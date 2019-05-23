جريمة

الإفراج عن 324 سجينا تنفيذا للعفو الرئاسي

تحرير:محمد الأشموني ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٥ ص
عفو عن المساجين
عفو عن المساجين
باشر قطاع مصلحة السجون، اليوم الخميس، الإفراج عن 324 نزيلا غادروا محبسهم بموجب عفو رئاسى، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2019 بالعفو عن باقى مدة العقوبة، لبعض المحكوم عليهم المستوفين شروط العفو؛ بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 2019، حيث عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 62 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
من جانبها باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 262 نزيلا إفراجا شرطيا. جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن
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3 مصابين في تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الخميس؛ إثر تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو في منطقة النزهة، وتسبب الحادث المروري في حالة من الزحام، ودفع اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة بأوناش الإغاثة المنتشرة بمختلف الميادين والمحاور الرئيسية للعمل على رفع حطام الحادث وتجنيب السيارتين نهر الطريق، في الوقت الذي نقلت سيارتا إسعاف المصابين الثلاثة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وسط انتشار الخدمات المرورية لسحب الكثافات.
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10 حرائق نتيجة الموجة الحارة في كفر الشيخ

تسببت الموجة الحارة، اليوم الخميس، في اشتعال 10 حرائق محدودة بعدد من مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، إذ تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأموري كلًا من مراكز "كفر الشيخ، وسيدي سالم، ومطوبس، وبيلا" بنشوب حرائق متفرقة في عدد من القرى، وعلى الفور هرعت 20 سيارة إطفاء لأماكن نشوب النيران، تحت إشراف العميد رضا حبيب مدير إدارة الحماية المدنية، حيث تمت السيطرة على الحرائق قبل امتدادها لأماكن مجاورة، ولم يصب أي من المواطنين بإصابات سوى حالتي اختناق.
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سقوط كابل كهرباء بسبب الحر يحرق منزلين في البحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل منزلين بمنطقة كفر سليم بكفر الدوار، أثر سقوط سلك ضغط عالي 66 على السطحين، ما أدى إلى اشتعال الحريق، وأنقذت الحماية المدنية المنطقة من كارثة أثر إخماد النيران بعد وصولها لخط الغاز في المنزلين، وكشفت المعاينة أن سبب الحريق هو ارتفاع درجة الحرارة وحدوث لين في السلك فسقط على السطحين. وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث سماع صوت شرز قوية من التيار العالى بالمنطقة أدى إلى اشتعال منزلين.
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إخلاء سبيل محمود حسين صحفي الجزيرة بتدابير احترازية

"بابا أخد إخلاء سبيل، الحمد لله" بهذه الكلمات أعلنت الزهراء محمود حسين، ابنة الصحفي محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة في القاهرة عن إخلاء سبيل والدها وذلك في منشور عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم الخميس، إذ أصدرت محكمة الجنايات قرارا بإخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية المتهم فيها بنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية، بما يسيء لمؤسسات الدولة؛ بهدف التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.
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قطاع-مصلحة-السجون

العفو الشرطي عن 476 سجينا والإفراج عن 170 آخرين

استكمالا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 192/ 2019 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لسنة 2019، أفرج قطاع مصلحة السجون عن 476 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي، وعقد قطاع السجون لجانا عدة لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 170 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
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العفو عن 67 سجنيا والإفراج الشرطي عن 518 آخرين

أفرج قطاع مصلحة السجون، اليوم الثلاثاء، عن عدد من النزلاء، وذلك بعدما عقد القطاع لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 67 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لعدد من المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (518 نزيلًا إفراجًا شرطيًا، وجاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.
ورش-داخل-السجن

السجون تنظم ندوة بالتنسيق مع الأزهر لسجناء أبي زعبل

نظم قطاع السجون ندوة ثقافية بليمان أبى زعبل (1) بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية، بحضور عدد من علماء وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وتضمنت الندوة شرح فضائل الأشهر الحرم وشهر رمضان المعظم حضر الندوة العديد من النزلاء، وجاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها، لإعلاء قيم حقوق الإنسان وتقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الثقافية، عبر التعاون المثمر والبناء مع كافة مؤسسات الدولة، بهدف تفعيل أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون.
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العفو عن 2968 سجينا بمناسبة عيد تحرير سيناء

بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (192/ 2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لسنة 2019، أفرج قطاع السجون اليوم الأربعاء، عن 3094 سجينا، وعقد قطاع السجون بإشراف مساعد الوزير للقطاع، اللجـان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 2968 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
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