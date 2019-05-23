كل ما تريد معرفته عن تأثير الحرارة على جسم الإنسان

قد تتسبب درجات الحرارة المرتفعة على عدم قدرة جسم الإنسان في التكيف على ذلك الارتفاع، ومن ثم تؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية الخطيرة التي ربما تستمر مدى الحياة
يتسبب التغير المناخي في طول مدة فصل الصيف، ومن ثم ارتفاع درجة الحرارة والسخونة في العديد من الأماكن على الكوكب، حيث تبين أن شهر مايو من هذا العام هو الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق للقاهرة، لتصبح أسخن منطقة على كوكب الكرة الأرضية. مع وجود مزيد من موجات الحرارة في الأفق، وموجة كبيرة تجتاح حاليًا جزءا كبيرا من مصر، فإن خطر المشكلات الصحية المرتبطة بالحرارة في ارتفاع أيضًا.
استنفاد الحرارة هو رد فعل شائع نسبيًا للحرارة الشديدة، ويمكن أن تشمل أعراضا مثل الدوخة والصداع والإغماء. تُعالج عادة بالاستراحة في مكان بارد وشرب المياه بكثرة.
لكن من أعراض استنفاد الحرارة الأشد الخطورة؛ السكتة الدماغية، غالبًا ما تكون مصحوبة ببشرة جافة وارتفاع درجة حرارة الجسم لأعلى من 103 درجات مئوية، والارتباك وأحيانًا فقد الوعي.
تم إلقاء اللوم على الحرارة الشديدة في 688 حالة وفاة كل عام حول العالم، وفقًا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها. لكن عندما
لكن من أعراض استنفاد الحرارة الأشد الخطورة؛ السكتة الدماغية، غالبًا ما تكون مصحوبة ببشرة جافة وارتفاع درجة حرارة الجسم لأعلى من 103 درجات مئوية، والارتباك وأحيانًا فقد الوعي.
تم إلقاء اللوم على الحرارة الشديدة في 688 حالة وفاة كل عام حول العالم، وفقًا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها. لكن عندما تضرب موجات حرارية مستدامة، فإن العواقب الصحية الأخرى يمكن أن تكون خطيرة، بما في ذلك ضربة الشمس وحتى تلف الأعضاء.
تسببت موجة شيكاغو الحارة في صيف عام 1995 في مقتل ما يقدر بنحو 692 شخصًا وإرسال ما لا يقل عن 3300 شخص إلى غرفة الطوارئ. كشفت دراسة رصدية لبعض هؤلاء المرضى أن 28% ممن تم تشخيصهم في ذلك الوقت مصابين بسكتة دماغية حادة توفوا خلال عام من دخولهم المستشفى، وأن معظم الذين نجوا في البداية من ارتفاع درجات الحرارة لديهم العديد من المشاكل الصحية الخطيرة وفقًا لدراسة أجريت عام 1998 لموجة الحرارة، التي نشرت في أرشيف الطب الباطني.
مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة عن درجة الحرارة الداخلية الصحية لأجسامنا لفترات زمنية أطول، فهل سنستطيع تحمل الحرارة؟ تحدثت مجلة "scientific american" مع مايك ماك جيهين، مدير أحد مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، حول سبل التكيف مع هذا الصيف والاستمتاع به.
كيف يتعامل جسم الإنسان مع ارتفاع درجة الحرارة؟
الطريقتان التي يتعامل بهما الجسم مع الحرارة هما التعرق والتنفس.
ما مدى تأثير الرطوبة والحرارة على جسم الإنسان؟
للرطوبة عامل كبير، إذ ارتفعت درجات الحرارة والرطوبة بالجو، فإن الشخص سوف يتعرق ولكن العرق لن يجف على الجلد، لأن الأمر غير مقتصر على الحرارة فقط ولكن مزيج من الحرارة والرطوبة. ينتج عن هذا المزيج شعورك بالرطوبة العالية وعدم القدرة على التعرق بشكل طبيعي.
