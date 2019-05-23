الإسماعيلي يستعد اليوم للجونة بعد تعادله مع الأهلي

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص

الإسماعيلي

يبدأ فريق الإسماعيلي، في العاشرة مساء اليوم الخميس، استعداداته لمواجهة الجونة المقرر لها الإثنين المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الـ34 من بطولة الدوري الممتاز، ورفض الجهاز الفني للدراويش منح لاعبيه راحة سلبية عقب التعادل مع الأهلي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب برج العرب، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثامنة عشرة من عمر الدوري الممتاز، وتقدم الأهلي بهدف المغربي وليد أزارو، في الدقيقة 73، لكن الإسماعيلي تعادل في الدقيقة 84 عن طريق كريم بامبو.

وبعد تعادل الفريقين ظل الأهلي في الصدارة بـ74 نقطة ليصبح على بُعد خمس نقاط من بيراميدز الذي فقد فرصة الحصول على الدوري، وفي المقابل انتعشت آمال الزمالك في المنافسة على اللقب، حيث يحتل الأبيض المركز الثالث برصيد 66 نقطة من أصل 29 مباراة. وفي المقابل، ظل الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 42 نقطة، ليفقد

وبعد تعادل الفريقين ظل الأهلي في الصدارة بـ74 نقطة ليصبح على بُعد خمس نقاط من بيراميدز الذي فقد فرصة الحصول على الدوري، وفي المقابل انتعشت آمال الزمالك في المنافسة على اللقب، حيث يحتل الأبيض المركز الثالث برصيد 66 نقطة من أصل 29 مباراة.



وفي المقابل، ظل الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 42 نقطة، ليفقد الدراويش فرصة الحصول على المركز الرابع، الذي يحتله المصري البورسعيدي بـ49 نقطة.



وتلقى النادي الأهلي، بقيادة مديره الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي، ضربة موجعة قبل لقاء المقاولون العرب المقبل بالدوري الممتاز، المقرر له الثلاثاء المقبل، بعد تأكد غياب المدافع ياسر إبراهيم، بداعي الإيقاف بسبب تراكم البطاقات، وحصل ياسر إبراهيم على الإنذار الثالث أمام الإسماعيلي، ليتأكد غيابه عن المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب بداعي الإيقاف.

