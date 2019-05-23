جريمة

ماتت بجرعة هيروين.. التحريات تكشف لغز جثة التجمع

تحرير:محمد الأشموني ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص
هيروين
هيروين
عثر أهالي منطقة التجمع الخامس، منذ أيام على جثة لفتاة في العقد الثالث من العمر، ملقاة بأحد الشوارع بجوار ناد رياضي، فتوجهوا على الفور إلى قسم شرطة التجمع ببلاغ، مفاده العثور على جثة لفتاة داخل جوال، ملقاة أمام أحد العقارات، وبالانتقال والفحص عثر على جثة فتاة عشرينية، ترتدي كامل ملابسها، ولم يعثر بحوزتها على أي مستندات تدل على هويته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، من جانبها رجحت التحريات الأولية أن الوفاة سببها جرعة هيروين زائدة، وأن أصدقاءها ألقوا بجثتها بعد الوفاة.
وسبق الحادث قيام الأجهزة الأمنية بالجيزة، في كشف لغز العثور على جثة صاحب مركز لعلاج الإدمان بمنطقة الهرم، حيث تبين أن جرعة مخدرات زائدة وراء وفاته، وعدم وجود شبهة جنائية وراء الوفاة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيقات. تعود الواقعة إلى تلقي قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد العثور على جثة
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3 مصابين في تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو

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إخلاء سبيل محمود حسين صحفي الجزيرة بتدابير احترازية

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جثة وسرنجة.. قصة قتيل الجراج بعين شمس

أثارت واقعة العثور على سايس داخل الجراج محل عمله بمنطقة عين شمس، ريبة رجال الأمن فى سبب الوفاة، حيث عثرت القوات على سرنجة بجوار المتهم، علاوة على آثار غزّات بذراعيه، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى نيابة عين شمس للتحقيق، لتأمر النيابة برئاسة المستشار شريف عيسوي، بتشريح جثمان المجني عليه بمعرفة خبراء الطب الشرعي، للتعرف على أسباب الوفاة، والتحقق من حدوثها جراء جرعة مخدرات زائدة، أم لوجود شبهة جنائية، كما أمرت النيابة بالتحفظ على السرنجة وفحصها بمعرفة خبراء الأدلة الجنائية للتحقق من طبيعة المادة المرجح حقن المتهم نفسه بها.
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