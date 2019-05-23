كل ما تريد معرفته عن تأثير الحرارة على جسم الإنسان

قد تتسبب درجات الحرارة المرتفعة على عدم قدرة جسم الإنسان في التكيف على ذلك الارتفاع، ومن ثم تؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية الخطيرة التي ربما تستمر مدى الحياة

تحرير:مي فؤاد ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م

ارتفاع الحرارة

يتسبب التغير المناخي في طول مدة فصل الصيف، ومن ثم ارتفاع درجة الحرارة والسخونة في العديد من الأماكن على الكوكب، حيث تبين أن شهر مايو من هذا العام هو الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق للقاهرة، لتصبح أسخن منطقة على كوكب الكرة الأرضية. مع وجود مزيد من موجات الحرارة في الأفق، وموجة كبيرة تجتاح حاليًا جزءا كبيرا من مصر، فإن خطر المشكلات الصحية المرتبطة بالحرارة في ارتفاع أيضًا. استنفاد الحرارة هو رد فعل شائع نسبيًا للحرارة الشديدة، ويمكن أن تشمل أعراضا مثل الدوخة والصداع والإغماء. تُعالج عادة بالاستراحة في مكان بارد وشرب المياه بكثرة.

لكن من أعراض استنفاد الحرارة الأشد الخطورة؛ السكتة الدماغية، غالبًا ما تكون مصحوبة ببشرة جافة وارتفاع درجة حرارة الجسم لأعلى من 103 درجات مئوية، والارتباك وأحيانًا فقد الوعي. تم إلقاء اللوم على الحرارة الشديدة في 688 حالة وفاة كل عام حول العالم، وفقًا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها. لكن عندما