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كل ما تريد معرفته عن تأثير الحرارة على جسم الإنسان

قد تتسبب درجات الحرارة المرتفعة على عدم قدرة جسم الإنسان في التكيف على ذلك الارتفاع، ومن ثم تؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية الخطيرة التي ربما تستمر مدى الحياة
تحرير:مي فؤاد ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م
ارتفاع الحرارة
ارتفاع الحرارة
يتسبب التغير المناخي في طول مدة فصل الصيف، ومن ثم ارتفاع درجة الحرارة والسخونة في العديد من الأماكن على الكوكب، حيث تبين أن شهر مايو من هذا العام هو الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق للقاهرة، لتصبح أسخن منطقة على كوكب الكرة الأرضية. مع وجود مزيد من موجات الحرارة في الأفق، وموجة كبيرة تجتاح حاليًا جزءا كبيرا من مصر، فإن خطر المشكلات الصحية المرتبطة بالحرارة في ارتفاع أيضًا. استنفاد الحرارة هو رد فعل شائع نسبيًا للحرارة الشديدة، ويمكن أن تشمل أعراضا مثل الدوخة والصداع والإغماء. تُعالج عادة بالاستراحة في مكان بارد وشرب المياه بكثرة.
لكن من أعراض استنفاد الحرارة الأشد الخطورة؛ السكتة الدماغية، غالبًا ما تكون مصحوبة ببشرة جافة وارتفاع درجة حرارة الجسم لأعلى من 103 درجات مئوية، والارتباك وأحيانًا فقد الوعي. تم إلقاء اللوم على الحرارة الشديدة في 688 حالة وفاة كل عام حول العالم، وفقًا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها. لكن عندما
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الصودا في الحر

المشروبات الغازية..5 أخطاء تجنبها في الموجة الحارة

مع وجود الموجة الحارة التي تعرضت لها البلاد اليوم الخميس، تبدأ المخاوف حول الإصابة بضربات الشمس أو التشنجات أو الإغماءات وتشغل بال الجميع، وعلى الجانب الآخر تجد الكثير يمزح على منصات التواصل الاجتماعي على سبيل المثال "الشمس هتنزل الأيام الجاية على الأرض" دون دراية كاملة بضرورة الاستعداد والبعد عما يزيد درجات الحرارة، إذ توجد بعض الأشياء التي يجب تجنبها في مثل هذه الأيام، ومنها الحصول على المياه التي تحتاجها من المشروبات الغازية وغيرها من الأشياء التي نقع بها وتسبب زيادة شعورنا بالحر.
كويكب-يقترب-من الارض

البحوث الفلكية: السبت كويكب ضخم يقترب من الأرض

أصدر معهد البحوث الفلكية، اليوم الخميس، بيانا يقول فيه، إن كويكب ضخم سيقترب من الأرض لكن بشكل آمن، ويصل إلى أقرب نقطة له من الأرض، مساء بعد غد السبت، وهو الكويكب 1999 KW4، الذي تم اكتشافه في عام 1999، وتم تصنيفه على إنه من الصخور الفضائية الضخمة وتم حساب مدارة بدقة، إذ أنه خلال اقترابه من الأرض سيمر الكويكب على مسافة آمنة تبلغ حوالى 5 ملايين كيلومتر، أي سوف يكون على مسافة من الأرض تبلغ 13.5 مرة ضعف المسافة بين الأرض والقمر، وإنه برغم ضخامته لا يمثل أي خطورة على الأرض.
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بدون تكييف.. كيف تتجنب الحر الشديد في منزلك؟

مع ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام بشكل غير مسبوق، وتزامن تلك الموجة الحارة مع ساعات الصيام الطويلة، يسعى كثيرون للبحث عن حلول عملية للمواجهة خاصة في نهار رمضان.. ورغم أن أجهزة التكييف أصبحت الآن في الكثير من البيوت وأماكن العمل، فإن البعض لا يزال لا يمتلك مكيفات للهواء، فضلًا عن أن كثيرين يقضون معظم أوقاتهم خارج المنزل، وبالتالي سيكونون في مواجهة مباشرة مع تلك الموجة الحارة. بذلك يصبح تجنب المخاطر في هذا الطقس القاسي تحديًا للجميع.. والخطوات التالية يمكن أن تساعدك في الحفاظ على برودة الهواء أثناء موجة الحر حتى لو كان لديك منزل مكيف.
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