العامل الرئيسي الآخر من حيث درجة الحرارة التي تسبب الوفيات والمرض على حد سواء هو ارتفاع درجة الحرارة فجأة في الجسم.
ما نوع التأثير الذي تحدثه الحرارة الشديدة والمتواصلة على جسم الإنسان؟
تتوقف أجهزة جسم الإنسان التي تساعده على التكيف فجأة. عندما يتعرض الشخص للحرارة لفترة طويلة جدًا، فإن أول ما يوقفه جسمه هو القدرة على التعرق. نعلم أنه عند تجفيف العرق بالهواء، يكون هناك تأثير تبريد على الجسم. بمجرد توقف الشخص عن التعرق، يمكن للشخص في وقت قصير للغاية الانتقال من الإنهاك الحراري إلى ضربة الشمس.
ماذا يحدث عند الانتقال من استنفاد الحرارة إلى ضربة الشمس؟
يبدأ الجسم في التعرق بغزارة، وعندما تُغلق مسام الجسم، يصبح الجسم ساخنًا للغاية. في النهاية، يبدأ ذلك في التأثير على الدماغ، وذلك عندما يبدأ الناس في الشعور بالارتباك وفقد الوعي.
ما الأجهزة الأخرى في الجسم التي يؤثر عليها الإنهاك الحراري؟
مع ارتفاع درجة حرارة الجسم بسرعة كبيرة، يتأثر الجهاز العصبي المركزي والجهاز الدوري.
في الأماكن التي يكون فيها التعرض للحرارة لفترة طويلة، قد يكون هناك تأثير واسع على العديد من أجهزة الجسم، مثل الكلى.
قبل الإصابة بضربة شمس، ما رد فعل الجسم المبكرة للحرارة المفرطة؟
الطفح الحراري وتشنجات العضلات هي علامات مبكرة على ارتفاع درجة الحرارة. إذا لم يتم علاج تلك الأمراض بسرعة، فقد يؤدي ذلك إلى أعراض أكثر حدة.
التشنج العضلي وعدم وصول الإلكتروليت إلى العضلات.
احمرار الجلد والجفاف الشديد؛ من المؤشرات على ارتفاع حرارة الجسم.
من هم الأكثر عرضة لدرجات الحرارة المرتفعة؟
يأتي كبار السن في المرتبة الأولى لخطر التعرض للوفاة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وعدم تحمل أجسامهم درجات حرارة التكيف. كما أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة يتعرضون لخطر متزايد، والأشخاص الذين يمارسون الرياضة أو يعملون في الحر الشديد.
ما الأدوية التي يمكن أن تجعل الجسم أكثر عرضة للحرارة الشديدة؟
تسببت مدرات البول لارتفاع ضغط الدم في الوفاة، حيث أظهر عدد من الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولونها قد يتعرضون لخطر متزايد.
هناك بعض الدراسات التي أظهرت أن بعض أدوية الأمراض العقلية قد تؤثر على قدرة الشخص على التعامل مع الحرارة. عندما تنظر إلى عدد الأشخاص الذين يموتون في موجة الحر وعدد الأشخاص الذين يتناولون هذه الأدوية، ستجد أن هناك علاقة بين تلك الأدوية عند تفاعلها مع ارتفاع حرارة الجسم والوفاة.
ما أقصى درجة حرارة يمكن أن يتحملها الجسم؟
لا نعرف. البشر مختلفون، مستويات الرطوبة مختلفة، ودرجات الحرارة تختلف من منطقة لأخرى.
كيف نتعامل مع الطقس شديد الحرارة؟
العامل رقم واحد الذي يخفف الموت من الحرارة هو تكييف الهواء، لكن من الضروري الحصول على حمام بارد عند رجوعك من يوم حار وشرب الكثير من المياه، وتبريد الجسم بصورة كافية.