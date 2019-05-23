مع ارتفاع درجات الحرارة.. نصائح مهمة لحماية شقتك من الحرائق

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص

حريق شقة - أرشيفية

مع ارتفاع درجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية بشكل ملحوظ، أعلنت قوات الحماية المدنية عدة إجراءات احترازية يمكن اتباعها لتجنب حرائق الماس الكهربائي مع كثرة تشغيل التكييفات والأجهزة الكهربائية؛ كالمراوح والمبردات، علاوة على تجهيزات النظافة قبل العيد. ونصحت "الحماية المدنية" بتنظيف التكييفات والتحقق من صيانتها قبل تشغيلها، والتأكد من سلامة الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية للأجهزة، وعدم وضع أي أحمال من أثاث أو مفروشات فوق أسلاك محمّلة بمصدر للكهرباء، علاوة على تجنب تشغيل أكثر من جهاز عبر مشترك واحد، لمنع زيادة الأحمال الكهربائية.

وناشدت قوات الحماية المدنية المواطنين، عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية لوقت طويل، خاصة التكييفات، علاوة على التحقق من عدم وجود أي خلل بالدوائر الكهربائية حال ملاحظة شرر أو صوت طنين، فتلك مؤشرات لأعطال يجب إصلاحها، وكذلك يجب قطع التيار الكهربائى عند القيام بأعمال منزلية؛ كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات. من