ضبط 9 مشتبه فيهم و35 حالة تعد على مرافق بالهرم

تحرير:سماح عوض الله ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٥ ص

حملة مرافق- أرشيفية

شنت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا هام، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.

تحركت الحملة بقوة تأمينية عالية المستوى، وتم خلالها القبض على 9 أشخاص للاشتباه بهم، وذلك فى سياق الفحص الجنائي للمتواجدين بالمكان، لمنع عمليات السرقات والمضايقات التى يمكن أن تفتعلها عناصر مسجلة جنائيًا، وتم إخضاع المقبوض عليهم للفيش والتشبيه، للكشف عن طلبهم فى وقائع جنائية من عدمه. وتمكنت الحملة فى

تحركت الحملة بقوة تأمينية عالية المستوى، وتم خلالها القبض على 9 أشخاص للاشتباه بهم، وذلك فى سياق الفحص الجنائي للمتواجدين بالمكان، لمنع عمليات السرقات والمضايقات التى يمكن أن تفتعلها عناصر مسجلة جنائيًا، وتم إخضاع المقبوض عليهم للفيش والتشبيه، للكشف عن طلبهم فى وقائع جنائية من عدمه.



وتمكنت الحملة فى نطاق المنطقة الأثرية من ضبط 35 واقعة تعدى على مرافق عامة، تنوعت بين إشغالات طرق، وسرقة تيار كهربائي، وضبطت قوات الأمن 5 متهمين بالتسول، ورفعت إشغالات اثنين من الباعة الجائلين، وضبطت خيّالا وجمّالا يعملان بالمنطقة دون ترخيص، وتم تحرير محضر حيال كل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.



