بحوزتها على أي مستندات تدل على هويته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، من جانبها رجحت التحريات الأولية أن الوفاة سببها جرعة هيروين زائدة، وأن أصدقاءها ألقوا بجثتها بعد الوفاة.

وسبق الحادث قيام الأجهزة الأمنية بالجيزة، في كشف لغز العثور على جثة صاحب مركز لعلاج الإدمان بمنطقة الهرم، حيث تبين أن جرعة مخدرات زائدة وراء وفاته، وعدم وجود شبهة جنائية وراء الوفاة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيقات. تعود الواقعة إلى تلقي قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد العثور على جثة