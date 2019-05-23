احمي نفسك من ضربة الشمس بـ 4 وصفات منزلية

يعد عصير البصل من أكثر الوصفات العلاجية فاعلية لعلاج ضربات الشمس، يقترح كثير من المختصين أن هذا أول شيء يجب أن تضعه في اعتبارك عند التعرض لمثل هذه الحالات
الشمس في فصل الصيف تختلف تمامًا عن شمس الشتاء الدافئة، ففي فصل الصيف ترتفع درجات الحرارة في الداخل والخارج بشكل كبير، وبالتالي تجد حرارة جسمك ترتفع بشكل لا تستطيع تحمله إلا بالاستعداد الجيد له، خاصةً المرأة الحامل فهي أكثر من يعانون في مثل هذه الأيام الحارة. وعند التعرض المباشر لأشعة الشمس قد تصل الخطورة إلى الإصابة "بضربة شمس"، وقد تزداد خطورتها لأننا في شهر رمضان ولا نستطيع شرب كميات كافية من المياه أو المشروبات خلال النهار، لذا عليك بالاستعداد الجيد ومعرفة طرق العلاج المنزلية لمساعدتك إذا تعرضت لمثل هذه الحالة.
عند التعرض لفترة طويلة لحرارة عالية قد ينتج عنها حالتان الأولى تعرف باسم الإجهاد الحراري (يحدث نتيجة التعرض المباشر لدرجات الحرارة المرتفعة لمدة طويلة، وتتمثل أعراضه في الشعور بالغثيان والقيء) والثانية ضربة الشمس، ووفقا لإخصائية التغذية سيمران سايني فإن: "الإجهاد الحراري يعد مرحلة مؤقتة تحدث عندما يمتلئ
عند التعرض لفترة طويلة لحرارة عالية قد ينتج عنها حالتان الأولى تعرف باسم الإجهاد الحراري (يحدث نتيجة التعرض المباشر لدرجات الحرارة المرتفعة لمدة طويلة، وتتمثل أعراضه في الشعور بالغثيان والقيء) والثانية ضربة الشمس، ووفقا لإخصائية التغذية سيمران سايني فإن: "الإجهاد الحراري يعد مرحلة مؤقتة تحدث عندما يمتلئ جسمك بالحرارة، ولكن ضربة الشمس هي الأكثر خطورة، وتحدث نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس العمودية ذات درجة حرارة مرتفعة، وبالتالي تجعل حرارة جسمك أكثر من المعتاد، فإذا ارتفعت درجة حرارة جسمك لأكثر من 40، من المحتمل أن تُحدث ضررًا كبيرا في الأعضاء الحيوية" وذلك نقلا عن "food.ndtv".
وتوجد كثير من الأعراض التي من المؤكد أنها ستظهر عليك إذا تعرضت لضربة شمس، ومنها:
صداع شديد
الدوخة
قلة التعرق رغم الحرارة
احمرار وسخونة وجفاف البشرة
ضعف العضلات أو تشنجات
القيء والغثيان
نبضات سريعة، والتي قد تكون قوية أو ضعيفة
التنفس السريع
التغييرات السلوكية مثل الارتباك والتوهان
النوبات
فقدان الوعي
تحدث ضربات الشمس نتيجة لقلة تدفق السوائل في الجسم، وما يلي بعض من الوصفات المنزلية الطبيعية تساعدك على التغلب على الحرارة والشعور بتحسن:
1- عصير البصل
يعد عصير البصل من أكثر الوصفات العلاجية فاعلية لعلاج ضربات الشمس، يقترح كثير من المختصين أن هذا أول شيء يجب أن تضعه في اعتبارك عند التعرض لمثل هذه الحالات، فاستخدام عصير البصل بجانب أذنيك وعلى صدرك له فاعلية كبيرة في التقليل من درجة حرارة جسمك المرتفعة، إضافة إلى أنه يمكنك خلط بعض من البصل الخام مع الكمون والعسل وتناوله وستحصل على فائدة كبيرة، ويمكن أيضا تناول البصل في السلطة إذا كنت لا تحبه، فيمكنك خلطه مع مكونات أخرى تغطي على طعمه.
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2- التمر الهندي
التمر الهندي من أكثر المشروبات شهرة في شهر رمضان، ومن المؤكد أنها توجد بكميات كبيرة في منزلك في هذا التوقيت، يعتبر التمر الهندي من المشروبات الغنية بالفيتامينات والمعادن الهامة للجسم التي يحتاج إليها الجسم دائمًا، قم بنقع كمية مناسبة من التمر الهندي في ماء ساخن، وقم بعد ذلك بتناوله مع قليل من السكر، فيخفض هذا الخليط من درجة حرارة جسمك بشكل سريع، يعمل عصير التمر الهندي أيضًا بمثابة ملين خفيف ويساعد في علاج اضطرابات المعدة.
3- البرقوق
يتميز البرقوق بخصائص مضادة للأكسدة، حيث له شهرة كبيرة في أن يبقيك رطبًا بشكل كبير، كما أن هذه المواد تتميز أيضا بخصائص مضادة للالتهابات تساعد في تهدئة الالتهاب الذي قد يحدث بسبب ضربة الشمس، كل ما عليك فعله أن تقوم بخلطه في الماء والحصول على عصير، فهذا المشروب يعمل على تهدئة درجة حرارة جسمك كعلاج جيد للتخلص من حدة ضربات الشمس.
4- زبدة اللبن مع ماء جوز الهند
زبدة الحليب تعد مصدرا غنيا بالبروبيوتيك (مكملات غذائية من البكتيريا) تساعد في تزويد جسمك بالعناصر الغذائية والمعادن الهامة التي من المرجح أن تفقدها نتيجة للتعرق، إضافة إلى أن ماء جوز الهند يتميز بفاعلية كبيرة في إعادة ترطيب الجسم بشكل كبير بجانب فوائده الكبيرة في خسارة الوزن وتنقية الجسم من السموم، إضافة إلى تعزيز مستويات الطاقة ويساعد في عملية الهضم وتقوية العظام ويمنع ويعالج الجفاف.
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