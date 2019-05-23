رياضة

الإسماعيلي يستعد اليوم للجونة بعد تعادله مع الأهلي

٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص
الإسماعيلي
الإسماعيلي
يبدأ فريق الإسماعيلي، في العاشرة مساء اليوم الخميس، استعداداته لمواجهة الجونة المقرر لها الإثنين المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الـ34 من بطولة الدوري الممتاز، ورفض الجهاز الفني للدراويش منح لاعبيه راحة سلبية عقب التعادل مع الأهلي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب برج العرب، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثامنة عشرة من عمر الدوري الممتاز، وتقدم الأهلي بهدف المغربي وليد أزارو، في الدقيقة 73، لكن الإسماعيلي تعادل في الدقيقة 84 عن طريق كريم بامبو.
وبعد تعادل الفريقين ظل الأهلي في الصدارة بـ74 نقطة ليصبح على بُعد خمس نقاط من بيراميدز الذي فقد فرصة الحصول على الدوري، وفي المقابل انتعشت آمال الزمالك في المنافسة على اللقب، حيث يحتل الأبيض المركز الثالث برصيد 66 نقطة من أصل 29 مباراة. وفي المقابل، ظل الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 42 نقطة، ليفقد
اقرأ المزيد
.كأس-العالم-للشباب- 2019 (2)

الليلة 4 مواجهات في اليوم الأول لمونديال الشباب

تنطلق اليوم الخميس فعاليات النسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما) والتي تستضيفها بولندا من 23 مايو الحالي إلى 15 يونيو المقبل بمشاركة 24 منتخبا من ست قارات (6 منتخبات أوروبية، و4 من كل من إفريقيا ومثلها من آسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية ومنتخبان من أوقيانوسيا)، مقسمة على 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، حيث يتأهل أول وثاني الترتيب إلى دور ثمن النهائي، ومن ثم يتأهل أفضل 4 منتخبات حققت المركز الثالث ليكتمل عدد المتأهلين إلى 16، على أن تبدأ بعد ذلك مرحلة خروج المغلوب.
برشلونة‎

رسميا.. برشلونة يضم موهبة هولندية شابة

أبرم نادي برشلونة الإسباني أولى صفقاته الصيفية، صباح اليوم الخميس، بالتعاقد مع موهبة هولندية شابة، لدعم منتصف ميدان الفريق، وبحسب البيان الرسمي لجرونينجن الهولندي، فإن لاعبه لودوفيت ريس وقع عقدًا طويل الأجل مع برشلونة، دون الكشف عن أي تفاصيل مالية، وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن انتقال ريس لبرشلونة سيكون لمدة 5 مواسم مقابل 7 ملايين يورو، وسيحسم المدير الفني للبلوجرانا، إرنستو فالفيردي، موقفه من المشاركة مع الفريق الأول أو البدء مع فريق الشباب.
ليفربول - برشلونة (2)

ليفربول يزف أنباء سارة للجماهير قبل نهائي الأبطال

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن آخر تطورات جاهزية لاعبه البرازيلي روبيرتو فيرمينو، لنهائي دوري أبطال أوروبا، أمام توتنهام، في المباراة المقرر لها يوم 1 يونيو المقبل، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» في العاصمة الإسبانية مدريد، وقال المدرب الألماني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للريدز: «اليوم عاد فيرمينو للتدريبات، وشارك في 70 % من الحصة التدريبية، غدًا على الأرجح سيكون جاهزًا.. تبدو حالة فيرمينو جيدة، لقد عاد للتدريب بقوة.. لا نزال حريصين، ونريد التأكد من عدم حدوث شيء».
اقرأ المزيد من الأخبار
فريق-الاسماعيلى

كريم بامبو: لهذا السبب لم أحتفل بهدفي في الأهلي

أعرب كريم بامبو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن سعادته البالغة بالهدف الذي سجله في شباك الأهلي، خلال مباراة الفريقين، مساء الأربعاء. وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام فريق الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وقال بامبو، في تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، عقب نهاية اللقاء، إن الاحتفال بتسجيله هدف في شباك فريقه السابق الذي ينتمي إليه، أمر لا يمكن القيام به.
الاهلى-والاسماعيلى (2)

الإسماعيلي يعطل قطار الأهلي في الدوري الممتاز

سقط فريق الأهلي في فخ التعادل أمام نظيره فريق الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ونجح الأهلي في افتتاح شريط الأهداف عن طريق المغربي وليد أزارو في الدقيقة 75 من عمر المباراة، بعدما أرسل صالح جمعة تمريرة طويلة وضعت الهماجم المغربي منفردًا بمحمد فوزي حارس الدراويش الذي فشل في التعامل مع الكرة ليخطفها أزراو برأسه ويضعها في الشباك، ثم عادل النتيجة للدراويش كريم بابو في الدقيقة 84 من عمر المباراة.
الاهلى-الاسماعيلى (2)

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، التشكيل الذي سيخوض به مباراة الإسماعيلي، والمقرر إقامتها في العاشرة من مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويدخل المارد الأحمر، المباراة وهو في المركز الأول برصيد 73 نقطة من 31 مباراة، حقق الفوز في 23 مباراة، وتعادل في 4 و خسر مثلها، وسجل لاعبوه 51 هدفًا، واستقبلت شباكه 18 هدفًا، بينما يحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 41 نقطة من 31 مباراة، حقق الفوز في 10 وتعادل 11 و خسر 10 مرات، سجل لاعبوه 28 هدفاً, واستقبلت شباكه 32 هدفًا.
فرحة-لعيبة-النادى-الاهلى (2)

أزارو يقود التشكيل المتوقع للأهلي ضد الإسماعيلي

استقر مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الإسماعيلي، والمقرر إقامتها في العاشرة من مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية، والمؤجلة من الجولة الـ18 لمسابقة الدوري الممتاز، ويدخل المارد الأحمر، المباراة وهو في المركز الأول برصيد 73 نقطة من 31 مباراة، حقق الفوز في 23 مباراة، وتعادل في 4 و خسر مثلها، وسجل لاعبوه 51 هدفًا، واستقبلت شباكه 18 هدفًا، بينما يحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 41 نقطة من 31 مباراة، حقق الفوز في 10 وتعادل 11 و خسر 10 مرات، سجل لاعبوه 28 هدفاً, واستقبلت شباكه 32 هدفًا.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org