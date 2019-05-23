جريمة

ضبط 5 أطنان زبدة فاسدة قبل بيعها بموسم كحك العيد

تحرير:سماح عوض الله ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص
مصنع زبدة غير مرخص- أرشيفية
مصنع زبدة غير مرخص- أرشيفية
شنت إدارة مباحث التموين في الجيزة، بالتعاون مع قوات الشرطة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لمتابعة ومراقبة الأسواق، وضبط المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين والقائمين بارتكاب جرائم غش تجاري، سواء برفع الأسعار أو بيع منتجات فاسدة منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، ضبطت القوات 109 قضايا تموينية، تنوعت بين إدارة مصانع منتجات غذائية دون ترخيص وعدم حمل شهادات صحية، وبيع منتجات وسلع غذائية مجهولة المصدر، مغلفة بعبوات مقلدة لماركات شهيرة لإدخال الغش والتدليس على المواطنين.
أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 109 قضايا تموينية، تنوعت ما بين عدم حمل شهادة صحية، عدم الإعلان عن أسعار، وإدارة منشأة بدون ترخيص، وداهمت قوات الأمن خلال الحملة مصنع غير مرخص، ضُبط بداخله 5 أطنان و721 كيلو جرام زبدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، كان المتهمون بصدد تعبئتها وتغليفها لطرحها
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3 مصابين في تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الخميس؛ إثر تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو في منطقة النزهة، وتسبب الحادث المروري في حالة من الزحام، ودفع اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة بأوناش الإغاثة المنتشرة بمختلف الميادين والمحاور الرئيسية للعمل على رفع حطام الحادث وتجنيب السيارتين نهر الطريق، في الوقت الذي نقلت سيارتا إسعاف المصابين الثلاثة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وسط انتشار الخدمات المرورية لسحب الكثافات.
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10 حرائق نتيجة الموجة الحارة في كفر الشيخ

تسببت الموجة الحارة، اليوم الخميس، في اشتعال 10 حرائق محدودة بعدد من مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، إذ تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأموري كلًا من مراكز "كفر الشيخ، وسيدي سالم، ومطوبس، وبيلا" بنشوب حرائق متفرقة في عدد من القرى، وعلى الفور هرعت 20 سيارة إطفاء لأماكن نشوب النيران، تحت إشراف العميد رضا حبيب مدير إدارة الحماية المدنية، حيث تمت السيطرة على الحرائق قبل امتدادها لأماكن مجاورة، ولم يصب أي من المواطنين بإصابات سوى حالتي اختناق.
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سقوط كابل كهرباء بسبب الحر يحرق منزلين في البحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل منزلين بمنطقة كفر سليم بكفر الدوار، أثر سقوط سلك ضغط عالي 66 على السطحين، ما أدى إلى اشتعال الحريق، وأنقذت الحماية المدنية المنطقة من كارثة أثر إخماد النيران بعد وصولها لخط الغاز في المنزلين، وكشفت المعاينة أن سبب الحريق هو ارتفاع درجة الحرارة وحدوث لين في السلك فسقط على السطحين. وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث سماع صوت شرز قوية من التيار العالى بالمنطقة أدى إلى اشتعال منزلين.
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إخلاء سبيل محمود حسين صحفي الجزيرة بتدابير احترازية

"بابا أخد إخلاء سبيل، الحمد لله" بهذه الكلمات أعلنت الزهراء محمود حسين، ابنة الصحفي محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة في القاهرة عن إخلاء سبيل والدها وذلك في منشور عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم الخميس، إذ أصدرت محكمة الجنايات قرارا بإخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية المتهم فيها بنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية، بما يسيء لمؤسسات الدولة؛ بهدف التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.
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مباحث التموين تتصدى لمهربي الدقيق المدعم في الجيزة

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لفرض سيطرتها على الأسواق، إذ شنت إدارة مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة حملات مكبرة على مدى الـ24 ساعة بمشاركة لجان تضم مفتشي الصحة والأغذية والتموين استهدفت ضبط الأسعار ومحاربة الغلاء وملاحقة السلع مجهولة المصدر، وخصوصًا خلال شهر رمضان المبارك، يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق بشأن اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق، ومكافحة الغش الغذائي.
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«الملكة- شهد» زيوت بمذيبات كيميائية فى أبو النمرس

نجحت قوات مباحث التموين بالجيزة، في مداهمة مصنع غير مرخص، لإنتاج زيوت الطعام، كائن بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، وبداخله 17 طنا و413 كيلو زيت، غير صالحة للاستخدام الآدمي، جزء منها معبأ ومجهز للطرح فى الأسواق للمواطنين. وألقت القوات القبض على صاحب المصنع غير المرخص، وتبين قيامه بتجميع كميات هائلة من زيت الطعام سابق استخدامه بمصانع الشيبسي، ولا يصلح للاستهلاك الآدمي، ثم يعيد تنقيته والتدخل فى تعديلات كيميائية به، لإعادة تعبئته وبيعه للمواطنين مرة أخرى.
مباحث-التموين

مباحث التموين تنتصر للغلابة.. ضبط 146 طن مواد فاسدة

داخل قاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية المطل على السفارة السعودية، جاءت تعليمات اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة واضحة وصارمة لضباط إدارة مباحث التموين بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار خلال شهر رمضان الكريم والتصدي بكل حزم لغش التجار وأصحاب المصانع، لا سيما غير المرخصة "بير السلم" التي تمثل خطرا على حياة جمهور المستهلكين بسبب المنتجات التي تطرح في المحلات دون الالتزام بمعايير الجودة واشتراطات الصحة والسلامة المطلوبة.
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الخطر في كيس سناكس وعبوة عصير.. مداهمة مصنع بالعياط

لا تدخر مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة جهدًا في مجال التصدي لغش التجار وأصحاب المصانع، خاصة المواد الغذائية وحلوى الأطفال؛ حرصًا على حياة المستهلكين وذويهم، إذ وردت معلومات لمدير وضباط مباحث التموين بالقطاع، أكدتها التحريات، مفادها أن "أحمد. م. م" 48 سنة، صاحب مصنع لإنتاج المقرمشات (سناكس) بدون ترخيص، بدائرة مركز شرطة العياط، استخدم مستلزمات إنتاج مغشوشة غير مسجلة بوزارة الصحة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وطرحها بالأسواق محدثًا أضرارًا جسيمة بصحة المواطنين.
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