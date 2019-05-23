مع ارتفاع درجات الحرارة.. نصائح مهمة لحماية شقتك من الحرائق

مع ارتفاع درجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية بشكل ملحوظ، أعلنت قوات الحماية المدنية عدة إجراءات احترازية يمكن اتباعها لتجنب حرائق الماس الكهربائي مع كثرة تشغيل التكييفات والأجهزة الكهربائية؛ كالمراوح والمبردات، علاوة على تجهيزات النظافة قبل العيد.
ونصحت "الحماية المدنية" بتنظيف التكييفات والتحقق من صيانتها قبل تشغيلها، والتأكد من سلامة الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية للأجهزة، وعدم وضع أي أحمال من أثاث أو مفروشات فوق أسلاك محمّلة بمصدر للكهرباء، علاوة على تجنب تشغيل أكثر من جهاز عبر مشترك واحد، لمنع زيادة الأحمال الكهربائية.
وناشدت قوات الحماية المدنية المواطنين، عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية لوقت طويل، خاصة التكييفات، علاوة على التحقق من عدم وجود أي خلل بالدوائر الكهربائية حال ملاحظة شرر أو صوت طنين، فتلك مؤشرات لأعطال يجب إصلاحها، وكذلك يجب قطع التيار الكهربائى عند القيام بأعمال منزلية؛ كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.
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وناشدت قوات الحماية المدنية المواطنين، عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية لوقت طويل، خاصة التكييفات، علاوة على التحقق من عدم وجود أي خلل بالدوائر الكهربائية حال ملاحظة شرر أو صوت طنين، فتلك مؤشرات لأعطال يجب إصلاحها، وكذلك يجب قطع التيار الكهربائى عند القيام بأعمال منزلية؛ كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.
من جانبها، قدمت وزارة الكهرباء، عبر موقعها الإلكتروني، مجموعة من النصائح والإرشادات التي قد تساعد في الحفاظ على الأجهزة المنزلية من بعض المخاطر الكهربائية التي قد تتسبب في حدوث حرائق أو انفجارات.
- ضرورة التأكد دائما من فصل جميع الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة، خاصة في المطبخ أو الحمام، عند الانتهاء من استعمالها.
- يفضل عند مغادرة المنزل لمدة طويلة في أثناء السفر والرحلات الطويلة، عدم ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل، وفصل التيار الكهربائي عنها.
- يجب عدم تحميل أي مخرج كهربائي بعدد كبير من الأجهزة، ما قد يؤدي إلى سخونة في المفاتيح أو التوصيلات الكهربائية، وعند تلف أحد المخارج يراعى إصلاحه بواسطة المختصين في مجال الكهرباء".
- عند ملاحظة انبعاث رائحة حريق أو تصاعد أدخنة أو صدور شرارة من الأجهزة أو الأسلاك الكهربائية، يجب فصل التيار الكهربائي فورا واللجوء إلى فني صيانة متخصص في الكهرباء لإصلاح العطل قبل إعادة توصيل التيار الكهربائي مرة أخرى.