الإفراج عن 324 سجينا تنفيذا للعفو الرئاسي

تحرير:محمد الأشموني ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٥ ص

عفو عن المساجين

باشر قطاع مصلحة السجون، اليوم الخميس، الإفراج عن 324 نزيلا غادروا محبسهم بموجب عفو رئاسى، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2019 بالعفو عن باقى مدة العقوبة، لبعض المحكوم عليهم المستوفين شروط العفو؛ بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 2019، حيث عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 62 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

من جانبها باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 262 نزيلا إفراجا شرطيا. جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن