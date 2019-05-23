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مع ارتفاع درجات الحرارة.. نصائح مهمة لحماية شقتك من الحرائق

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص
حريق شقة - أرشيفية
حريق شقة - أرشيفية
مع ارتفاع درجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية بشكل ملحوظ، أعلنت قوات الحماية المدنية عدة إجراءات احترازية يمكن اتباعها لتجنب حرائق الماس الكهربائي مع كثرة تشغيل التكييفات والأجهزة الكهربائية؛ كالمراوح والمبردات، علاوة على تجهيزات النظافة قبل العيد. ونصحت "الحماية المدنية" بتنظيف التكييفات والتحقق من صيانتها قبل تشغيلها، والتأكد من سلامة الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية للأجهزة، وعدم وضع أي أحمال من أثاث أو مفروشات فوق أسلاك محمّلة بمصدر للكهرباء، علاوة على تجنب تشغيل أكثر من جهاز عبر مشترك واحد، لمنع زيادة الأحمال الكهربائية.
وناشدت قوات الحماية المدنية المواطنين، عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية لوقت طويل، خاصة التكييفات، علاوة على التحقق من عدم وجود أي خلل بالدوائر الكهربائية حال ملاحظة شرر أو صوت طنين، فتلك مؤشرات لأعطال يجب إصلاحها، وكذلك يجب قطع التيار الكهربائى عند القيام بأعمال منزلية؛ كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات. من
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في الحر شوارع القاهرة خالية.. والمجد للشقيانين

يعاني المواطنون منذ أيام، بسبب الموجة الحارة التي اجتاحت البلاد مع بداية الأسبوع، لتصل اليوم الخميس، إلى ذروتها، بدرجة حرارة 45 في الظل، الأمر الذي دفع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الأربعاء، إلى إعلان تأجيل امتحانات اليوم بالنسبة لطلبة الصف الأول الثانوي ودبلومات الشهادات الثانوية الفنية (صناعي، تجاري، زراعي، فندقي)، وأيضا طلبة دبلوم الخط العربي والثانوي الفني للبكم وضعاف السمع، كما كانت هناك بادرة من محافظة الوادي الجديد بإعلان اليوم إجازة في جميع المصالح الحكومية، وهو الأمر الذي تبنته بعض الشركات الخاصة بالجمهورية.
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وزير التنمية: نتجه إلى تقنين عربات الطعام المتنقلة

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الدولة تتجه فعليا إلى تقنين مشروع عربات الطعام المتنقلة، والاعتراف به من خلال عدة لوائح وبنود سيتم تطبيقها على الشباب حال منحهم تراخيص عمل العربات المتنقلة في المحافظات، وأن الحكومة تواصل أعمالها في تذليل العقبات التي تواجه الشباب، وتؤثر على الصناعة، وتعيق تنفيذ خطة الدولة نحو تحقيق التنيمة المستدامة، مضيفا أنه تم تقسيم المشروع إلى عدة مراحل بهدف معالجة أية سلبيات يمكن أن تنتج في المرحلة الاولي وتلافيها في باقي المراحل القادمة بالمحافظات.
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حكم القيء والبلغم فى رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء أن بلع البلغم في أثناء الصيام لا يفطر عند الجمهور إلا إذا أخرجه الصائم ثم ابتلعه فإنه يكون مفطرًا. وأضافت أمانة الفتوى، إذا غلب القيءُ الصائمَ من غير تسبُّبٍ منه فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، ولكن عليه أن لا يتعمَّد ابتلاع شيءٍ مما خرج من جوفه، فإذا سبق إلى جوفه شيء فلا يضره، أما مَنْ تَعَمَّدَ القيء وهو مُخْتارٌ ذاكِرٌ لصومه فإن صومَه يفسد ولو لم يرجع شيءٌ منه إلى جوفه، وعليه أن يقضي يومًا مكانه؛ لقول النبي عليه السلام: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ».
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السيسي يتابع تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما فيها استراتيجية الذكاء الاصطناعي، وذلك في سياق خطط الوزارة للمشاركة في جهود الدولة لبناء الإنسان المصري، والمساهمة في خطة الحكومة للتحول الرقمي، فضلا عن تعظيم قدرات الدولة ومساندة جهود دفع التنمية في مصر.
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فاتورة-كهرباء

كلاكيت سادس مرة..ننشر زيادات الكهرباء من 2014

تستعرض "التحرير"، تسلسل زيادة أسعار شرائح الكهرباء للقطاع المنزلي بداية من العام المالي 2014/ 2015 وصولًا إلى العام المالي المقبل 2019/ 2020، بعد أن أعلن وزير الكهرباء عن الزيادة الأخيرة للعام المالي المقبل، أمس الثلاثاء. ويشهد العام المالي المقبل 2019/ 2020، حسب ما قاله الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زيادة فى أسعار شرائح الكهرباء تبلغ 14.9%، وسيتم تطبيقها اعتبارا من يوليو المقبل على أن تحصل الفاتورة بالزيادة الجديدة مطلع أغسطس.
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شاكر: السيسي قرر مد تحريك أسعار الكهرباء لمصلحة المواطن

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن القيادة السياسية اتخذت قرار إطالة أمد تحريك أسعار الكهرباء من 5 إلى 8 سنوات لتخفيف الأعباء عن المواطن. وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن تحرير سعر صرف الدولار كان له تأثير على سعر الكهرباء، وأن الحكومة أعلنت قبل ذلك أكثر من مرة عن الزيادات التي ستتم تدريجيًّا، وتحديدًا في شهر يوليو من كل عام مع تطبيق الميزانية الجديدة للدولة.
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بعد زيادة أسعار الكهرباء.. اعرف قيمة فاتورتك

ينشر "التحرير" قيمة فواتير استهلاك الكهرباء لعدد من شرائح القطاع المنزلي، بعد زيادة الكهرباء التي أعلن عنها وزير الكهرباء، اليوم، لتُطبق الزيادة على استهلاك شهر يوليو المقبل، وتُحصل على فواتير شهر أغسطس المقبل. والبداية عند استهلاك من صفر حتى 50 كيلووات ساعة شهريا ستكون قيمة الفاتورة 16 جنيها، واستهلاك حتى 100 كيلووات ساعة شهريا ستكون قيمة الفاتورة 37 جنيها، وعند استهلاك حتى 150 كيلووات ساعة ستكون قيمة الفاتورة 81 جنيها، وعند استهلاك حتى 250 كيلووات ساعة شهريا ستكون قيمة الفاتورة 152 جنيها.
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وزير الكهرباء: رفع الدعم نهائيا 2021

أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة ترشيد الدعم المقدم على استهلاك الطاقة الكهربائية التي بدأت في عام 2015، مشيرا إلى أنها تعتمد على خفض قيمة الدعم المقدم تدريجيًا على مدى فترة زمنية بدأت في العام 2014 وكان مخططا أن تنتهى فى يوليو 2019. وأوضح "شاكر" في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أنه مع ارتفاع سعر الصرف بالنسبة للعملة الأجنبية خلال عام 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.
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