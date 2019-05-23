احمي نفسك من ضربة الشمس بـ 4 وصفات منزلية

يعد عصير البصل من أكثر الوصفات العلاجية فاعلية لعلاج ضربات الشمس، يقترح كثير من المختصين أن هذا أول شيء يجب أن تضعه في اعتبارك عند التعرض لمثل هذه الحالات

تحرير:إسراء سليمان ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م

ضربة الشمس

الشمس في فصل الصيف تختلف تمامًا عن شمس الشتاء الدافئة، ففي فصل الصيف ترتفع درجات الحرارة في الداخل والخارج بشكل كبير، وبالتالي تجد حرارة جسمك ترتفع بشكل لا تستطيع تحمله إلا بالاستعداد الجيد له، خاصةً المرأة الحامل فهي أكثر من يعانون في مثل هذه الأيام الحارة. وعند التعرض المباشر لأشعة الشمس قد تصل الخطورة إلى الإصابة "بضربة شمس"، وقد تزداد خطورتها لأننا في شهر رمضان ولا نستطيع شرب كميات كافية من المياه أو المشروبات خلال النهار، لذا عليك بالاستعداد الجيد ومعرفة طرق العلاج المنزلية لمساعدتك إذا تعرضت لمثل هذه الحالة.

عند التعرض لفترة طويلة لحرارة عالية قد ينتج عنها حالتان الأولى تعرف باسم الإجهاد الحراري (يحدث نتيجة التعرض المباشر لدرجات الحرارة المرتفعة لمدة طويلة، وتتمثل أعراضه في الشعور بالغثيان والقيء) والثانية ضربة الشمس، ووفقا لإخصائية التغذية سيمران سايني فإن: "الإجهاد الحراري يعد مرحلة مؤقتة تحدث عندما يمتلئ