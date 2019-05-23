جريمة

ضبط 9 مشتبه فيهم و35 حالة تعد على مرافق بالهرم

تحرير:سماح عوض الله ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٥ ص
حملة مرافق- أرشيفية
حملة مرافق- أرشيفية
شنت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا هام، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
تحركت الحملة بقوة تأمينية عالية المستوى، وتم خلالها القبض على 9 أشخاص للاشتباه بهم، وذلك فى سياق الفحص الجنائي للمتواجدين بالمكان، لمنع عمليات السرقات والمضايقات التى يمكن أن تفتعلها عناصر مسجلة جنائيًا، وتم إخضاع المقبوض عليهم للفيش والتشبيه، للكشف عن طلبهم فى وقائع جنائية من عدمه. وتمكنت الحملة فى
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3 مصابين في تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الخميس؛ إثر تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو في منطقة النزهة، وتسبب الحادث المروري في حالة من الزحام، ودفع اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة بأوناش الإغاثة المنتشرة بمختلف الميادين والمحاور الرئيسية للعمل على رفع حطام الحادث وتجنيب السيارتين نهر الطريق، في الوقت الذي نقلت سيارتا إسعاف المصابين الثلاثة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وسط انتشار الخدمات المرورية لسحب الكثافات.
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10 حرائق نتيجة الموجة الحارة في كفر الشيخ

تسببت الموجة الحارة، اليوم الخميس، في اشتعال 10 حرائق محدودة بعدد من مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، إذ تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأموري كلًا من مراكز "كفر الشيخ، وسيدي سالم، ومطوبس، وبيلا" بنشوب حرائق متفرقة في عدد من القرى، وعلى الفور هرعت 20 سيارة إطفاء لأماكن نشوب النيران، تحت إشراف العميد رضا حبيب مدير إدارة الحماية المدنية، حيث تمت السيطرة على الحرائق قبل امتدادها لأماكن مجاورة، ولم يصب أي من المواطنين بإصابات سوى حالتي اختناق.
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سقوط كابل كهرباء بسبب الحر يحرق منزلين في البحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل منزلين بمنطقة كفر سليم بكفر الدوار، أثر سقوط سلك ضغط عالي 66 على السطحين، ما أدى إلى اشتعال الحريق، وأنقذت الحماية المدنية المنطقة من كارثة أثر إخماد النيران بعد وصولها لخط الغاز في المنزلين، وكشفت المعاينة أن سبب الحريق هو ارتفاع درجة الحرارة وحدوث لين في السلك فسقط على السطحين. وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث سماع صوت شرز قوية من التيار العالى بالمنطقة أدى إلى اشتعال منزلين.
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إخلاء سبيل محمود حسين صحفي الجزيرة بتدابير احترازية

"بابا أخد إخلاء سبيل، الحمد لله" بهذه الكلمات أعلنت الزهراء محمود حسين، ابنة الصحفي محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة في القاهرة عن إخلاء سبيل والدها وذلك في منشور عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم الخميس، إذ أصدرت محكمة الجنايات قرارا بإخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية المتهم فيها بنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية، بما يسيء لمؤسسات الدولة؛ بهدف التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.
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من المطار للأهرامات.. تفاصيل رحلة مصابي انفجار الهرم

لم يكد يهنأ صاحب شركة "دومنيك للسياحة" بإتمام شراء حافلة ركاب جديدة، 7 أيام فقط كانت عمر فرحة انتهت ظهر اليوم الأحد، إذ انفجر جسم غريب استهدف الأتوبيس في أثناء نقله مجموعة من السياح بنزلة الطريق الدائري في حي الهرم بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، الأمر الذي أصابه بحالة من الحزن ممزوجة بحسرة وأسى؛ بسبب التلفيات التي لحقت بالحافلة الجديدة من تهشم الجسم وزجاج النوافذ بالكامل، وتكبده خسائر بملايين الجنيهات وفق التقديرات الأولية خلال المعاينة بموقع الحادث.
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تنفيذ 51 ألف حكم قضائي وضبط 105 قضايا مخدرات

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لملاحقة حائزي السلاح والمواد المخدرة والهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتمكنت قوات الشرطة من ضبط "39 قطعة سلاح نارى، 105 قضايا مخدرات، 296 دراجة نارية مخالفة، 26221 مخالفة مرورية، 1508 مخالفات مرافق، 20 قضية مصنفات"، وتنفيذ 51636 حكما قضائيا متنوعا، كما شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملات أمنية مكثفة لضبط مروجي المخدرات خلال شهر رمضان، للحد من انتشارها.
الاهرامات

الأمن يتصدى للإشغالات وحالات التسول بالمنطقة الأثرية

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية مكبرة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة؛ لضبط الخارجين عن القانون، وإزالة جميع الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات في المنطقة الأثرية بالهرم، وتمكنت الحملة على مدى الساعات الماضية، من ضبط 3 مشتبه في ارتكابهم جرائمَ سرقات ونشل مُبلغا عنها، وجار توقيع الكشف الجنائي عليهم، وفحص الأوصاف الواردة فى المحاضر المقيدة ضد مجهول؛ لبيان إمكان التعرف على ارتكاب أحدهم وقائع منها، من عدمه.
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ضبط 21 هاربا و9 حالات اشتباه في الهرم

أعدت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية موسعة تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة؛ لضبط الخارجين على القانون، وإزالة جميع الإشغالات التي تعيق حركة سير المواطنين والسيارات، في المنطقة الأثرية بالهرم، وتمكنت الحملة على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، من ضبط 9 مشتبهين بهم في ارتكابهم جرائم سرقات ونشل مبلغ عنها، وجار توقيع الكشف الجنائي عليهم، وفحص الأوصاف الواردة فى المحاضر المقيدة ضد مجهول؛ لبيان إمكان التعرف على ارتكاب أحدهم وقائع منها من عدمه.
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