ضبط 5 أطنان زبدة فاسدة قبل بيعها بموسم كحك العيد

تحرير:سماح عوض الله ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص

مصنع زبدة غير مرخص- أرشيفية

شنت إدارة مباحث التموين في الجيزة، بالتعاون مع قوات الشرطة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لمتابعة ومراقبة الأسواق، وضبط المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين والقائمين بارتكاب جرائم غش تجاري، سواء برفع الأسعار أو بيع منتجات فاسدة منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، ضبطت القوات 109 قضايا تموينية، تنوعت بين إدارة مصانع منتجات غذائية دون ترخيص وعدم حمل شهادات صحية، وبيع منتجات وسلع غذائية مجهولة المصدر، مغلفة بعبوات مقلدة لماركات شهيرة لإدخال الغش والتدليس على المواطنين.

أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 109 قضايا تموينية، تنوعت ما بين عدم حمل شهادة صحية، عدم الإعلان عن أسعار، وإدارة منشأة بدون ترخيص، وداهمت قوات الأمن خلال الحملة مصنع غير مرخص، ضُبط بداخله 5 أطنان و721 كيلو جرام زبدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، كان المتهمون بصدد تعبئتها وتغليفها لطرحها

أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 109 قضايا تموينية، تنوعت ما بين عدم حمل شهادة صحية، عدم الإعلان عن أسعار، وإدارة منشأة بدون ترخيص، وداهمت قوات الأمن خلال الحملة مصنع غير مرخص، ضُبط بداخله 5 أطنان و721 كيلو جرام زبدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، كان المتهمون بصدد تعبئتها وتغليفها لطرحها بالأسواق، باستغلال أسماء ماركات تجارية معروفة، للتخلص من تلك الكميات فى موسم الأعياد، وما يقترن معه من مظاهر احتفالية بإعداد الكحك والمخبوزات للعيد.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، الذى أمر باستمرار الحملات؛ لمراقبة الأسواق ومتابعته وضبط الخارجين على القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار.



